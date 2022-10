The Broken Circle Breakdown van Kaouakibi, Kitir en Crevits

Nu door een belachelijke staking van duurbetaalde VRT-journalisten de week niet netjes door Ivan De Vadder werd neergezet, doe ik dit even in zijn plaats. Bleke De Bleeker en manhaftige Magnette willen met stoere fluttaal energiebedrijven onder Vivaldi’s communistisch bewind brengen. Waanzinnige Tinne en kretoloog De Croo krijgen geen gasplafond, maar een gascorridor met flexibel plafond en met meer nooduitgangen dan muren. De microscopische pensioenhervorming is een flebotomie voor de schatkist en een bevestiging van een beschadigende lobotomie van Lalieux.…

Nu door een belachelijke staking van duurbetaalde VRT-journalisten de week niet netjes door Ivan De Vadder werd neergezet, doe ik dit even in zijn plaats.

Bleke De Bleeker en manhaftige Magnette willen met stoere fluttaal energiebedrijven onder Vivaldi’s communistisch bewind brengen.

Waanzinnige Tinne en kretoloog De Croo krijgen geen gasplafond, maar een gascorridor met flexibel plafond en met meer nooduitgangen dan muren.

De microscopische pensioenhervorming is een flebotomie voor de schatkist en een bevestiging van een beschadigende lobotomie van Lalieux.

Vandenbroucke deelde 65 miljoen euro uit aan collega professoren.

De Moor verliest elke zin voor realiteit en wil militairen inzetten om asielzoekers op te vangen.

El Kaouakibi is na een slechte boekhouder en subsidiefraudeur, ook nog eens een slechte actrice.

Freya Vanden Bossche komt uit de kast als biseksueel of als jarenlange onderdrukte lesbienne – is niet echt duidelijk.

En ‘last but not least’, de gebuisde minister Kitir moet op bevel van haar voorzitter Conner Rousseau mentaal ziek worden om te vermijden dat ze haar partij compleet belachelijk maakt.

Het psychiatrie-excuus als camouflage van falen

Het is dé trend van de laatste vijf jaar geworden. Wanneer politici tegen het plafond van hun eigen onbekwaamheid aan scheuren, leiden ze plots aan een of andere mentale breakdown, burn-out, depressie, chronisch vermoeidheidssyndroom en ga zo maar door. Vanhengel en Gatz sloegen een niet te dichten gat in de Brusselse begroting, snel even de dokter bellen. Crevits stikte in het Vlaams stikstofakkoord: ‘Hallo dokter kan je mij eens wat ziekteverlof geven alstublieft’. Woensdag aan de Keizerlaan: ‘Hallo dokter, Conner Rousseau hier, kan je mijn diploma-arme minister-onbekwaam excuus-Truusje Meryame Kitir even op mentaal breakdown verlof sturen, alstublieft, anders maken we ons compleet belachelijk’.

Parlementen worden hoe langer hoe meer sanatoriums. Het verschil tussen het parlement en een psychiatrische instelling is dat in een krankzinnigengesticht de directeur normaal is. Voor zij die er mochten aan twijfelen, Liesbeth Homans en Éliane Tillieux moeten ook dringend de bovenkamer even herinrichten. Tillieux gaf afgelopen donderdag in de Kamer, compleet tegen de regels in, Valerie Van Peel het woord die met een bipolaire woede-uitbarsting Tom Van Grieken verwijten naar het hoofd slingerde. Van Grieken had net daarvoor de falende minister Kitir als onbekwaam bestempeld en haar ontslag gevraagd. Volledig terecht blijkt, want ook politicoloog Carl Devos – ietwat diplomatischer en netje gepolijst – zegt exact hetzelfde.

Ik citeer: ‘Omdat ze ondermaats presteerde en er veel problemen waren op haar kabinet. Waardoor de foute indruk ontstond dat de officiële bekommernis om haar welzijn als excuus en afleiding diende voor een machtspolitieke ingreep (HLN).’ En ook: ‘Het wordt in de Wetstraat wel eens gezien als een indicatie van slecht functioneren als iemand veel woordvoerders verslijt (Radio 1).’ Als (s)linkse Devos de waarheid zegt is dat oké. Uit de mond van de linkse Vlaams Belanger Van Grieken, is het plots natrappen en verderfelijke antipolitiek. Wanneer houdt dit schizofreen theaterstuk op?

De Open Halfgare Hersendode Hypocrieten (de Open H a H a H a )

Nadat haar ‘Let’s Go Urban’-crew geen woke-subsidies meer konden stelen van overheden, kreeg ‘capo di tutti capi’ Sihame El Kaouakibi een mentale inzinking. Alle psychiaters zijn het eens, ze heeft een extreme vorm van theatrale persoonlijkheidsstoornis. Verslaafd aan aandacht. Negatief of positief, zonder aandacht functioneert ze niet. Want nu de stront in haar brievenbus niet meer wekelijks wordt gedumpt, zoekt ze opnieuw de publieke aandacht op. Eric Goens, de emo-reportagemaker die de ene flop na de andere produceert, wil zijn imago en zijn firma redden met de El Kaouakibi-story: ‘From zero to hero to zero to hero’. Vanwaar die laatste hero? Wel. Naar verluidt zou Sihame El Kaouakibi samen met Sociaal Incapabele Michiel van De Ideale Wereld, de politieke partij ‘Open Halfgare Hersendode Hypocrieten’ oprichten. De Open H(a) H(a) H(a) zoekt nog kandidaten voor 2024. Het fundamentele verschil met Open Vld… De laatste drie letters.

