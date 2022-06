The Lady of Heaven: een moslimfilm die moslims willen verbieden

'Wij zijn vanaf onze geboorte getraind de eer van de profeet te verdedigen en zullen ons leven daarvoor geven. Birmingham tolereert geen gebrek aan respect voor onze profeet, jullie daden zullen gevolgen hebben.' Dit zei een inwoner van Birmingham tijdens één van de vele demonstraties deze week in Engeland tegen de film The Lady of Heaven. Deze jongeman beschouwt kennelijk heel Birmingham als een islamitische entiteit. In werkelijkheid is ongeveer een kwart van de ruim één miljoen inwoners moslim. The…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Wij zijn vanaf onze geboorte getraind de eer van de profeet te verdedigen en zullen ons leven daarvoor geven. Birmingham tolereert geen gebrek aan respect voor onze profeet, jullie daden zullen gevolgen hebben.’ Dit zei een inwoner van Birmingham tijdens één van de vele demonstraties deze week in Engeland tegen de film The Lady of Heaven. Deze jongeman beschouwt kennelijk heel Birmingham als een islamitische entiteit. In werkelijkheid is ongeveer een kwart van de ruim één miljoen inwoners moslim.

The Lady of Heaven, naar het korte leven van Fatimah, de dochter van profeet Mohammed, werd eerder dit jaar in Cannes vertoond, zonder veel ophef. Die ophef kwam er pas in Engeland, na de bioscooppremière daar afgelopen week. Tienduizenden fanatieke moslims gingen de straat op, niet alleen in Birmingham, maar ook in steden als Bradford, Bolton en Sheffield, precies de steden bekend van de geruchtmakende verkrachtingszaken van autochtone meisjes door groepen moslims van Aziatische komaf een paar jaar geleden.

De film is intussen al niet meer te zien, omdat de twee grootste bioscoopexploitanten besloten hem weer van het doek te halen. Ze vreesden vooral voor de veiligheid van hun personeel. Nu ja, niet ál hun personeel. Een bioscoopmanager in Sheffield gaf de demonstranten zelfs gelijk: ‘Het was niet mijn beslissing de film te vertonen, die kwam van hogerhand. Wij zijn het helemaal met jullie eens en we gaan de film niet draaien’.

Linkse politici

Inmiddels is er veel ongenoegen over de macht die fanatieke moslims lijken te hebben, ook bij wie de film niet wil zien. Dat de politie de demonstranten bij bioscopen hun gang laat gaan en daarmee in feite censuur faciliteert, is niets nieuws. Dat genoemde misbruikschandalen onder het oog van diezelfde politie zo lang konden doorwoekeren, kwam omdat ze ook daar niet durfde in te grijpen, of niet mocht ingrijpen van plaatselijke linkse politici. Allemaal uit angst van islamofobie te worden beschuldigd.

In Engeland heerst een hysterisch taboe, én dat is de reden dat moslimextremisten daar voortdurend de grenzen van hun gedrag kunnen oprekken. Dat ze in optocht door een Joodse wijk in Londen rijden om de bewoners te bedreigen en Joodse vrouwen verkrachting in het vooruitzicht te stellen, of midden in Londen een bus met Joodse scholieren aanvallen, is bij mijn weten aan onze kant van het Kanaal nog niet vertoond. Vorig jaar werd in het Engelse stadje Batley bij Leeds een leraar ontslagen en moest hij zelfs onderduiken, omdat hij werd beschuldigd een cartoon van de profeet in de klas te hebben laten zien. O wacht, slecht voorbeeld: zijn hoofd zit er nog op voor zover bekend…

Moord en doodslag

The Lady of Heaven is door moslims gemaakt. Het script werd geschreven door Sheikh Yasser al-Habib, een Koran-geleerde uit Koeweit die in Engeland woont en werkt. Met de film wilde hij ‘een boodschap van liefde en vrede’ brengen, al lijkt dat niet helemaal gelukt. Dan spreek ik nog niet eens over alle moord en doodslag alleen al in de trailer, maar vooral over de verhitte gemoederen in veel islamitische landen naar aanleiding van de film. En op straat in Engeland.

Waar het om gaat, is de religieuze richting van al-Habib en de andere makers: zij zijn sjiieten, een minderheid onder de grotendeels soennitische moslims. En deze film behandelt precies het heikelste twistpunt tussen sjiieten en soennieten: de opvolging van de profeet Mohammed als leider van de moslims.

