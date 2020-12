Vergeten vragen van de voorbije week (119)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie doorprikt de trucjes van Marc Van Ranst?

(Aan al wie het narratief du jour klakkeloos overnam: ‘Marc Van Ranst duidelijk over verdeling coronavaccins: “Geen sprake van voorrang voor profvoetballers”’. Nu moet u eens kijken naar de lezing die Van Ranst vorig jaar hield over zijn eigen communicatiestrategieën. Hij vertelt (vanaf minuut 13) hoe hij profvoetballers graag misbruikt om vaccins aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Want als profvoetballers het willen, dan móet het wel begeerlijk zijn. Het is een verkoopspraatje.)

Hoeveel kabinetsmedewerkers hebt u dan wel?

(Aan staatssecretaris Eva De Bleeker, die in De Tijd prat gaat op haar ‘klein kabinet’. Op het openbaar overzicht prijken anders wel 23 kabinetards, waaronder 3 chauffeurs. Die officiële lijst is vaak nog conservatief – zo worden gedetacheerde ambtenaren niet altijd even consequent meegeteld. Hoe zou volgens onze staatssecretaris van Begroting een ‘groot’ kabinet er wel uitzien?)

Wat als het níet alleen aan uw geslacht ligt?

(Aan Gwendolyn Rutten, die weet waarom ze geen premier werd: ‘Dit land is gewoon nog niet klaar voor vrouwen die omgaan met macht’. Open Vld belijdt een curieus liberalisme, waar de oorzaak van persoonlijk falen steeds vaker bij de Boze Buitenwereld wordt gelegd. Geen geloof in eigen kunnen, wel klagen over ‘de maatschappij’.)

Hoeveel mensen houden gewoon hun kop?

(Aan Ella Leyers, die zich blauw ergert aan de heersende wokeness: ‘Het is de gedachtepolitie van het nieuwe links. Ik kan met sommige twintigers niet meer van mening wisselen, omdat er maar één juiste mening is. Er zijn krappe krijtlijntjes uitgezet, en wie niet binnen die wakkere lijntjes kleurt, staat niet aan de juiste kant van de geschiedenis. Op den duur houd je dus gewoon je kop, uit schrik om onder die pletwals te belanden’. Wedden dat Ella in volgende interviews meer over haar outfits mag vertellen dan over haar meningen?)

Wie valt er over de huidskleur van de loketbediende?

(Aan burgemeester Dirk De fauw, die in Brugge een personeelsbeleid wil met positieve discriminatie: ‘De stad heeft een zeer blanke administratie en is daarmee geen juiste weerspiegeling van de samenleving’. Wat is op deze manier nog het verschil tussen een Gentse groene en een West-Vlaamse christendemocraat?)

Wie houdt er nu van zijn censors?

(Aan filmprofessor Daniël Biltereyst, die een boek schreef over censuur in Belgische bioscopen: ‘Vandaag heb je thematische groeperingen, zoals de lgbt+-community, die hun agenda sterk op de kaart kunnen zetten. Je kunt dat politiek-correcte censuur noemen, maar ze leren ons wel op een betere manier te kijken’. Leve de censors, ze voeden ons op. Het doet denken aan het hartverscheurende slotakkoord van 1984: ‘It was all right, everything was all right, the struggle was finished. He had won the victory over himself. He loved Big Brother‘.)

Wat zijn ‘de juiste dingen’ om jongeren te leren?

(Aan zangeres Geike Arnaert, die vindt dat jongeren links moeten zijn: ‘Als je de verrechtsing bij jongeren ziet, dan denk ik soms: leren we hen op school wel de juiste dingen?’. Dit vinden veel progressieve mensen: op school moeten kinderen leren links te zijn.)

Wie bekeert en indoctrineert het meest?

(Aan vakbondsman Robrecht Vanderbeeken, die uithaalt naar de ‘bekeringsijver van Vlaams-nationalistische politici’. Het zijn nochtans geen Vlaams-nationalisten die de dienst uitmaken in het hoger onderwijs, die de culturele sector domineren, die overheidsinstellingen aansturen. Het zijn de progressieve kosmopolieten die voortdurend én met enig succes voortdurend hun wereldbeeld opleggen.)

Was René Descartes een tijdreiziger?

(Aan activiste Stella Nyanchama, die de bron van al het kwaad in de 17de eeuw situeert: ‘Je zou kunnen zeggen dat de koloniale gedachte begon met “ik denk dus ik ben” van René Descartes’. Het staat goed om racisme en kolonialisme in de schoenen van een blanke Europeaan te schuiven. Het is minder duidelijk hoe het verklaard kan worden dat er ook vóór de 17de eeuw en buiten Europa racisme en kolonialisme bestond.)

Van wie zijn eigendommen?

(Aan activiste Opal Tometi, die niet zwaar tilt aan vandalisme tijdens BLM-betogingen: ‘Ik geef voorrang aan de rechten van mensen boven eigendommen’. Alsof eigendommen geen diepere betekenissen hebben, alsof ze niet vervlochten zijn met mensenlevens, alsof je geen mannen en vrouwen raakt wanneer je aan hun eigendommen raakt. En zo iemand wordt opgevoerd om ons zedenlesjes te geven.)

Wat zou Jean-met-de-pet hier van denken?

(Aan de burgemeester van Parijs, die ‘verheugd‘ is dat ze 90 000 euro moet betalen omdat ze te veel vrouwen heeft benoemd. Dat is het gevolg van een antidiscriminatiewet die bedoeld was om vrouwen te beschermen. Dus gaat nu de ene Franse overheid belastinggeld betalen aan een andere Franse overheid. De gewone Fransman staat er bij en kijkt naar zijn verlichte republiek.)

Wie gaat geld blijven pompen in Brussel?

(Aan Paul Magnette, die de gemeenschappen weg wil uit het hoofdstedelijk gewest: ‘Brussel is te lang gedomineerd door de keuzes van anderen’. De PS-voorzitter verzwijgt — zoals altijd — wie de rekeningen betaalt in dit land. Als de Vlaamse Gemeenschap weg moet uit Brussel, moet dan ook het Vlaamse geld weg? Brussel wordt altijd voorgesteld als ‘de achilleshiel van de Vlaams-nationalisten’, maar de Franstaligen hebben evenmin een oplossing voor de financiering van dit groteske gewest.)

Hoe ongeïnspireerd links is South Park?

(Aan de linkse actiegroep ‘Zuidpark’, die haar naam ontleent aan de Amerikaanse cultreeks South Park. Zuidpark is tegen Jambon, tegen de canon en tegen Leopold II: allemaal nogal mak en voorspelbaar. South Park is juist níet voor één gat te vangen.)

Hoeveel hebben jullie verdiend aan betuttelende campagnes?

(Aan Karel Verhoeven, die een ironisch standpunt verwoordt: ‘Bespaar ons de betutteling van mediacampagnes met influencers’. Dat schrijft dan de hoofdredacteur van De Standaard, die goed verdient aan betuttelende campagnes (zie voor een voorbeeld de volgende vraag) én die ook zelf voortdurende betuttelende campagnes afvuurt op de Vlamingen (over migratie, klimaat, samenleven,…)).

Waar hangen al de tricolore affiches?

(Aan de bedenkers van de campagne ‘1 team van 11 miljoen Belgen‘, die 3 weken geleden gelanceerd werd. Iedereen kreeg via élke zaterdagkrant een tricolore affiche om aan het raam te hangen. Zelden was zo een grote campagne zo een grote flop. Je ziet de affiches omzeggens nergens. De marketeers gaan nog goed verdienen aan Vivaldi, de simpele stervelingen helaas iets minder.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.