Tom Van Grieken krijgt omvolkingsboemerang in het gezicht

Je gelooft het niet. Ik ga de loftrompet steken over Conner Rousseau. In De afspraak maakt hij duidelijk dat binnen de sp.a de particratie verdwenen is. Hoera! Proficiat Conner. Als voorzitter voert de alwetende rode god een soort participopposition tegen zijn partijgenoten met uitvoerende mandaten. Hij zet terecht zijn minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, in zijn blootje door te zeggen dat zijn terugkeerbeleid te laks was en hij reeds vier weken geleden een strenger reisbeleid had moeten voeren.

Daarbovenop sneert hij dat de communicatie over de uitbreiding van de coronamaatregelen slecht was. Conner zegt: ‘sorry Frank, je denkt dat je de slimste bent. Maar je bent mis. Ik ben het, want je was te laks, en de regering liet na correct te communiceren. Foei!’ Hij geeft ook zijn socialistische ministers in de Brusselse regering een veeg uit de pan omdat zij de cijfers van terugkerende reizigers niet aan de lokale burgemeesters willen bezorgen. Onverantwoord beleid van zijn partijgenoten, die hijzelf en de partijstructuren hebben voorgedragen als minister.

Conner stuurt een helder signaal aan zijn klungelende socialistische ministers: ‘Je moet naar mij bellen voor je een beslissing neemt, want ik ben de slimste en ik weet hoe het het best moet. Doe je het niet dan zet ik jullie te kakken op nationale tv’. In het hippe woke Instagramslang klinkt dat: ‘Bitches, nie fokke met mij hé’.

Commedia delle Belgica

Hoewel we recent van de eerste plaats werden verstoten door San Marino blijft het gezondheidsbeleid van Frank Vandenbroucke en Vivaldi een van de dodelijkste ter wereld. Deze week kwam aan het licht dat de schildpadstrategie van de ‘vite-valt-ie-regering’ gebaseerd is op een naaldenkrapte. Het feest van de 7,5 miljoen extra vaccins was een perceptiebubbel die het volk in een roes van zielenrust dom moest houden. Deze regeringspropaganda is misschien geen haatspraak, maar ze is wel hatelijk.

Politici zijn dezer dagen bezig met een goednieuwsopbod. Een race van maatpakcipiers die sprinten om als eerste de poort van de vrijheid te openen neemt hilarische proporties aan. De eerste vaccinatiestrategie sprak van een eindmeet in december, een dag nadien werd het al oktober, en begin deze week slaakte Jan Jambon een vreugdekreet en joelde dat iedereen reeds in juni gevaccineerd zou zijn. Waarna Wouter Beke fijntjes temperde met de woorden: ‘Als alles goed verloopt’. En warempel: de haan had nog geen drie keer gekraaid of het farmabedrijf Pfizer kondigde aan dat zijn leveringen de komende weken vertraging zullen oplopen.

Alexander De Croo is na drie maanden zijn aureooltje als communicatiegod kwijt. De Croo wou tersluiks een verlenging van de coronamaatregelen tot 1 maart doorvoeren. Toen een doordeweekse lezer van het Belgisch Staatsblad — ja ze bestaan — het opmerkte, stuurde laffe liberaal De Croo blonde non Annelies Verlinden de arena in om de meubelen te redden. Als juriste was het enige argument dat ze kon verzinnen het feit dat de automatische verlenging juridisch-technisch nodig was. Voor het ‘Wilmèsje par excellence’ volgde een mea culpa in naam van de regering en daarmee was de kous af. Deze coronacrisis is een commedia delle Belgica waar ministers in het wild improviseren op aansturen van wetenschappers die in het donker het licht uitdoen.

Omvolking van het Vlaams Belang

Toen Statbel de cijfers over de afkomst van Belgen publiceerde, gooiden Tom Van Grieken en zijn Vlaams Belangmeute zich als jakhalzen op de sociale media om kwelend de statistieken uit te melken. Uit de cijfers blijkt dat 32,1 procent ooit niet-Belg was of een ouder heeft die buitenlander is of was. Voor Tom en de zijnen zijn die 32,1 % niet ‘onze mensen’, maar sardonische indringers die ons als een koekoeksjong uit het nest duwen.

In plaats van dit eufemistisch te omschrijven als koekoekpushouts of verwesping gebruikt Tom Van Grieken de verwerpelijke nazistische term ‘omvolking’. Ik vraag mij af wat er over het gebruik van nazistische termen in het partijcharter voor VB-mandatarissen staat? Je weet wel: de VB-spelregels die het dirndlwichtje met SS-sympathieën Carrera Neefs niet wou ondertekenen en waardoor ze uit de partij werd gezwierd?

Omdat Van Grieken, maar ook Dewinter, Van Langenhove en van Rooy wel eens de term ‘omvolking’ gebruiken en ze niet uit de partij gezet worden, kan je enkel besluiten dat het charter het gebruik van nazistische termen toelaat of minstens niet verbied. Edoch. Den Tom grijpt in een opvolgingsinterview aan Het Nieuwsblad eerder pathetisch naar het Jambon-excuus. Ik wist het niet. Ich habe es nicht gewusst. I am Manuel I know nothing. Hij leest bibliotheken vol over nationalisme en extreem rechts, maar dat omvolking van de Goebbels-nazipropaganda ‘umvolkung’ kwam, weet Tommeke niet. Politici en hun excuses. Soms moeten we de grappen niet zelf verzinnen.

Maar Tommeke kreeg de omvolkingsboemerang terug in zijn gezicht. Het was hem ontgaan dat zijn vrouw van Nederlandse afkomst is, en de vriendin van Antwerps fractieleider en Vlaams parlementslid Sam van Rooy van Iraanse. Toms zoon Floris behoort bijgevolg tot de 32,1% die hij percipieert als koekoeksjongen, want een van zijn ouders was of is buitenlander. Soms, beste Tom, heel af en toe, moet je even drie keer met de duimen draaien vooraleer je ze op Twitter loslaat.

