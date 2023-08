Tom Lanoye rolt de rode loper uit voor extreemrechts

Met weinig rationele en belegen argumenten in zijn nieuwe pamflet Woke is het nieuwe Marrakech-pact tackelt Tom Lanoye Bart De Wever en zijn ‘Vlaams-nationalistische kerk’. Met gezwollen retoriek en seriële scheldpartijen rekent de schrijver van Kartonnen dozen af met het Vlaams-nationalisme en diens identiteitspolitiek. Hij mist jammer genoeg de kans om vanuit links het debat constructief te voeden. Naar aanleiding van de ondertekening van het migratiepact trok N-VA de stekker uit de regering Michel. De Wever hoopte daarmee electoraal te…

Met weinig rationele en belegen argumenten in zijn nieuwe pamflet Woke is het nieuwe Marrakech-pact tackelt Tom Lanoye Bart De Wever en zijn ‘Vlaams-nationalistische kerk’. Met gezwollen retoriek en seriële scheldpartijen rekent de schrijver van Kartonnen dozen af met het Vlaams-nationalisme en diens identiteitspolitiek. Hij mist jammer genoeg de kans om vanuit links het debat constructief te voeden.

Naar aanleiding van de ondertekening van het migratiepact trok N-VA de stekker uit de regering Michel. De Wever hoopte daarmee electoraal te scoren, maar dat pakte even anders uit. Vlaams Belang incasseerde de bonus en verrees als een feniks uit zijn as. Met zijn tirade tegen woke maakt hij – volgens Lanoye – dezelfde fout: ‘Eens te meer rolt De Wever de rode loper uit voor extreemrechts.’

Eenzijdig beeld

Lanoye neemt de Canon van Vlaanderen stevig onder vuur. De Canon wordt afgedaan als ‘een dirigistisch, politiek instrument’, ‘een partijspeeltje van de N-VA’. Daarmee gaat Lanoye flink uit de bocht. De Canon geeft een breed panoramische kijk op een grote variatie aan verschillende thema’s. Er wordt vooral aangetoond dat Vlaanderen divers en internationaal is. Daar is niets mis mee. Dat de N-VA de Canon voor eigen politiek gewin wil misbruiken, is pertinent onjuist.

Lanoye dicht de Vlaams-nationalisten ‘een collectieve narcistische persoonlijkheidsstoornis’ toe. Hij schetst een erg eenzijdig beeld van de Vlaamse Beweging. Ook hier slaat hij de bal mis. De Vlaamse Beweging is in de kern een emancipatorische, sociale beweging, die zelfs door historicus Jan Dumolyn als ‘uiterst legitiem en noodzakelijk’ wordt omschreven. Dat ontkent Lanoye. Hij herleidt de Vlaamse Beweging tot ‘nazicollaboratie’. Hij beweert ook dat de Vlaamse natievorming door de Duitse Flamenpolitik werd geïmporteerd. Grotesk.

De zo briljante schrijver weigert in te zien dat België zeer lang de fundamentele rechten van de Vlamingen heeft miskend. Pas in 1873 kende België in een eerste taalwet rechten toe aan Vlamingen in strafzaken. In 1898 bepaalde de Gelijkheidswet dat alle toekomstige wetten ook in het Nederlands moesten verschijnen. De ontgoocheling in België groeide omdat de fundamentele rechten van de Vlamingen zolang uitbleven of met de voeten werden getreden. Na vele jaren van harde strijd werd de Gentse Universiteit pas in 1930 vernederlandst. België bestond toen al honderd jaar. Zelfs vandaag worden de taalrechten van de Nederlandstaligen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest dagelijks met de voeten getreden.

Debatvervuiling

Het huidige streven naar meer Vlaamse autonomie wordt niet meer gedreven door rancune tegenover België, maar we kunnen ook niet ontkennen dat dit koninkrijk een rem vormt op de verdere ontwikkeling van Vlaanderen. Vlaanderen zit gevangen in een ondoorzichtig staatskundig kluwen, waarbij allerlei grendels en mechanismen een rem vormen op de democratische en economische ontwikkeling van de gemeenschappen.

België kent niet alleen een enorme schuldengraad, maar ook een openbare dienstverlening die flink wat te wensen overlaat en een staatstructuur die niet meer werkt. Als België wil overleven, zal het fundamenteel moeten hervormen. Zo niet zal het Vlaams Belang in omvang toenemen tot de federale instellingen totaal geblokkeerd zijn.

Dat de Vlaamse natievorming besmeurd werd door het tijdelijk samengaan met de Nieuwe Orde, is een vergissing die ook Bart De Wever al vaak toegaf. Daarmee is de kous af. Door telkens weer het fascisme er bij te sleuren, vervalt Lanoye in je reinste debatvervuiling. Binnen het Vlaams Belang lopen vast en zeker ranzige figuren rond, maar de partij bestaat uit verkozen mandatarissen die de democratische spelregels respecteren. Bovendien wijst niets in hun partijprogramma er op dat de Vlaams Belangers eens aan de macht een nieuwe orde willen installeren.

Waar Lanoye wel gelijk in heeft, is de overdreven ijver waarmee De Wever woke bekampt. Niet alles wat we in de achteruitkijkspiegel zien, is doortrokken van slechtheid en onze identiteit valt zeker niet te herleiden tot leugens. Maar dat woke nu druk bezig is met de onteigening van de Westerse samenleving is een felle overdrijving. Uiteraard zijn er uitwassen, maar het debat leeft bij een groot deel van de bevolking niet. De burger ligt niet wakker van dat ideologisch gedram maar van het verlies aan welvaart en van het gevoel van vervreemding in eigen gemeenschap.

Tom Lanoye vervalt in wat hij De Wever verwijt: ideologische verkramping. Hij laat na om vanuit zijn achtergrond constructief aan het debat over de Vlaamse natievorming en identiteit deel te nemen. Een gemiste kans. Door zijn gedram en verbetenheid rolt Lanoye zelf de rode loper uit voor extreemrechts.