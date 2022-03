U bent niet te vertrouwen

Gisteren werd in Nederland Willem Engel van Viruswaarheid opgepakt op beschuldiging van ‘opruiïng’. Het is het zoveelste zorgwekkende signaal dat ook hier onze fundamentele burgerrechten in een sneltempo worden afgebouwd. Klinkt een beetje overspannen of overdreven, vindt u? Lees dan toch vooral maar verder. Voor het Tegenwind boek dat er volgende maand aankomt - bij uitgeverij Doorbraak - interviewde ik vorige week privacy expert prof dr Paul De Hert (VUBrussel en Universiteit Tilburg) en die zei het volgende: 'In de…

Gisteren werd in Nederland Willem Engel van Viruswaarheid opgepakt op beschuldiging van ‘opruiïng’. Het is het zoveelste zorgwekkende signaal dat ook hier onze fundamentele burgerrechten in een sneltempo worden afgebouwd. Klinkt een beetje overspannen of overdreven, vindt u? Lees dan toch vooral maar verder.

Voor het Tegenwind boek dat er volgende maand aankomt – bij uitgeverij Doorbraak – interviewde ik vorige week privacy expert prof dr Paul De Hert (VUBrussel en Universiteit Tilburg) en die zei het volgende: ‘In de Tegenwind documentaire zei ik dat we dreigden af te glijden naar een Chinese samenleving. Achteraf gezien was dat te optimistisch. We zitten nú al in een Chinese controlemaatschappij.’

Ik zal u niet vervelen door de vrijheidsbeperkende maatregelen op te sommen waarvan we allemaal het slachtoffer werden de afgelopen twee jaar. Ik zal focussen op wat is en gaat komen.

Bindend pact met sancties

Neem nu het pandemiepact. De WHO bereidt een verdrag voor dat bindend is voor alle landen en waarin die landen kunnen gesanctioneerd worden wanneer ze de WHO regels niet volgen en als 2/3 meerderheid van de leden akkoord is. In de WHO zitten naast de landen ook niet-gouvernementele organisaties zoals enkele vehikels van onder andere – jaja, daar is hij weer – Bill Gates, tegelijk grootaandeelhouder in diverse farmabedrijven. We worden dus een wereld ingerommeld waarbij privé organisaties mee beslissen over wanneer u bijvoorbeeld mag buitenkomen of wat in uw bil of arm wordt gespoten.

In de Verenigde Staten heeft president Biden een Executive Order uitgevaardigd om de ‘risico’s’van cryptocurrency’ te bestuderen én om aan een digitale dollar te werken, uitgegeven uiteraard door de Federal Reserve. Tegelijk schreef de Financial Times dat de Federal Reserve al aanstipte dat die digitale munten moeten gelinkt worden aan ieders persoonlijke digitale id, want banken hebben immers de plicht om je te controleren op witwassen.

Programmeerbaar geld

Zo’n digitale dollar of euro (want in Frankfurt zijn ze daar ook al mee bezig) is zoals je geld omtoveren in tegoedbonnen. Want zo kan de overheid via de centrale bank allerlei beperkingen opleggen. Ze kunnen bepalen waar, wanneer, door wie en waarvoor de digitale centen die uw werkgever aan uw digitale portefeuille maandelijks toevoegt, mogen worden uitgegeven. Klinkt overdreven? Niet echt, want in het Verenigd Koninkrijk vroeg de Bank of England namelijk al aan de bevoegde ministers om digitaal geld ‘programmeerbaar’ te maken, zodat de centrale bank kan controleren hoe het geld wordt gespendeerd door de ontvanger.

Misschien vinden ze binnenkort bij de Nationale Bank van België die hele Doorbraak maar niks wegens te Vlaams en dan kunnen ze met een paar eenvoudige toetsen op de computer beslissen dat u geen abonnement meer kunt nemen. Of ze blokkeren elke aankoop van dingen waarvan ze vinden dat ze ongezond zijn voor uw lichaam, uw geest en uw denken.

Overdreven? In Canada zagen we er vorige maand het eerste staaltje van toen eerste minister Trudeau de bankrekeningen van de truckers (en wie hen hielp) die tegen zijn covid-beleid protesteerden liet blokkeren. Een brute ingreep die via de digitale munt veel fijner en subtieler kan, door bijvoorbeeld alleen toe te laten om levensmiddelen te kopen. Welkom in de financiële gevangenis.

Digitale voetafdruk

Intussen kennen we de vaccinatiepaspoorten in de EU en hoewel ze nu in de meeste landen niet meer moeten gebruikt worden om bijvoorbeeld op restaurant te gaan, zijn ze niet afgeschaft. Dat is ook niet nodig want met stille trom kom de digitale Europese id (eIDAS) er aan en de EU bestudeert plannen om die pas verplicht te maken bij het gebruik van pinautomaten om cash geld af te halen en om een carbon-footprint (C02-voetafdruk) krediet te geven. Zo wordt dit eIDAS een instrument voor sociale controle, zeker als de digitale munt en de gezondheidsgegevens er aan worden gekoppeld. Een vaccinatieplicht is dan niet meer nodig, de dwang en de uitsluiting worden dan via de digitale munt geregeld. Overdreven?

Kijk toch maar weer naar ‘proefstation’ Canada. Daar kon je al niet binnen in de grote winkelketens zonder vaccinpaspoort, lang nadat wetenschappelijk was bewezen dat wie gevaccineerd was nog steeds covid kon krijgen en verspreiden. Die grote multinationale ketens waren door de maatregelen tijdens de pandemie de grote financiële winnaars, terwijl generaties zelfstandige ondernemers verplicht werkloos moest toekijken. Die ‘invisible handshake‘ tussen Big Tech, Big Money en Big State zien we ook bij de media: de overheid doet aan outsourcing van censuur, door Big Tech en hun sociale media als nuttige idioten te gebruiken. In ruil doet de overheid dan niet vervelend inzake monopolie en privacy. De staat of EU moet zelf geen censuur toepassen, dat doen de privé-mediabedrijven wel in hun plaats, want via de ‘factcheckers’ zorgen ze ervoor dat uw ongewenste gedachten niet verder worden verspreid.

Niks te verbergen?

Bovendien passen deze technologieën eenvoudig in je smartphone, zodat het voor de ‘gebruiker’ allemaal enorm gemakkelijk lijkt. Het is maar een app-je! ‘Ik heb niks te verbergen’, hoor ik velen met u zeggen als het over uw privacy gaat. Tot het uw beurt is en de staat uw geld blokkeert, manipuleert en programmeert omdat u in hun ogen te links, te rechts, te Vlaams, niet woke genoeg bent, te onafhankelijk denkt of ‘opruiende’ taal produceert. De sociale controlemaatschappij is een feit. Twee jaar geleden lachten we nog met de Chinezen hun overdreven gecontroleer. Ik lach er al lang niet meer mee. Dit moet gestopt.

Bronnen:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html