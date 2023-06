The Sunday Times weet het zeker: Covid-19 is Chinees biologisch wapen

Opmerkelijk: dit weekend pakten de Britse kwaliteitskranten groot uit met bewijzen dat Covid-19 uit een Chinees lab ontsnapte. Een lab waar het Chinese leger geheim onderzoek deed. Tot voor kort gold dit als een complottheorie. De media schreven daarom nooit over lab-lekken of biologische wapens. De vraag is niet zozeer of dit verhaal nu klopt, maar waarom de gezaghebbende Britse kranten er plots mee uitpakken? Op 10 juni pakte de Londense kwaliteitskrant The Times uit met een lang enorm goed…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Opmerkelijk: dit weekend pakten de Britse kwaliteitskranten groot uit met bewijzen dat Covid-19 uit een Chinees lab ontsnapte. Een lab waar het Chinese leger geheim onderzoek deed. Tot voor kort gold dit als een complottheorie. De media schreven daarom nooit over lab-lekken of biologische wapens. De vraag is niet zozeer of dit verhaal nu klopt, maar waarom de gezaghebbende Britse kranten er plots mee uitpakken?

Op 10 juni pakte de Londense kwaliteitskrant The Times uit met een lang enorm goed gedocumenteerd artikel in de rubriek Insight Investigation. De titel: ‘What really went on inside the Wuhan lab weeks before Covid erupted’ Wat was er echt aan de hand in het Wuhan-labo voor Covid uitbrak. Zondag 11 juni volgde een vlammend opiniestuk in de zondagskrant the Sunday Times getiteld ‘China must come clean what happened’. China moet klaarheid van zaken geven.

Zondag volgde een nieuwe editie van The Sunday Times met de veelzeggende titel ‘Wuhan scientists “created mutant virus before pandemic”’ gevolgd door de ondertitel ‘Investigation claims Chinese virologists were running risky experiments with the coronavirus before the pandemic’. Vrij vertaald: Chinese wetenschappers maakten virus voor de pandemie en onderzoek beweert dat Chinese virologen gevaarlijke experimenten uitvoerden met het coronavirus.

Dat zijn geen nieuwe beweringen. Ze verschenen bijna letterlijk in een boek dat Brits wetenschapper en voormalig parlementslid Matt Ridley schreef met specialiste Alina Chan.

Nieuw bewijs

Wat stond er precies in die artikels? De Times schreef over ‘nieuw bewijs’ uit vertrouwelijke bestanden dat Chinese wetenschappers dodelijke ziektekiemen ontwikkelden kort voor de pandemie. Dat spitten onderzoeksjournalisten Jonathan Calvert en George Arbuthnott van het Times Insight-team boven. Uit het artikel blijkt dat bijna alles al eind 2021 door Alina Chan en Matt Ridley was beschreven in hun boek Viral: The Search for the Origin of Covid-19.

Het grote verschil is dat nu officiële Amerikaanse en Britse bronnen bevestigen wat Chan en Ridley nog voorzichtig als een mogelijke theorie omschreven. Plus: bewijs van geheim militair onderzoek rond de productie van biologische wapens.

Wie, wat, waar, wanneer?

Wetenschappers in het laboratorium in Wuhan werkten met Chinese militairen aan het combineren van de dodelijkste coronavirussen om een nieuw mutant-virus te ontwikkelen. En dat kort voor het begin van de pandemie. De onderzoekers legden de hand op top-secret communicatie en wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat Chinese wetenschappers een geheim project met gevaarlijke experimenten uitvoerden in het Wuhan Institute of Virology. En daar vond een lablek plaats dat de start betekende van de Covid-19-uitbraak. Dat laatste beantwoordt ook meteen de wanneer-vraag: niet later dan november 2019.

De onderzoeksjournalisten schreven dat Amerikaanse onderzoekers ook de reden gaven waarom er geen gepubliceerde informatie is over dat Chinees onderzoek. Het Chinese leger betaalde het geheime onderzoek en werkte er aan mee. Dat beantwoordt de wie-vraag. Doel biologische wapens maken. Daarmee is ook die waarom-vraag beantwoord.

Rest enkel nog een tweede waarom-vraag. De vraag waarom de Britse pers dit nu brengt en niet eerder. Zijn er geopolitieke reden om dit nu te doen of waren er diplomatieke reden om het eerder niet te doen?

Anonieme Amerikaanse bronnen

Markant daarbij is dat de geciteerde en meestal anonieme bronnen hoofdzakelijk medewerkers van Amerikaanse overheidsdiensten zijn, terwijl de Amerikaanse regering en media veel terughoudender blijken. De vraag kan dus zijn of deze loslippigheid omwille of juist ondanks de houding van de regering van president Joe Biden tegenover China is.

The Sunday Times onderzocht honderden documenten, vertrouwelijke rapporten, interne memo’s, wetenschappelijke artikels en e-mail-correspondentie. De krant gebruikte eigen bronnen, maar ook veel materiaal afkomstig van aanvragen over openbaarheid van bestuur in de VS en het VK. De Britse journalisten interviewden ook de onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (State Department) en de deskundigen in China die het eerste Amerikaanse onderzoek naar de oorsprong van de Covid19-uitbraak deden in 2021. Een onderzoek dat tot op de dag van vandaag grotendeels geheim werd gehouden. Enkel een ‘samenvatting’ van 700 woorden is openbaar.