Zijn dochter Fatimah speelt daarin een rol. Volgens sjiieten was haar man Ali, een neef van de profeet, de rechtmatige pretendent. Maar volgens soennieten was dat Abu Bakr, de meest prominente zogeheten metgezel van Mohammed. Niet toevallig ook de naam van de latere kalief van ISIS, die zijn veertig maagden van president Trump cadeau kreeg.

Miskraam

Die strijd om de opvolging liep uit op een confrontatie bij het huis van Fatimah en Ali. Een zekere Omar vertegenwoordigde Abu Bakr en zou de voordeur in brand hebben gestoken, die de hoogzwangere Fatimah gesloten hield. Hij zou haar hebben geslagen, waarna zij een miskraam kreeg. Al snel overleed ze aan haar verwondingen. Zo ging het volgens de sjiieten. Zij beschouwen Omar als de eerste soenniet, en soennieten in het algemeen als tuig van de richel.

Dat is wederzijds. Volgens soennieten verliep de confrontatie bij de deur juist uiterst vreedzaam en zou Fatimah zijn overleden uit verdriet om haar vader. Over ‘het incident bij de deur van Fatimah’ wordt nog tot op de dag van vandaag gebakkeleid door islamitische geleerden.

Behalve die deur is ook Fatimah’s leeftijd een brandende kwestie. Volgens sjiieten en veel historici was ze 9 toen ze trouwde en 18 toen ze na vier kinderen en één miskraam stierf: gezien de mores van die tijd goed mogelijk. Soennieten houden vol dat ze respectievelijk 18 en 27 jaar oud was.

Geschiedvervalsing

In Irak ging men na het zien van The Lady of Heaven feestend de straat op. Het land is in meerderheid sjiitisch, in tegenstelling tot bijna alle andere islamitische landen. En ook in Engeland is een meerderheid van de moslims soennitisch. Volgens soennieten is de film één grote geschiedvervalsing en volkomen onaanvaardbaar.

De Engelse extremistische website 5Pillars.com, die bijzonder populair is onder moslims wereldwijd, sprak zelfs over een ‘blasphemous sectarian hate film’. Een petitie van de redactie om de film te verbieden, kreeg meteen al honderdduizend handtekeningen. De site zweept Engelse gelovigen op de straat op te gaan, en tal van islamitische geestelijken deden een duit in het zakje.

De demonstranten lijken ook razend omdat de gezichten van Mohammed en zijn dochter in de film te zien zouden zijn. In werkelijkheid laten de filmmakers Fatimah alleen zien van top tot teen gehuld in een wit gewaad. En het gezicht van haar vader, door meerdere acteurs gespeeld, is met animatie vaag gehouden. De hoogste soennitische autoriteit heeft echter al laten weten onverminderd vast te houden aan het totale verbod op afbeeldingen van de profeet en zijn naaste familieleden.

Dat fanatieke moslims een film uit de bioscoop willen hebben omdat die blasfemisch zou zijn, maakt veel Engelsen kwaad. Vooral omdat ze nog hun zin kregen ook.

Onderdrukkers en onderdrukten

Misschien heeft de bekende judoaanpak de islamisten geholpen: je hoeft niet woke te zijn om woke-taal te gebruiken als je iets wilt bereiken. Zoals op de borden van demonstranten bijvoorbeeld: ‘Cancel the Movie’. En wat te denken van moslimextremisten met een bord: ‘Zeg nee tegen extremisme’…

Opvallend is het gebrek aan afkeuring vanuit media en politiek in Engeland. Het woke-denken in termen van een maatschappij van onderdrukkers en onderdrukten, met de moslims als onderdrukten, zou ook hier wel eens een rol kunnen spelen. De demonstranten haken daarop in en eisen letterlijk het recht op ‘om niet beledigd te worden’ – the right not to be offended. Maar het blijft het moeilijk de massa’s bebaarde schreeuwlelijken op straat als onderdrukten te zien, welke teksten ze ook meedragen.

Dat een imam het een goed idee vond de Holocaust erbij te halen, hielp ook niet. ‘Daar mag je in veel westerse landen niet openlijk aan twijfelen, dan ga je de gevangenis in’, riep hij, ‘maar je mag wel leugens verkopen over de geschiedenis van de islam…’ Eén lichtpuntje: er was ook een demonstratie van moslims bij een Engelse bioscoop vóór de film en tegen censuur. Sjiieten dus…

De producent van “The Lady of Heaven’ zegt enorm ingenomen te zijn met alle protesten. Na een lauwe start heeft ineens iedereen van zijn film gehoord. Heel veel mensen willen gaan kijken…