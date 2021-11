Mag ik het even met u hebben over twee olifanten in de kamer die daar al een tijdje in een hoek enorm aanwezig staan te staan, maar waar politici, beleidsmakers, staatsvirologen en staatsmedia ongemakkelijk van wegkijken. De gebroeders Olifant heten Nevenwerkingen en Oversterfte en de cijfers die daarover stilaan binnensijpelen zouden bij de Europese overheden toch wat belletjes moeten doen rinkelen, om niet te zeggen noodklokken doen luiden. 'Vaccinweigeraars doen dat vooral omdat ze angst hebben voor de mogelijke bijwerkingen…

Mag ik het even met u hebben over twee olifanten in de kamer die daar al een tijdje in een hoek enorm aanwezig staan te staan, maar waar politici, beleidsmakers, staatsvirologen en staatsmedia ongemakkelijk van wegkijken.

De gebroeders Olifant heten Nevenwerkingen en Oversterfte en de cijfers die daarover stilaan binnensijpelen zouden bij de Europese overheden toch wat belletjes moeten doen rinkelen, om niet te zeggen noodklokken doen luiden. ‘Vaccinweigeraars doen dat vooral omdat ze angst hebben voor de mogelijke bijwerkingen van het mRNA vaccin’, las ik begin deze week. In de reeks ‘geef me een open deur en ik zal ze intrappen’ kon deze kop weer tellen.

Olifant nevenwerkingen

Laat me dus eerst beginnen met Olifant Nevenwerkingen en de cijfers die we op dit moment ter beschikking hebben via de ‘Europese Database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen’.

Omdat onze TV-virologen en ook Doorbraak columnist Siegfried Bracke het graag hebben over het poliovaccin als voorbeeld van een succesvol vaccin (dat is het ook) en dat graag vergelijken met de huidige vaccins – vooral als het om een verplichte inenting gaat – zullen we daar even naar kijken. Het gaat om gekende – vermoedelijke – bijwerkingen van het vaccin die gerapporteerd werden vanaf het bestaan van het vaccin. Vermoedelijk, want het is uiteraard erg moeilijk om meteen een oorzakelijk verband te leggen tussen een inenting en zijn bijwerkingen. Maar: hoe meer data worden verzameld, hoe duidelijker een patroon wordt.

Voor 1 type poliovaccin werden tot nu toe 66 vermoedelijke bijwerkingen gerapporteerd. Voor alle vaccins tegen polio samen: 2000 gesignaleerde gevallen. De vaccins werden gedurende jaren getest en doorliepen alle stadia van onderzoek voor ze op de markt werden gebracht.

Laten we nu even kijken naar de huidige vaccins die een jaar op de markt zijn en hink-stap-sprong gewijs een versnelde goedkeuring kregen.

AstraZeneca: 410479 vermoedelijke bijwerkingen, Pfizer vaccin: 574427 vermoedelijke bijwerkingen, Moderna vaccin: 158401 vermoedelijke bijwerkingen, Johnson vaccin: 37814 vermoedelijke bijwerkingen.

Allemaal samen: 1181121 vermoedelijke bijwerkingen. Op een jaar tijd. Het verschil in de verhoudingen tussen het poliovaccin en de covid-vaccins is duizelingwekkend (overigens ook één van de mogelijke bijwerkingen). Zeker als je de belabberde efficiëntie van de covid vaccins vergelijkt met het succesvolle poliovaccin. Aan dit tempo boosteren we ons naar de twee miljoen mogelijke bijwerkingen. De balans tussen voordeel versus risico lijkt dan precair te worden.

Maar terwijl Olifant Bijwerkingen oorverdovend staat te trompetteren in de kamer kijken onze beleidsmensen fluitend de andere kant uit.

Olifant Oversterfte

Staat daar toch wel niet Olifant Oversterfte zeker! Want wat zien we plots sinds half juli tot ieders (nu ja, niet dus) verbazing opduiken in verschillende Europese landen? Een nieuwe oversterfte, maar deze keer niet ten gevolge van covid-19. De Nederlandse statisticus Maurice de Hond dook in de cijfers en wijdde daar een interessant artikel aan op zijn website. De Hond blijft voorzichtig in zijn conclusies, maar maakt zich toch terecht zorgen omdat er een correlatie (dat is nog altijd geen causaliteit) lijkt te ontstaan tussen de vaccinatiegraad en de oversterfte. Er lijkt een samenhang te zijn met de fasering van de vaccinatie naar leeftijd (van oud naar jong). Maar dat wil nog niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is, want er kan immers ook een indirecte samenhang zijn. Uitgestelde zorg kan bijvoorbeeld ook een oorzaak zijn. (De Spaanse Jose Gefaell heeft de oversterfte in de Europese landen, de VSA en Israël opgelijst.)

Zaak is dat deze twee olifanten in de kamer dringend in de ogen moeten worden gekeken door onze politici, want als deze terechte bezorgdheden niet worden aangepakt en de vragen hier rond niet transparant worden beantwoord, dan voeden ze verder het wantrouwen bij een groot deel van de bevolking die nu al hun vragen hebben over het hun beloofde Rijk de Vrijheid, de booster-carrousel en hoe lang die nog gaat duren.