Dé grote vraag: natuurlijk of uit lab?

De vraag of het virus afkomstig is van een lablek of in de natuur oversprong van dier op mens is de grote vraag. Het antwoord werd moeilijk door het Chinese gebrek aan transparantie. Maar volgens de onderzoeksjournalisten komt nu uit hun nieuw onderzoek een kristalhelder beeld naar voor van wat er precies gebeurde in het laboratorium in Wuhan.



De Britse vleermuisexpert en zoöloog Dr Peter Daszak werkte voor de ngo Wildlife Trust in New York. Na de terreuraanslagen van 11 september en de SARS-uitbraak stroomden plots fondsen binnen omdat de stichting zich ging bezighouden met zoönose, met andere woorden: hoe virussen van dieren op mensen overgaan en mogelijk een pandemie veroorzaken. Dat leidde in 2009 tot een subsidie van 18 miljoen dollar en de naamsverandering van de dierenbeschermings-ngo in EcoHealth Alliance.

De dierenbescherming werd nu betaald voor het ‘menselijk’ maken van muizen om besmettelijkheid op mensen te testen. In 2013 voegden onderzoekers de beruchte spike-proteïne toe aan een mutant virus. In 2014 haalde de EcoHealth Alliance opnieuw 3,7 miljoen dollar subsidies van de Amerikaanse overheid binnen en weer ging een deel naar Wuhan. Daszak ging steeds verder. De in de VS verboden gain-of-function-toepassingen lieten alarmbellen afgaan, maar Daszak sloot een compromis met de overheid. En zo ging het gevaarlijke onderzoek door. De Amerikaanse ambassade kwam dat te weten en stuurde diplomaten op een inspectie in januari 2018. Dat weten we omdat iemand de diplomatieke berichten daarover lekte aan de krant The Washington Post. De Amerikanen stelden een ernstig gebrek aan technische training vast en onveilige werkomstandigheden.

Super-dodelijk coronavirus

Ondertussen hadden de onderzoekers een ‘zeer besmettelijk super-coronavirus’ gebouwd met een verschrikkelijke kill-rate. Dat genetisch gemodificeerd virus was niet Covid-19, maar zou zelfs nog dodelijker geweest zijn, moest het ooit uit het lab gelekt zijn.

Ondertussen verzweeg Daszak van EcoHealth Alliance de dodelijkheidsgraad van 6 van de 8 ‘menselijk’ gemaakte muizen. In maart 2018 deed voormalig dierenbeschermer Daszak tevergeefs een poging om 14 miljoen dollar subsidie te ontvangen van het Defence Advanced Research Projects Agency (Darpa). Vorige week ontkende Daszak aan de Times dat de experimenten van EcoHealth gevaarlijk waren.

Het rapport van de Amerikaanse onderzoekers werd al in begin 2021 gepubliceerd. Daarin stond 1) dat wetenschappers in Wuhan experimenteerden met het RaTG13-virus uit de Moijang-kopermijn en 2) dat geheim militair onderzoek plaatsvond in het instituut voor de pandemie. Bijna het hele rapport werd geheimgehouden.

Negen verschillende Covid-varianten

The Sunday Times sprak drie leden van het team dat het rapport schreef. ‘Ze werkten op wel negen verschillende Covid-varianten’ zei één van hen. De onderzoekers zijn overtuigd dat een geheime nog nauwer met Covid-19-verwant virus dan RaTG13 de oorzaak is van de uitbraak.

Dr Steven Quay zei dat er nooit eerder een vleermuisvirus direct mensen had aangestoken en gedood. Toen plots mijnwerkers stierven aan een virus, hield de Chinese overheid dat stil. Volgens Quay is Covid-19 gemaakt door het invoegen van de zogenaamde ‘furin cleavage site’ (die zorgen dat het bij mensen overdraagbaar is) in de besmettelijke virussen uit de mijn en werd dat virus vervolgens meermaals gemuteerd via zogenaamd ‘serial passaging’ bij vermenselijkte muizen. Bijvoorbeeld door telkens het virus van de ziekste muis te nemen en daar nieuwe muizen mee te besmetten. Uiteindelijk hou je zo een virus over dat alle vermenselijkte muizen doodt.

Biologisch wapen

Het Chinese leger ontwikkelde een vaccin. Op die manier kon het de eigen bevolking vaccineren tegen het eigen geheime virus dat het vervolgens als biologisch wapen kon inzetten. Hoofdverdachte daarbij was de militaire wetenschapper Zhou Yusen. Hij diende een octrooiaanvraag in voor een Covid-vaccin in februari 2020. Een maand nadat China de uitbraak toegaf. Kenners berekenden dat hij al voor november 2019 aan het vaccin moet begonnen zijn. De 54-jarige Zhou zou in mei 2020 overleden zijn na een val van het dak in Wuhan.

Waarom de Britse kwaliteitskranten na jaren van doodzwijgen plots uitpakken met de bewijzen en de ‘nieuwe’ conclusies roept minstens vragen op. Eén ding is zeker: de geest is uit de fles.