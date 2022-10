U wordt geregeerd door bedrijven

We leven al een tijdje in wat de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs een corporatocratie noemde in zijn boek The Price of Civilization (2011). De westerse democratieën zijn gekaapt door multinationals, ngo's en privaat gesponsorde ‘goede doelen’, supranationale instellingen als de EU, de VN en de WHO. Wat overblijft aan macht en beslissingsrecht voor de politici die wij hier verkiezen, zijn de kruimels die van tafel vallen, waarop de schrale en kale politieke kippen zich storten met een illusoir vertoon van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

We leven al een tijdje in wat de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs een corporatocratie noemde in zijn boek The Price of Civilization (2011).

De westerse democratieën zijn gekaapt door multinationals, ngo’s en privaat gesponsorde ‘goede doelen’, supranationale instellingen als de EU, de VN en de WHO. Wat overblijft aan macht en beslissingsrecht voor de politici die wij hier verkiezen, zijn de kruimels die van tafel vallen, waarop de schrale en kale politieke kippen zich storten met een illusoir vertoon van pluimen als waren ze trotse pauwen. De verkiezingen die elke vier jaar (of desnoods vroeger) worden georganiseerd zijn niet meer dan de schaduwen in Plato’s grot. We denken dat wat we zien de realiteit is, terwijl het eigenlijk niet meer is dan een schimmenspel.

De werkelijkheid is dat we de sleutels van het land al lang hebben overhandigd aan de privébelangen van de globalistische happy few. Onze energieproductie is daar een actueel voorbeeld van, het resultaat van het catastrofale beleid onder Guy Verhofstadt. Een Verhofstadt die nog steeds als een razende Roeland tekeer gaat in het Europees parlement en die vindt dat de EU nog niet genoeg macht heeft.

De wetenschap

Melissa Ruth Fleming, adjunct-secretaris-generaal van de VN voor wereldwijde communicatie, vertelde tijdens een meeting van het World Economic Forum dat zij ‘de wetenschap bezitten’ over ‘klimaatverandering’ en samenwerken met Google om tegengestelde standpunten in de zoekresultaten te onderdrukken. Elke wetenschapper weet dat niemand de wetenschap kan bezitten en dat het net tégen de wetenschappelijke principes ingaat om ‘de wetenschap’ te claimen.

Letterlijk zei Fleming: ‘We zijn een partnerschap aangegaan met Google. Als je bijvoorbeeld klimaatverandering googelt, krijg je bovenaan je zoekopdracht allerlei bronnen van de VN’, zei Fleming. ‘We begonnen dit partnerschap toen we geschokt waren om te zien dat als we klimaatverandering googelden, we ongelooflijk verdraaide informatie bovenaan kregen.’

‘Dus we worden veel pro-actiever’, vervolgde ze. ‘Wij bezitten de wetenschap en vinden dat de wereld die moet kennen en de platforms zelf ook.’

Wat die ‘verdraaide informatie’ is, zei Fleming er niet bij. Want terwijl de minder bevooroordeelde resultaten van Google vroeger tegengestelde standpunten lieten zien, toont een Google-zoekopdracht naar ‘klimaatverandering’ tegenwoordig uitsluitend de ‘goedgekeurde’ meningen. Een trend die we ook bij covid zagen en die nu, door de data die langzaam vrijkomen, als een boemerang terugkomt in het gezicht van de opgevoerde ‘experten’. Tenminste: voor wie de wetenschappelijke literatuur leest, want de erfenis-media lijkt er maar met mate en met bijzonder veel tegenzin over te berichten.

Algoritmes verschuiven

Fleming voegde er aan toe dat Facebook en andere social media sites ook samenwerken met de VN om hun algoritmes te ‘verschuiven’ om ‘instellingen’ te bevoordelen boven ‘individuen’.

Het WEF-panel stelde voor dat we wetten moet aannemen zoals in Duitsland, waar ‘er regels en voorschriften zijn over wat je mag zeggen in verband met het Derde Rijk, de Holocaust, dat soort dingen’.

Eind september had de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern (WEF Global Young Leader) in een speech voor de Verenigde Naties de vrije meningsuiting al vergeleken met oorlogswapens. Tegelijk kondigde ze een initiatief aan ‘om het onderzoek naar en het begrip van de manier waarop iemands online ervaringen worden gestuurd door geautomatiseerde processen te helpen verbeteren’, en zei ze dat het werk wordt gedaan in samenwerking met bedrijven en non-profit organisaties.

Eén van die non-profits is de Bill & Melinda Gates Foundation die -toeval bestaat niet- net een injectie van 200 miljoen dollar heeft gegeven aan het verder ontwikkelen van de digitale ID voor de hele wereldbevolking. Deze universele legal identity 16.9 is een doel van de UN tegen 2030. In Frankrijk opperde president Macron (WEF Global Young Leader) al dat de toegang tot het internet mogelijk gekoppeld wordt aan zo’n digitale pas. Dit zijn allemaal officiële stellingnames, u moet daar geen samenzweringstheorie achter zoeken.

Public relations

Het interessante hier is dat de overheid haar vuil werk, zoals censuur op sociale media, uitbesteedt aan privébedrijven zoals Google, Facebook of Twitter en zo probeert haar eigen (grond)wetten op vrijheid van meningsuiting te omzeilen. De oligopolies van deze wereldspelers helpen daar bij.

In de VS zien we nog een ander verbijsterend voorbeeld: daar is het public relations-bureau Weber Shandwick zowel de leverancier van public relations voor Pfizer en Moderna als voor het Centre of Disease Control. Met andere woorden: de persberichten van Pfizer en Moderna komen van dezelfde computer als die van de CDC die hen zou moeten controleren.

Jeffrey Sachs, die in de VS gezien wordt als een linkse econoom, identificeerde in The Price of Civilization vier belangrijke lobbygroepen: het militair-industriële complex (die oorlogen nodig hebben voor hun winsten), het aandelenbeurs-politieke complex, het energie complex en het farma-gezondheidscomplex. Daar is inmiddels het Big Tech complex bijgekomen.

In een waarachtige democratie zou de bevolking deze vijf complexen moeten controleren via hun gekozen vertegenwoordigers. Het omgekeerde is waar. Corporatocratie lijkt op het fascistische concept van corporatisme. Heel ver is het er niet van verwijderd.