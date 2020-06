Springende gezellen en levende lijken

Na de Oktoberrevolutie van 1917 tiert de criminaliteit welig in Petrograd. De bolsjewieken verlenen een algehele amnestie, waardoor niet alleen ideologische bondgenoten, maar ook alle kleine en grote criminelen hun weg naar de vrijheid vinden. Onder de dekmantel van revolutionaire commissies van arbeiders en boeren worden complete woningen leeggeroofd. De ongeletterde armoedzaaiers van gisteren zijn de machthebbers van vandaag. De bourgeoisie die nog niet is gevlucht voor de wraak der armen, wordt van alle kanten genadeloos onder druk gezet om…

Na de Oktoberrevolutie van 1917 tiert de criminaliteit welig in Petrograd. De bolsjewieken verlenen een algehele amnestie, waardoor niet alleen ideologische bondgenoten, maar ook alle kleine en grote criminelen hun weg naar de vrijheid vinden. Onder de dekmantel van revolutionaire commissies van arbeiders en boeren worden complete woningen leeggeroofd. De ongeletterde armoedzaaiers van gisteren zijn de machthebbers van vandaag. De bourgeoisie die nog niet is gevlucht voor de wraak der armen, wordt van alle kanten genadeloos onder druk gezet om zo snel mogelijk afstand te doen van haar bezittingen.

Dodenmaskers

In deze revolutionaire chaos ontstaan de zogenaamde ‘poprygóentsjiki’ ofwel de ‘springende gezellen’ ook ‘levende lijken’ genaamd. De overvallen vinden meestal plaats in de buurten rondom de Smolensk- en Ochtinsk-begraafplaatsen en niet ver van het Alexander Nevski-klooster. Zodra een eenzame voorbijganger of paartje een onbelicht weggedeelte wil passeren, springen schreeuwend en fluitend vanachter zerken en kruisen of uit ramen op de tweede verdieping onbekenden in witte lijkgewaden tevoorschijn.

Hun gezichten verbergen ze achter ‘dodenmaskers’. Op het hoofd dragen ze een helm met een scherpe punt, een zogenaamde Pickelhaube. Tot op het bot verstijfd van schrik geeft het slachtoffer zonder de geringste tegenstand geld en goed aan de overvallers.

Balhausen, Demidov en ondeugende Marie

Het idee achter de springende gezellen komt van Ivan Balhausen, in de onderwereld bekend onder de naam ‘Ivan het levende lijk’. Uitgerust met een rijk crimineel verleden, durf en fantasie richt hij een bende op die haar sporen nalaat in de Russische criminologie. Ivan is geen voorstander van onnodig bloedvergieten. Gedurende enkele jaren van meer dan honderd overvallen, heeft hij slechts twee moorden op zijn naam staan. Een bescheiden aantal gemeten aan tijd en omstandigheden.

Zijn partner was een crimineel die luisterde naar de naam Demidov. Een handige knutselaar met een hang naar excessieve drinkgelagen. Het is Demidov die stelten en verend schoeisel maakt zodat de bendeleden ware sprongen kunnen maken. Maria Polevaja maakt de witte lijkgewaden. Ze staat ook bekend als Manjka Soljonaja (ondeugende Marie), de vriendin van Ivan het levende lijk.

Beroemde gezellen

De springende gezellen, met hun eigen stijl en dresscode, krijgen met de tijd steeds meer bekendheid. Ze vinden zelfs navolgers in andere Russische steden. Aan het begin van 1920 telt de bende ongeveer twintig leden. Alexej Tolstoj schrijft in zijn romantrilogie Langs de lijdensweg: ‘In de schemering op het Marsveld sprongen twee onbekenden op Dasja af. Ze zijn langer dan gewone mensen en dragen wapperende lijkwades. Dit moeten de springende gezellen zijn die met veren onder hun schoenen in deze fantastische periode heel Petrograd schrik aanjoegen. Het knarste.

Ze floten naar Dasja. Ze viel. Ze gristen haar overjas mee en sprongen weg over de Zwanenbrug. Dasja lag een tijdlang op de grond. De regen viel in stromen, de lindes ruisten in de Zomertuin. Uit de richting van de Fontanka riep iemand: “Help!” Het kind schopte met haar beentje in Dasja’s buik, het wilde de wereld in.’

Lokaas

De ‘cycloop’ leidt het einde van Ivan en zijn levende lijken in. Zo noemt de onderwereld het hoofd van de Petrogradse recherche Vladimir Kishkin. Nog voor de revolutie had hij bij een arrestatie een oog verloren. Op basis van verklaringen van de slachtoffers zet hij op de favoriete plekken van de overvallers een lokaas uit.

In de buurt van de begraafplaatsen en het Alexander Nevski-klooster kunnen omwonenden steeds vaker enkele zwaar beschonken mannen zien die luid en lichtzinnig opscheppen over fortuinlijk gedane zaken en goed gevulde portemonnees. Volgens de cycloop zou de bende deze eenvoudige prooi niet zo makkelijk laten schieten.

Opgerold

En uiteindelijk heeft het plan succes. Op een late lenteavond besluiten de springende gezellen de dronkaards inderdaad van hun overtollige roebels af te helpen. Maar juist als ze ‘de eenvoudige prooi’ naderen, trekken deze hun revolvers en arresteren de overvallers. Na een uitgebreide ondervraging doorzoekt de politie een woning aan de Maloochtinskij prospekt. Hier vindt de politie een veertigtal gouden ringen, meer dan honderd bontjassen en 127 kostuums en jurken.

De rechtbank maakt korte metten met de bende die drie jaar lang nachtelijk Petrograd in haar greep heeft gehouden: Ivan Balhausen en zijn maat Demidov krijgen beiden de doodstraf door de kogel. De rest van de bende verdwijnt in werkkampen. Ook ondeugende Marie moet naar een werkkamp. Nadat ze haar straf heeft uitgezeten keert ze terug naar de stad aan de Neva waar ze volgens de overlevering haar dagen als tramconducteur heeft gesleten.