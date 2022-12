Theo Francken: ‘Italië blaast met brief de facto de Dublin-deal op’

De Dublin-verordening, zowat de centrale hoeksteen van het hele Europese asielbeleid, lijkt op sterven na dood. De Italiaanse regering liet eerder deze week in een brief aan de andere EU-lidstaten weten dat het geen enkele vluchteling meer zal aanvaarden die op basis van de Dublin-regels naar Italië wordt teruggestuurd. De bevoegde staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) reageert boos, haar voorganger Theo Francken (N-VA) ziet in de Italiaanse brief vooral de bevestiging van zijn eigen gelijk. De brief van de nieuwe…

De Dublin-verordening, zowat de centrale hoeksteen van het hele Europese asielbeleid, lijkt op sterven na dood. De Italiaanse regering liet eerder deze week in een brief aan de andere EU-lidstaten weten dat het geen enkele vluchteling meer zal aanvaarden die op basis van de Dublin-regels naar Italië wordt teruggestuurd. De bevoegde staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) reageert boos, haar voorganger Theo Francken (N-VA) ziet in de Italiaanse brief vooral de bevestiging van zijn eigen gelijk.

De brief van de nieuwe regering-Meloni laat weinig aan de verbeelding over: omwille van een gebrek aan opvangplaatsen zal het land voorlopig geen enkele asielzoeker meer terugnemen die door een ander EU-land wordt teruggestuurd op basis van de Dublin-regels. Door deze eenzijdige beslissing komt het hele Europese asiel- en migratiesysteem – dat al maanden aan het wankelen is – de facto volledig op de helling te staan.

Eerste registratie

De Dublin-verordening is al bijna tien jaar van kracht, en geldt ook voor een aantal Europese landen die géén lid zijn van de EU, zoals Noorwegen en Zwitserland. Kort samengevat bepaalt het akkoord welk land verantwoordelijk is voor de afhandeling van een asielaanvraag. In theorie is dit het land waar een niet-Europese vluchteling voor het eerst officieel geregistreerd werd en vervolgens een asielaanvraag indiende. De Dublin-afspraken werden ooit gemaakt om te voorkomen dat asielzoekers – na een eventuele afwijzing van hun aanvraag – vervolgens zouden gaan shoppen in verschillende lidstaten of enkel nog asiel zouden aanvragen in landen met een genereuzer sociaal opvangsysteem.

Het grote nadeel van dit systeem is uiteraard dat het hierdoor vooral de ‘grenslanden’ zijn die onevenredig veel asielverzoeken te verwerken krijgen. De meeste asielzoekers komen nu eenmaal via pakweg Italië, Spanje of Griekenland de EU binnen. Om aan die kritiek tegemoet te komen, stelde de Europese Commissie ruim twee jaar geleden een nieuw en ambitieus migratiepact voor. Daarin zit een soort solidariteitsmechanisme vervat, waardoor de migratiedruk voortaan – onder meer op basis van financiële parameters – over alle EU-lidstaten zou worden verdeeld. Tot vandaag is dat pact evenwel dode letter gebleven. Eerder al, in 2016, was een spreidingsplan dat elke lidstaat verplichtte om een vastgelegd quotum aan vluchtelingen op te nemen verworpen door onder meer Polen, Hongarije en Tsjechië.

Hoogste aantal aanvragen sinds 2016

‘Wat Italië nu doet, is totaal onaanvaardbaar’, reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). ‘Als elke lidstaat niet zijn deel van de asielzoekers opneemt, dan kan er ook geen sprake meer zijn van solidariteit.’ De forse reactie van De Moor komt er niet toevallig op een moment dat de migratiedruk in heel wat West-Europese landen opnieuw fors is toegenomen. Naast ons land kampen onder meer ook Nederland en Oostenrijk al maandenlang met een fors verhoogde instroom, waardoor ook de opvang steeds problematischer wordt.

Een groeiend percentage van de asielzoekers die zich in België aanmelden, blijkt eerder ook al in een andere lidstaat geregistreerd, of heeft daar zelfs al een asielprocedure lopen. Volgens De Moor klopt het Italiaanse argument dat het door zijn ligging aan de buitengrens van de EU meer asielzoekers moet opvangen ook niet. ‘België staat in de EU op de zesde plaats op vlak van asieldruk, Italië volgt op de 16e plaats.’ Dat de asieldruk op Europa de voorbije maanden fors is toegenomen, mag overigens ook blijken uit recente cijfers. In augustus van dit jaar dienden in totaal ruim 77.500 mensen een eerste asielaanvraag in in de EU. Dat is het hoogste aantal aanvragen in één maand tijd sinds 2016.

Toeval of niet, afgelopen woensdag kwamen alle bevoegde Europese ministers én de Europees Commissaris voor asiel en migratie, Ylva Johansson, in Brussel samen over de toepassing van de Dublin-regels. Die is, zo blijkt ook uit de officiële cijfers, alsmaar problematischer. Steeds meer lidstaten leggen de Europese afspraken naast zich neer of antwoorden niet wanneer de asieldiensten uit een andere lidstaat de terugname van een asielzoeker vragen.Van alle goedgekeurde Dublin-dossiers in de hele EU werden er in de eerste negen maanden van 2021 amper 24 procent uitgevoerd. Dit jaar is dat percentage zelfs nog verder teruggezakt, tot 17 procent.

Paradigmashift

Theo Francken (N-VA), gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ziet in de Italiaanse beslissing de bevestiging van het betoog dat hijzelf al jarenlang houdt. ‘Ik beweer al jaren dat het hele Dublin-systeem niet werkt, en dat we dus naar een volledig nieuw Europees asiel- en migratiebeleid moeten, waarin we asielzoekers overbrengen naar landen buiten de EU. De nieuwe Italiaanse premier Meloni geeft nu een eerste duidelijk en officieel signaal dat het ook voor Italië zo niet verder kan. Met deze brief blaast ze de facto de Dublin-deal op. Een land als Griekenland wil ook al veel langer van die grote instroom af, maar de Grieken hebben dat nooit officieel gezegd. Ze hebben er wel voor gezorgd dat asielzoekers daar zo slecht werden opgevangen dat een Europese rechter besloot dat andere EU-lidstaten geen asielzoekers meer móchten terugsturen naar Griekenland.’

Volgens Francken is de Italiaanse beslissing een nieuwe indicatie dat Zuid-Europa de druk op de rest van de EU stelselmatig verhoogt, uit onvrede over de illegale migratie. ‘Mochten een aantal belangrijke Europese regeringsleiders – waaronder de Italiaanse – effectief gaan onderhandelen met landen zoals Egypte of Tunesië, dan zou er snel een nieuwe migratiedeal op tafel liggen. Die landen willen geld, toegang tot de Europese markt voor hun landbouwproducten én visa voor hun jongeren. De vraag is nu vooral: hoeveel landen moeten – na onder meer Denemarken, Zweden, en Italië – nog aangeven dat ze een ander Europees migratiebeleid willen, alvorens er ook in ons land op dat vlak een paradigmashift volgt? Er is echt geen andere oplossing.’