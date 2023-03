Van Djokovic tot rode cijfers: corona-effecten nog altijd merkbaar

Het is inmiddels al drie jaar lang dat corona wel op één of andere manier een bepaalde rol speelt in onze maatschappij. Op 18 maart 2020 werd het woord 'lockdown' realiteit. De situatie is gelukkig geëvolueerd. In de tussentijd zijn wel heel veel maatregelen weggevallen. Veel, maar niet allemaal. Dus neen, het leven pre-corona is zeker nog niet teruggekeerd. Dat merkt de sportwereld sterk. In de Verenigde Staten is op 6 maart het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells, met de…

Het is inmiddels al drie jaar lang dat corona wel op één of andere manier een bepaalde rol speelt in onze maatschappij. Op 18 maart 2020 werd het woord ‘lockdown’ realiteit. De situatie is gelukkig geëvolueerd. In de tussentijd zijn wel heel veel maatregelen weggevallen. Veel, maar niet allemaal.

Dus neen, het leven pre-corona is zeker nog niet teruggekeerd. Dat merkt de sportwereld sterk. In de Verenigde Staten is op 6 maart het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells, met de officiële sponsornaam BNP Paribas Open, van start gegaan. Een toernooi van twee weken, naast de Grand Slams één van de hoogst aangeschreven events in het tenniscircuit. Dat toernooi ging van start zonder Novak Djokovic, de nummer één van de wereld bij de mannen. Dit weekend zijn de winnaars gekend.

Verschil met jaar geleden

Het is geen geheim dat de Serviër zich niet heeft laten vaccineren. Dat zorgde al voor een hele saga op de Australian Open 2022. Uiteindelijk werd Djokovic uit Australië gezet en deelname ontzegd. Ruim een jaar later liggen de kaarten toch al een stuk anders, wanneer het gaat om de algemene gezondheidstoestand. Zo kon Djokovic in 2023 wel meedoen aan de Australian Open en heeft hij dat grandslamtoernooi gewonnen.

Nole werkt het grootste gedeelte van de toernooien dus gewoon af zoals de gevaccineerde spelers, behalve in Amerika. Het is immers nog niet toegestaan voor buitenlanders om zonder vaccinatiebewijs naar de Verenigde Staten af te reizen. De ‘Centers for Disease Control and Prevention’ (CDC) bevestigden begin maart dat de huidige regels nog niet zouden veranderen. Die worden zeker tot 11 mei in stand gehouden. Er restte Djokovic geen andere keuze dan af te melden voor Indian Wells en de Miami Open.

Open brieven

Daar zit ook een politieke kant aan. Rick Scott en Marco Rubio, senatoren uit Florida, schreven een open brief aan Amerikaans president Joe Biden met de vraag om Djokovic een uitzondering toe te staan, waardoor de tennisspeler toch zou kunnen deelnemen aan het toernooi in Miami, Florida. ‘Het gebrek aan een gezondheidsrisico, samen met de drijvende kracht die een deelname van Djokovic zou betekenen voor onze lokale economieën, zou dit een eenvoudige beslissing moeten maken’, stond in de brief te lezen.

De Republikeinen kwamen terug van een kale reis, want zo’n uitzondering werd niet verleend. Het zette hun partijgenoot, gouverneur Ron DeSantis, aan om ook op zijn beurt een brief te schrijven. ‘Dit is onfair, onwetenschappelijk en onaanvaardbaar. De aanwezigheid van Mr. Djokovic is geen bedreiging voor de gezondheid of openbare veiligheid’, waarna zelfs de piste om Djokovic via een boot legaal de VS in te krijgen werd opgeworpen.

Welke basis?

Tevergeefs, het Witte Huis verwees alle vragen door naar de CDC. Het onderwerp passeerde ook de revue bij tv-zenders en andere mediavormen in de VS. Voormalig NBC en Fox News-ster Megyn Kelly haalde uit tijdens haar podcast The Megyn Kelly Show. ‘Hoe durven we hem uit het land houden, op welke basis? Hij heeft al corona gekregen, maar zelfs als hij het nog niet had… Gevaccineerden kunnen ook nog altijd corona oplopen.’

Langs de andere kant van het spectrum claimde New York Magazine dat Djokovic er vreemde pseudowetenschappelijke geloofsovertuigingen op nahoudt, en dat Scott en Rubio geen betrouwbare autoriteiten zijn wanneer het op corona aankomt. Desondanks ging Benjamin Hart in zijn artikel voor dit tijdschrift ook akkoord dat het weinig steek houdt om Djokovic in maart 2023 reisbeperkingen op te leggen en hem zo weg te houden van toernooien.

Uitzondering

De regelgeving die de tennisser treft is eerder een uitzondering. Er is niet meteen sprake van nog andere topsporters die op basis van hun vaccinatiestatus ervan weerhouden worden om te participeren in grote internationale evenementen. Wat niet wil zeggen dat er dichter bij huis geen sluimerende effecten meer zijn van de coronacrisis die we gekend hebben. Die zijn dan eerder te vinden bij de sporten die in relatief grote mate rekenen op opkomst van het publiek.

Geen sector die dan zo nadrukkelijk in beeld komt dan het profvoetbal. De Pro League meldde dit jaar nog dat de cijfers van het boekjaar 2021/2022 wijzen op recordverliezen voor de voetbalclubs op het hoogste niveau. Met slechts vier clubs die beperkte winst boekten en alle andere die met rode cijfers geconfronteerd werden. Tal van clubs kondigden de voorbije jaren ook al broodnodige kapitaalsverhogingen aan.

Slechtste leerling

Antwerp was in het bewuste boekjaar de slechtste leerling van de klas, met een verlies van meer dan 31 miljoen euro per jaar. Daar stonden meerdere kapitaalsverhogingen tegenover, met dank aan eigenaar Paul Gheysens. De pandemie en de energiecrisis die volgden, zijn uiteraard maar een deeltje van de verklaring. Er liggen nog andere structurele problemen aan de basis in voetbalmiddens. Dat de coronatoestand nog doorwerkt in de financiële situatie van de clubs, staat wel buiten kijf. Denk maar aan de matchen die gespeeld zijn zonder publiek.

Het beperkt zich wellicht niet enkel tot profs. Ga bij uw lokale ploeg in het amateurvoetbal maar eens kijken hoeveel volk nog in de tribunes zit bij competitiewedstrijden. Daar is het overigens al jaren veelal vechten om het hoofd boven water te houden, met vele fusies en teams die geen licentie aanvragen, hoewel hun behaalde positie recht geeft op promotie. In volle coronacrisis werden uiteraard matchen afgelast en het is de vraag of alle lokale supporters de weg naar het stadion teruggevonden hebben.

Ook in pakweg het basketbal en het volleybal bestaat de uitdaging erin de beperkte schare fans naar de locatie van wedstrijden — sporthallen in dit geval — te lokken. Dat zal een blijvende uitdaging zijn. Oostende, de landskampioen uit het basketbal, draaide in 2022 een verlies, maar dat was wel een verbetering van 82 procent ten opzichte van de balans van 2021. Kersvers bekerwinnaar Antwerp liet in 2022 dan weer klein verlies noteren, wat wel in schril contrast staat met de winst van het jaar voordien. Kortom: de strijd om het coronaverhaal helemaal achter te laten is nog niet gestreden.