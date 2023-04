Sneuvelen voor de LHBT-gemeenschap

Na een wandeling rond abdij Herkenrode vonden wij bij toeval, in een van de hoeken van het historische bouwwerk, de stockverkoop van de mij tot dusver onbekende uitgeverij Clavis. Vrolijke moeders met dreadlocks stouwden winkelmandjes vol met peuter-, kleuter, tiener- en andere boeken voor de jonge generatie. ‘Wij maken kinderdromen waar’, aldus de reclameslogan van dit op het eerste gezicht onschuldige boekenbedrijf. Geïnteresseerd baande ik me een weg door de menigte en sloeg een aantal werken open. Ondanks dat we…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Na een wandeling rond abdij Herkenrode vonden wij bij toeval, in een van de hoeken van het historische bouwwerk, de stockverkoop van de mij tot dusver onbekende uitgeverij Clavis. Vrolijke moeders met dreadlocks stouwden winkelmandjes vol met peuter-, kleuter, tiener- en andere boeken voor de jonge generatie. ‘Wij maken kinderdromen waar’, aldus de reclameslogan van dit op het eerste gezicht onschuldige boekenbedrijf.

Geïnteresseerd baande ik me een weg door de menigte en sloeg een aantal werken open. Ondanks dat we in Duitsland wonen, houd ik de Nederlandse taal hoog in het vaandel, dus dit leek een mooie gelegenheid leesvoer voor de kinderen in te slaan. En wis en drie, ik vond de ene parel na de andere. Pal naast Mijn papa heeft een piemel? lag Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt – volgens de uitgever ‘een leerzaam en informatief boek over homoseksualiteit, diversiteit en inclusiviteit dat kinderen leert om ruimdenkend en liefdevol naar de wereld te kijken. Voor kinderen vanaf 4 jaar.’

Robbert wil homo worden

Na een korte inzage speelde ik serieus met de gedachte dit educatieve meesterwerk te kopen als journalistiek bewijsmateriaal, maar gelukkig is Clavis niet alleen heel educatief, maar ook zeer gebruikersvriendelijk. De eerste pagina’s van ‘Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt’ zijn voor een ieder online toegankelijk. Ik citeer een klein stukje zodat de argeloze lezer een idee kan krijgen van ware ruimdenkendheid en onbegrensde liefde.

‘Olav wil balletdanser worden en Jaromir een bekende vlogger.’

‘Lena wil in een museum werken en Maan in een boekwinkel.’

‘”Wat een bijzondere keuzes, allemaal”, zegt meester Tom terwijl hij zijn duim omhoogsteekt.’

‘Als laatste is Robbert aan de beurt. “EN IK WIL LATER HOMO WORDEN!”‘

Onderwijzer Tom speelt heel leuk in op deze opmerking van Robbert. Na de andere kinderen gevraagd te hebben wat ze hiervan vinden — leuk natuurlijk — komt het verhaal aan het einde tot een hoogtepunt. Geheel tegen de lijn der verwachtingen is meester Tom zelf homoseksueel en getrouwd met Bram op wie hij ‘nog steeds hartstikke verliefd is’. Bouchra, Zoë, Hiro en wat de Nederlandse schrijver Pimm — ja echt met tweemaal m — van Hest in al zijn genialiteit nog voor toffe namen heeft kunnen bedenken, vinden dat natuurlijk ook allemaal geweldig. Het boeiende vervolg ‘Je mag tegenwoordig niet eens meer kiezen op welke leeftijd je seksueel actief wordt’ is — naar ik hoop — in de maak.

Oekraïense holebi’s

Ik moest weer denken aan uitgeverij Clavis toen ik een bericht las uit Charkov — de Oekraïense grensstad die al sinds het begin van de Russische invasie zwaar onder vuur ligt. De burgemeester daar besloot een straat te vernoemen naar de militair Georgi Tarasenko die een jaar geleden, op 25 maart 2022 sneuvelde in de strijd om Malaja Roganja. In Charkov riep dit besluit groot ongenoegen uit van de plaatselijke ‘holebi-gemeenschap’, omdat Tarasenko eveneens de leider van de organisatie ‘Freikorps’ was. Die organisatie zou bij verschillende gelegenheden deelnemers aan de CharkovPride op zeer agressieve wijze hebben lastig gevallen.

Anna Sjaryhina, organisator van de parade, gaf venijnig commentaar op de beslissing van de burgervader: ‘De agressie was niet tegen afzonderlijke personen gericht, maar tegen de gehele LHBT+-gemeenschap en moest een signaal zijn dat onze stad niet tolerant, divers of homovriendelijk is. Georgi heeft zich nooit verontschuldigd en is nooit ter verantwoording geroepen voor zijn aanvallen op de parade… Een heldhaftige dood mag geen excuus zijn voor strafdaden die zijn begaan in het burgerleven…’

Sneuvelen voor CharkovPride

Maksim Zjorin, ex-commandant van Azov en tegenwoordig majoor van de Oekraïense Strijdkrachten reageerde op het commentaar van Sjaryhina met de woorden:

‘Die hele LHBT-schizofrenie neemt onderhand zware vormen aan. Ze proberen overal hun partijprogramma op te dringen — van wetten over huwelijken tussen mensen van het gelijke geslacht tot het ontbreken van respect voor de herinnering aan gevallen strijders. En dat terwijl alle normale mensen in ons land zich momenteel met niets anders bezighouden dan de oorlog. Dit kan ik niet toelaten en het zal dan ook gevolgen hebben.’

Iets vredelievender was de toon van een andere Oekraïense militair: ‘Zodra een van de organisatoren van de CharkovPride zal sneuvelen tijdens onze operaties, mogen ze gerust een willekeurige straat naar hem vernoemen. Zolang dat niet het geval is, stel ik voor dat ze hun mond houden.’

Uitwijken naar de Brussels Pride

En dat is precies het probleem. Hun mond houden is niet een de sterkste kanten van de homogemeenschap. Het zal nog even duren voor er voorleesboeken als die van uitgeverij Claris in Oekraïne zullen verschijnen, maar dankzij de inzet van Georgi Tarasenko en andere vijanden van tolerantie, diversiteit en homovriendelijkheid zal het land in ieder geval niet in handen vallen van de middeleeuwse homohaters van de zogenaamde ‘Russische wereld’.

Onder het bewind van Vladimir Poetin en zijn collaborateurs zou de Oekraïense homogemeenschap namelijk écht niets meer te lachen hebben. Dan kan Anna Sjaryhina de CharkovPride alvast op haar buik schrijven en — als ze niet eerder in een van Poetins folterkelders zal belanden — mag ze samen met haar massaal uitgeweken Russische geestverwanten voor enkele dagen onze hoofdsteden plat komen leggen met naar keuze de Brussels Pride, Pride Amsterdam of de Christopher Street Day. Waar ze na liefdevolle deelname aan een van deze ruimdenkende happenings haar via inseminatie, adoptie of andere kunstmatig wijze verkregen kinderen mag gaan voorlezen uit het leerzame en informatieve boek Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt. Ook een optie.