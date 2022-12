Ventilus? Door de windmolens het bos zien…

Netbeheerder Elia investeert in windmolenparken op de Noordzee. Omdat Elia een Belgische publiek-private monopolist is, zal een flink deel van die elektriciteit bij Belgische consumenten aankomen. Hiervoor betaalt de consument een transportbijdrage, verwerkt in de elektriciteitsfactuur. De grootste afzonderlijke eigenaars van Elia zijn de gemeenteholding Publi-T (44,82 procent), Katoen Natie (9,31 procent) en vele private investeerders (38,04 procent). Momenteel ontbreekt echter de verbinding om de energie van op de Noordzee naar het binnenland te transporteren. Dat deel heet 'Ventilus' in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Netbeheerder Elia investeert in windmolenparken op de Noordzee. Omdat Elia een Belgische publiek-private monopolist is, zal een flink deel van die elektriciteit bij Belgische consumenten aankomen. Hiervoor betaalt de consument een transportbijdrage, verwerkt in de elektriciteitsfactuur. De grootste afzonderlijke eigenaars van Elia zijn de gemeenteholding Publi-T (44,82 procent), Katoen Natie (9,31 procent) en vele private investeerders (38,04 procent).

Momenteel ontbreekt echter de verbinding om de energie van op de Noordzee naar het binnenland te transporteren. Dat deel heet ‘Ventilus’ in West-Vlaanderen en ‘Boucle de Hainaut’ in Wallonië. Die verbinding is ook nodig om, wanneer de nieuwe energie in België afgenomen wordt, stabiliteit in het hoogspanningsnetwerk te bouwen.

Wissel- en gelijkstroom

Omdat het hoogspanningsnetwerk in België via wisselstroom verloopt, wil Elia de energie van op zee die in Zeebrugge aan land komt, omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom. Wisselstroom is nodig om het netwerk flexibiliteit te geven: bij over-of onderbelasting kunnen operatoren er snel mee schakelen.

Wisselstroom wordt doorgaans getransporteerd door hoogspanningslijnen boven de grond. Op die manier heeft Elia zes mogelijke tracés uitgetekend in de provincie West-Vlaanderen. Een groot deel van die bovengrondse tracés loopt langs de snelweg E403 Brugge-Kortrijk. Ergens ter hoogte van Roeselare moet deze leiding echter naar het zuidoosten afbuigen, richting Wallonië.

Blootstelling

Voor enkele West-Vlaamse burgerplatformen, betrokken burgemeesters en getroffen bedrijven moet Ventilus echter maar beter volledig ondergronds worden gebracht, op gelijkstroom. Dat is op papier een makkelijke manier om veel elektriciteit te transporteren van punt A naar punt B. Omdat Ventilus echter afgetakt moet worden naar lokale bestaande hoogspanningslijnen op wisselstroom, zullen daarvoor enkele nieuwe en dure omvormers moeten worden gebouwd. De elektromagnetische straling is bij het ondergrondse tracé niet minder, maar de blootstellingscorridor wel kleiner. Langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen kan een gezondheidsrisico inhouden. Al staat dat niet volledig wetenschappelijk vast.

Hoewel de Vlaamse regering de ondergrondse optie heeft laten onderzoeken, spreekt zowel het door de Vlaamse regering gevraagde rapport van ‘intendant’ (bemiddelaar) Guy Vloebergh als het rapport van de Duitse topingenieur Dirk Westermann zich niet expliciet uit tegen de ondergrondse optie. Zij wijzen echter wel op de toegenomen complexiteit en kostprijs die de ondergrondse optie met zich meebrengt. De technologie voor de ondergrondse optie zou ook nog niet voldragen zijn. Het rapport van de intendant roept de Vlaamse regering op om de elektromagnetische blootstellingsdichtheid te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

Doorbraak trok op reportage naar de regio. U leest er alles over in Doorbraak Magazine nr. 4. Nu in de krantenwinkel.