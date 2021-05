Stop de internering van meningen

De dieven van de fiscus stropen 40% van ons karig loon. Op alles wat we consumeren betalen we ons blauw aan taksen. Onze nutsfacturen dienen als belastinguier. GAS- en andere boetes zijn een tollenaarsobsessie. Onze bedrijven worden kaalgeplukt. Maar desondanks deze zweetroof van jaarlijks 115 miljard euro, is er geld en middelen tekort bij: defensie, gezondheidszorg, justitie, onderwijs, politie, spionagediensten, landbouw, mobiliteit… Wat doen die Vivaldioten eigenlijk met ons geld? Minister Van Peteghem kwam met het antwoord: er wordt extra…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De dieven van de fiscus stropen 40% van ons karig loon. Op alles wat we consumeren betalen we ons blauw aan taksen. Onze nutsfacturen dienen als belastinguier. GAS- en andere boetes zijn een tollenaarsobsessie. Onze bedrijven worden kaalgeplukt. Maar desondanks deze zweetroof van jaarlijks 115 miljard euro, is er geld en middelen tekort bij: defensie, gezondheidszorg, justitie, onderwijs, politie, spionagediensten, landbouw, mobiliteit… Wat doen die Vivaldioten eigenlijk met ons geld? Minister Van Peteghem kwam met het antwoord: er wordt extra geld en middelen vrijgemaakt voor de fiscus.

Stop woke-isering van het leger

PS-minister Ludivina Commedia hoort het in Keulen donderen en spoedt zich als de bliksem naar de micro’s van de RTBF om de vermolming van het onze nationale strijdtroepen aan te kondigen. Ze wil enkel nog linkse vredesactivisten, groene boomknuffelaars en schijnheiligen in haar politiek correct leger. Straks moeten we naar de oorlog met een kumbaya-leger van olijftaksoldaten. De Vivaldioten willen ons land verdedigen met een wokeleger van linksdenkenden.

Gelukkig hebben onze tanks meer versnellingen achteruit dan vooruit en zijn ze supergoed getraind in onvindbaar zijn. Mochten we de legerdienst herinvoeren dan zouden er naast de vredesactivistische dienstweigeraars, en de geweigerde rechtsdenkenden, Vlaams-nationalisten, jihadisten en andere zeloten, jaarlijks ongeveer 100 jongeren in aanmerking komen voor dienstplicht. Als je de broeksriem aanspant tot de slokdarm dichtsnoert, dan helpt zelfs dwangvoederen niet meer.

Stop subsidiëring van klimaatgekte

Onlangs las ik in een Nederlands opiniestuk dat ecologisten vrekken zijn met een excuus. Je hebt een vrek nodig om een vrek te herkennen. Maar de brave man heeft gelijk, want het bewijs is geleverd. Na de oplichting van de Oostendse burgervader Bart Tommelein, is de subsidietsunami voor zonnepanelen nagenoeg verdwenen. Nu zakkenvullende subsidies voor zonnepanelen verdwijnen, smelt de groene ideologie sneller dan de gletsjers in Antartica. Zonder geldopwarming geen klimaatopwarming.

Ik heb een spandoek gemaakt; het leest: ‘De ideologie stopt waar het profijt eindigt’. Ik hoop dat deze slogan niet door een snowflakerechter geïnterpreteerd wordt als: ‘haat tegen ecologisten, omdat ik de mensen schrik aanjaag voor een maatschappij waar iedereen met een zonnepaneel op zijn rug moet rondlopen.’ Want dergelijke wereldvreemde interpretatie zou wel eens wettelijk onder haatspraak kunnen ressorteren. Hopelijk volgt een interpretatie van gezond verstand in plaats van naargeestig verstand van politieke beïnvloeding.

Stop de criminalisering van onze gedachten en meningen

Toen Jozef II in de slipstream van de Verlichting de verwerpelijke katholisering van onze maatschappij aanklaagde en pleitte voor laïcisering, werd hij als een held onthaald. Ook op vandaag wordt hij nog altijd gezien als de persoon die ons bevrijdde van de enggeestige religieuze gedachtendictatuur van de bijbel: de fabeltjeskrant van de katholieken.

Links Vlaanderen streed midden van de vorige eeuw tegen de katholisering van Vlaanderen en voor de lekenstaat. Maar wanneer in de 21ste eeuw rechtsdenkend Vlaanderen de islamisering van ons land wil bestrijden, heet dat plots haatspraak. Stop katholisering = heldenspraak, stop islamisering = haatspraak. Van waar komt die liefde voor de islam? Waarom was het bestrijden van de bijbeldoctrine een heldendaad, en is de bestrijding van de koran- en shariadoctrine een haatmisdrijf?

Voor zij die het zich zouden afvragen, ik vind elke godsdienst te onnozel voor woorden. Maar iedereen mag in de zever van zijn keuze geloven. Toch ben ik duidelijk. Of het nu gaat om sjamanisme, jodendom, islam, taoïsme, hindoeïsme, christendom, shintoïsme, sikhisme of de kerk van het vliegende spaghettimonster je moet je aan de waarden, wetten en gebruiken van Vlaanderen houden en ons geen religieuze bullshit opdringen. Dit is geen haat, het is gezond historisch boerenverstand.

Stop de politisering van de rechtsspraak

De Vivaldioten willen de grondwet en de wet op de privémilities wijzigen om rechters de mogelijkheid te bieden om rechtse burgers de mond te snoeren. Melissa de praatzieke wokedienstmeid deed dit netjes uit de doeken in De Afspraak op Vrijdag. Toen ze voor beledigen het West-Vlaamse ‘uitmaken’ gebruikte, bewees ze nog maar eens haar hoog niveau. Not!

Omdat de Vivaldioten niet meer in staat zijn de kiezers te overtuigen van hun gezever, willen ze nu wetten maken die beledigingen en de pauselijke verdediging van een traditioneel huwelijk tussen man en vrouw gelijkstelt met haatspraak. Naar verluidt gaf Vincent Van Quickenborne de opdracht aan de staatsveiligheid om het vliegtuig van de paus boven Belgisch grondgebied via een valse bommelding naar Melsbroek af te leiden, om paus Franciscus in de boeien te slaan wegens haatspraak jegens de LGBTI-gemeenschap. De laatste dictator van Europa, Loekasjenko, kon via een hack, de e-mail van Quickie lezen en nam zijn idee over. Quickie is woedend voor deze gedachtendiefstal, en heeft reeds zijn haat tegen Loekasjenko uitgesproken.

Wanneer we wetten maken om de politieke agenda te dienen dwalen met open ogen af naar een dictatuur. Wanneer rechters op de voorposten van de politieke partijen verschijnen, is er geen rechtspraak meer, zelfs geen kromspraak, enkel politieke bediening voor machtsbehoud.

Dat de liberale grote smurfen van de Vivaldioten zich lenen tot het ontnemen van vrijheden in functie van het behouden van de macht, schetst hun onmacht. Zo onmachtig dat ze oude krokodil Patrick Dewael in Ter Zake de strijd instuurden. Zijn pseudo-liberale mayonaise pakte niet, getuige de stilte van liberale trollen op Twitter. Wanneer zelfs carrièreliberalen als Dewael het lederen vel van de Vivaldioten niet meer kan looien, verzuren de sojashakes tijdens de ministerraad. Mark my words: deze vite-valt-ie-regering zal amper langer stand houden dan het duurde om ze te vormen.

Dit was niet op de afbraak: