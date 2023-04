Tegen de ‘onheilsprofeet’, in ‘het hol van de leeuw’

Op 27 maart modereerde Doorbraak hoofdredacteur Pieter Bauwens voor de Vlaamse Debatclub een confrontatie tussen Filip Dewinter en Dyab Abou Jahjah. Zo'n 150 belangstellenden waren komen opdagen in hotel 'De Basiliek' in Edegem. Hier een selectie van de opmerkelijkste uitspraken. Dewinter: ‘Ik word tot vandaag vastgepind op het Zeventigpuntenplan (de eerste versie dateert uit 1991, met een aanpassing in 1996 nvdr). Het wordt behandeld als een ideologisch traktaat, terwijl het een uitvoeringsplan was, aangepast aan de eerste generatie gastarbeiders, met…

Op 27 maart modereerde Doorbraak hoofdredacteur Pieter Bauwens voor de Vlaamse Debatclub een confrontatie tussen Filip Dewinter en Dyab Abou Jahjah. Zo’n 150 belangstellenden waren komen opdagen in hotel ‘De Basiliek’ in Edegem. Hier een selectie van de opmerkelijkste uitspraken.

Dewinter: ‘Ik word tot vandaag vastgepind op het Zeventigpuntenplan (de eerste versie dateert uit 1991, met een aanpassing in 1996 nvdr). Het wordt behandeld als een ideologisch traktaat, terwijl het een uitvoeringsplan was, aangepast aan de eerste generatie gastarbeiders, met praktische voorstellen om hun terugkeer eerder dan hun integratie te stimuleren. Die vlieger gaat niet meer op, wij zitten met de derde generatie en het probleem van de omvolking. Dat is geen complottheorie, zoals de media het voorstellen, het is gewoon een vaststelling.’

Abou Jahjah: ‘De demografische vaststelling is correct, maar een verschuiving is geen vervanging. Een bevolking en een beschaving zijn nooit statisch, er is altijd een dynamiek, mede door buitenlandse invloed en dat is ook het geval met de beïnvloedende samenleving. De islamitische landen veranderen ook, net als de moslims hier; veel problemen zijn meer een uiting van een generatiekloof dan van een beschavingswijziging’.

Dewwinter: ‘Dat is weer zo’n multicultureel verhaaltje. We drinken allemaal Coca-Cola, dus we zijn Kumbaya-broeders. Maar als je naar de Turnhoutse Baan gaat, dan zie je dat de Vlaamse aanwezigheid daar weggeveegd is. Er zijn 76 scholen in Antwerpen met in totaal 20605 leerlingen; 11305 kiezen voor de islamitische religie.’

Abou Jahjah: ‘De cijfers zijn juist, maar het pijnpunt ontstaat maar als autochtonen zich verdrongen voelen. Dat is een gevoelen, en dat moet je niet bestrijden door dit racisme te noemen. Je moet van de stelling vertrekken dat alle burgers gelijk zijn. Maar niet alle gemeenschappen zijn gelijk en dat kan negatieve gevoelens met zich meebrengen. Daarom moet je elkaar tegemoet komen, en dat houdt ook een native claim in: waar een nieuwe bevolkingsgroep dominant wordt – wat in bepaalde wijken zeker het geval is – dient erfgoed beschermd te worden.’

Dewinter: ‘Dan zijn wij de Indianen die wat rond het kampvuur mogen dansen, Bokrijk voor Vlamingen. Je verdoezelt zo het feit dat zij kolonisatoren zijn. In 2004 schreef meneer Jahjah nog dat Belgen die zich niet kunnen invoegen, maar moeten emigreren. In 2014 schreef hij een Manifest voor een nieuwe meerderheid. Vandaag is hij zover geëvolueerd dat wij mogen blijven. We zijn niet alleen te gastvrij geweest, wij worden ook weggedrukt door het geboortecijfer: de Vlaming reproduceert zich aan een ratio van 1,4 promille gemiddeld, de moslim aan 2,4 à 2,6.’

Abou Jahjah: ‘Op dit moment i s slechts 7,6 procent van onze bevolking moslim. Die zit geconcentreerd in de grootsteden. In Brussel zitten ze op 20 à 22 procent. Dat is nog geen meerderheid.’

