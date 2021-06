Sywert Van Lienden: geen reddende, maar gevallen engel

Het afgelopen jaar kon u in Nederlandse praatprogramma’s — vooral De Wereld Draait Door (DWDD) — vaak Sywert van Lienden zien. Meestal als politiek commentator. Zonder politicus, onderzoeker of journalist geweest te zijn. In 2012 vestigde hij de aandacht op zich met zijn project, de G500. Indien 500 mensen lid werden van zowel PvdA (sociaaldemocratisch) als CDA (christendemocratisch) als VVD (liberaal), konden die de koers van de drie partijen bijsturen. De bedoeling was dat politiek weer over idealen zou gaan. Blijvende politieke…

Het afgelopen jaar kon u in Nederlandse praatprogramma’s — vooral De Wereld Draait Door (DWDD) — vaak Sywert van Lienden zien. Meestal als politiek commentator. Zonder politicus, onderzoeker of journalist geweest te zijn. In 2012 vestigde hij de aandacht op zich met zijn project, de G500. Indien 500 mensen lid werden van zowel PvdA (sociaaldemocratisch) als CDA (christendemocratisch) als VVD (liberaal), konden die de koers van de drie partijen bijsturen. De bedoeling was dat politiek weer over idealen zou gaan.

Blijvende politieke invloed had het niet. Bij de verkiezingen van september 2012 behaalde de VVD 41 zetels en de PvdA 38. Alle analyses over verdergaande politieke versnippering leken achterhaald. Al op 5 november werd een regering tussen deze twee partijen, het kabinet-Rutte II (2012-2017), beëdigd. Voor Van Lienden begon een medialoopbaan. Niet als presentator of redactielid, maar als regelmatige gast.

Coronacashen

Vorig jaar ontpopte hij zich als weldoener. Hij werd het gezicht van de door hem opgerichte Stichting Hulptroepen Alliantie. Doel: mondmaskers inkopen en goedkoop leveren. Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, zonder zelf eraan te verdienen. Hij zegde er zelfs zijn baan, beleidsadviseur en lobbyist in dienst van de gemeente Amsterdam, voor op.

U voelt hem aankomen? Inderdaad, in mei onthulde de Volkskrant dat hij er wel degelijk van profiteerde. Afgelopen maandag kwam daar een artikel bij op Follow The Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Hij hield er negen miljoen aan over, zijn beide compagnons ieder vijf miljoen. Geen reddende, maar gevallen engel.

De regering houdt het erop dat een jaar geleden sprake was van een unieke noodsituatie. Er moesten zo snel mogelijk mondmaskers komen. En wat sommigen mogen vinden van de persoon Van Lienden, er is betaald voor geleverde producten. Puur zakelijk. Dat de maskers afgekeurd werden wegens onaanvaardbaar gezondheidsrisico? Fouten worden nu eenmaal gemaakt. Volgens premier Rutte zou die niet maken een hele andere fout zijn geweest. ‘Dan hadden we namelijk de crisis niet bestreden.’

Pijnlijk voor CDA

Bij het aantreden van Rutte III kreeg Nederland naast de bestaande minister van Volksgezondheid ook een minister voor Medische Zorg. De eerste functie wordt al vier jaar vervuld door Hugo de Jonge (CDA), de laatste door iemand van de VVD, sinds 2020 Tamara van Ark.

Voor De Jonge is de coronacrisis tot nu toe vooral pijnlijk geweest. Zijn wisselende en vaak uitblijvende succes speelde mee in zijn besluit, afgelopen december, om af te zien van het lijsttrekkerschap en zelfs een plek op de kandidatenlijst. Van Lienden is ook CDA-lid. Ergens pleit het voor Van Lienden dat hij van deze partij lid is. Sinds 2010 is het niet meer grootste partij. Zelfs bij de sindsdien succesvolste verkiezingen, in 2017, werd het slechts derde. Door de verdere ontkerkelijking is lidmaatschap, zelfs voorbestaan, van confessionele partijen niet vanzelfsprekend. Zeker niet in Amsterdam, de minst kerkelijke stad van Nederland. Wat zijn motief ook was om CDA-lid te blijven, het zal deels overtuiging zijn. Was het puur opportunisme, dan had de VVD het afgelopen decennium meer voor de hand gelegen.

Alleen was hij geen gewoon lid of partijvrijwilliger. Vorig jaar schreef hij mee aan het CDA-partijprogramma. Samen met partijveteranen, waaronder Pieter Omtzigt, en partijleden die maatschappelijke topfuncties bekleedden, waaronder de rector magnificus van de Universiteit Leiden. Hoe viel het bij de militanten dat hij in die commissie zat? Het CDA profileert zich sinds oudsher als de partij van de gemeenschap, van dienstbaar zijn aan de samenleving. Van Lienden profileerde de afgelopen tien jaar vooral zichzelf als merk. Een begenadigd opiniemaker, nauwelijks andere werkervaring.

Sommige leden willen dat hij geroyeerd wordt. De partijtop houdt zich op de vlakte. Het boek over wat misging in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart moet nog geschreven worden. Wordt een dikke pil. Veel wijst erop dat de partij nieuwe kiezersgroepen aan hoopte te spreken. Randstedelingen, jongeren. De Jonge is wethouder (schepen) en basisschoolleerkracht geweest in Rotterdam. Daarom liever hem als lijsttrekker dan Omtzigt? Van Lienden, als jonge mediagenieke Amsterdammer, past had dan in het plaatje.

Media

Van Lienden is nu kop van jut in de media. Dezelfde media die tien jaar geleden hem — een student — columnist en tafelgast, maakten. Het is mogelijk om je eerst te bekwamen in een beroep, kennis te vergaren over een onderwerp of op te klimmen binnen een bedrijf of organisatie. Op een gegeven moment wordt het punt bereikt dat je wordt gevraagd het een en ander toe te lichten. Eenmaal deskundige, volgt aandacht van de media.

De afgelopen tien jaar schoven steeds vaker twintigers en dertigers aan. Soms ging het inderdaad om aantoonbaar talent. Vaker werd gedaan alsof hun persoonlijkheid, en de manier waarop zij zichzelf presenteerden, voldoende rechtvaardiging was om gehoord te worden. Eenmaal aandacht gekregen, automatisch deskundige?

Van Lienden zocht al jong de media op. Iedereen heeft eigen verantwoordelijkheid. Alleen: presentatoren en redacteurs, in het bezit van levenservaring, weten dat populariteit snel kan omslaan in het tegendeel. Waarom mensen zo jong zulke podia bieden? Sihame El Kaouakibi heeft ook eigen verantwoordelijkheid. Hoeveel mensen die als twintiger worden opgehemeld door media en politiek blijven met beide benen op de grond?

Mondmaskeroverschot

Duidingsprogramma Een Vandaag besteedde aandacht aan andere ondernemers die mondmaskers leverden. Zij hadden wel ervaring in het importeren van goederen. Maar goed, het was een noodsituatie. Dan maar voor 55 cent per stuk leveren aan diens stichting. Die het vervolgens verkocht voor tachtig cent. De overige bedrijven bleven met hun voorraden zitten.

Een ondernemer vertelde dat ze die niet meer kunnen verkopen zonder 80-90 procent van de prijs af te doen. Opslag kost geld. Vernietigen is de goedkoopste optie. Iets om mee te nemen als het over Maggie De Block gaat.