Dewinter: ‘Er is een “witte vlucht” aan de gang zodra de kinderen naar school gaan. Op die manier zal onze cultuur in de steden langzaam verdwijnen.’

Abou Jahjah: ‘De meeste moslims hebben geen problemen met de Vlaamse cultuur, moslims zijn geen islamisten, zoals niet alle Vlamingen woke zijn of extreemrechts. Het probleem zit bij de uitersten. Nieuwkomers werden niet duidelijk gemaakt wat een liberale democratie is, dat je alle mogelijke opinies mag hebben, maar dat je het regime waarin dat mogelijk is moet aanvaarden.’

Dewinter: ‘Als de vos de passie spreekt. U, meneer Jahjah, u hebt zelf op een meesterlijke wijze gebruik gemaakt van allerlei achterpoortjes om de nationaliteit te verwerven, maar het is niet waar dat het islamisme het probleem is, het islamisme zit in de islam, is af te leiden uit de Koran, dàt is het probleem. De media ontkennen dat, waardoor die islam steeds machtiger wordt. Dat gebeurt sluipend. Onder burgemeester De Wever kreeg Sinterklaas roetpieten aan zijn zijde, onze Kerstmarkt heet nu Wintermarkt. Ondertussen gaat die burgemeester te keer tegen woke, maar hij dringt de multiculturele infiltratie niet terug.’

Abou Jahjah: Filip Dewinter wil de mensen bang maken met schematisch denken. Ik ontken geen moment dat de islam een patriarchale en repressieve denkwijze mogelijk maakt, maar dat is vooral gevaarlijk in de moslimwereld zelf. Ondertussen gaat meneer Dewinter op bezoek bij de massamoordenaar Assad in Syrië, de sponsor van Hezbollah; prees hij Poetin voor de manier waarop hij christelijke waarden verdedigde. Meneer Dewinter vergist zich van vijand. Hij ziet niet wat ons bindt als mensen en maakt van culturele verschillen ideologische breuklijnen.’

Dewinter: ‘Drogargumenten! In naam van de verdraagzaamheid moeten we dan toestaan dat vrouwen onderdrukt worden. Dat staat in de Koran. Ik ben daarom tegen het verbieden van de Koran, zoals mijn vriend Geert Wilders propageert, wij moeten hem daarentegen lezen. Toon mij ondertussen islamitische landen waar een Verlichting heeft plaatsgevonden.’

Abou Jahjah: ‘Dat klopt, maar toon me één land waar de religie dominant is, waar de Verlichting heeft plaatsgevonden. Wij hebben een Verlichting gekend niet dankzij maar ondanks het christendom, maar die heeft het christendom niet verdreven. Dat moet in de moslimwereld ook gebeuren.’

Dewinter: ‘De overgrote meerderheid zijn culturele moslims, zoals wij hier culturele katholieken hebben. Die zijn niet relevant voor de ontwikkeling van de doctrine, die volgen gewoon, en dat is het gevaar. Met de buik van hun vrouwen koloniseren zij onze wereld. Ondertussen sterven wij uit omdat wij de hoeksteen van onze samenleving opgeven, het gezin. Wij kunnen muren rond Europa bouwen, maar wij leven in een multicultureel sterfhuis, waarbij wij ons voortdurend verontschuldigen voor wie we zijn.’

Abou Jahjah: ‘Weer dat slachtofferschap, dergelijke pleidooien horen we al sinds Malthus (die het geboortecijfer van de arbeidersklasse bedreigend vond voor de beschaving nvdr). Ondertussen weten we dat we enorme bevolkingsoverschotten opgevangen hebben door de ontwikkeling van de technologie. En dat er zich in grote delen van de Derde Wereld – China, India – een gigantische middenklasse ontwikkelt. De oplossing zit hem in onderwijs, gekoppeld aan een realistischer migratiebeleid. De liberale democratie zal sterker blijken te zijn dan angst voor niet bestaande complotten. Ik apprecieer meneer Dewinter als profeet, maar ik wijs zijn onheilsprofetie af.’

Dewinter: ‘Zoals ik de moed van meneer Jahjah bewonder die hier in het hol van de leeuw het debat durft aangaan, terwijl ik zijn rooskleurige Disneyland-islam afwijs’.