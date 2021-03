Vergeten vragen van de voorbije week (131)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wat maakt u zichzelf allemaal wijs?

(Aan Marc Van Ranst, die de vraag kreeg ‘Wat is het grootste misverstand over u?’ en ernstig antwoorde: ‘Mensen denken dat ik enkel en alleen met mijn vak bezig ben’. Sorry, professor, maar dat denkt dus niemand. Integendeel. Veel mensen denken dat u bezig bent met alles behalve uw werk in uw labo: twitteren tegen de sterren op, de TV-studio’s permanent bezetten, markten afdweilen, musea bezoeken terwijl ze gesloten zijn voor het klootjesvolk, meespelen in internetfilmpjes, bordjes draaien in het Rad van Fortuin,…)

Welke politieke overtuigingen gaat u beschermen?

(Aan vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS), die de praktijktests drastisch uitbreidt: ‘Behalve ras en gender zal ook discriminatie op basis van handicap, leeftijd of politieke overtuiging onderzocht kunnen worden’. Zou men nu ook testen wat er gebeurt als je bij je sollicitatie voor een overheidsbaantje verwijst naar je lidmaatschap van Vlaams Belang?)

Wie heeft er recht op een eerlijk proces?

(Aan de chef Nieuws van De Morgen, die in zijn editoriaal uithaalt naar Dries Van Langenhove: ‘Als hij echt uitkijkt naar de kans om zijn naam te zuiveren in de rechtbank, waarom moet de onderzoeksrechter die het dossier naar de rechtbank wil sturen dan gewraakt worden?’. Volgens De Morgen is er dus een tegenspraak tussen recht in je schoenen staan en aandringen op een onafhankelijke rechtspraak. Het is verdacht om je rechten op te eisen – want dan heb je misschien toch iets te verbergen. De haat voor Van Langenhove verblindt wel heel erg.)

Hoeveel straatintimidatie is er in Brussel?

(Aan Brussels burgemeester Philippe Close, die goede krantenkoppen kreeg: ‘Brusselse politie opent jacht op mannen die vrouwen lastigvallen’. Tot je het artikel leest. ‘Brusselse politie’ blijkt alleen het korps van Brussel Hoofdstad-Elsene te zijn. ‘De jacht openen’ blijkt een wekelijkse (!) patrouille van 2 agenten, waarbij niet eens lokagentes ingezet worden. Een symboolmaatregel dus: genoeg voor goede pers op Vrouwendag, maar zeker niet genoeg om de electorale achterban écht in problemen te brengen.)

Hoe goed kent Gwendolyn de Vlaamse ondernemers?

(Aan Wim Verhoeven, die als nieuwe hoofdredacteur van Trends meer inzet op klimaatverandering, energietransitie en genderkwesties. In navolging van onder meer The Economist gaat Trends ook meer pleiten voor overheidsinterventies en de redactie moet minder ‘wit’ en ‘mannelijk’. Verhoeven gelooft dus dat de Vlaamse zakenwereld zit te wachten op een zoveelste blad dat hetzelfde zegt en bepleit als alle andere bladen. Behalve ex-HLN-journalist is Verhoeven ook de gewezen media-adviseur van Gwendolyn Rutten, nog zo iemand die weet wat de Vlaamse ondernemers écht willen.)

Wat voor mensen willen bloot gaan staan voor kinderen?

(Aan Jozefien Daelemans, die het Nederlands TV-programma Gewoon bloot verdedigt: een format waarbij volwassenen volledig naakt gaan voor kinderen nog jonger dan 12 jaar. Wie zijn de mensen die zich daarvoor opgeven? Wie wil niet alleen de eigen geslachtsdelen tentoon spreiden voor kinderen, maar daarbij ook nog eens gefilmd worden? Welke screening gaat hieraan vooraf, om te garanderen dat er geen perverten en pedofielen hier hun zieke kicks komen beleven? Kúnnen programmamakers dat wel garanderen?)

Waar is uw zelfvertrouwen en uw zelfrespect?

(Aan Vincent Van Quickenborne, die in Bruzz de Brusselaars naar de mond praat: ‘Vlaanderen stelt zonder Brussel niet veel voor’. Je zou net zo goed kunnen zeggen dat Brussel niet veel voorstelt zonder Vlaanderen. En dat het hoofdstedelijke Brussel, naast enkele troeven, ook steeds meer nadelen inhoudt voor de Vlamingen.)

Waarom ziet een homo liever atheïstische migranten komen?

(Aan Jana Antonissen, die op een etentje geconfronteerd werd met een gastheer die pleit voor grenzen aan de migratie: ‘De avond nam onverwachts een niet zo woke wending. Politiek incorrect bleken zijn ideeën over immigratie’. De homoseksuele man wou liefst alleen nog atheïsten toelaten in Zweden. Antonissen schildert hem nogal onsympathiek af. Terwijl het toch niet zo gek is dat een homo liever niet te veel moslims meer ziet komen…)

Wat als een rechts politicus de cijfers zo zou manipuleren?

(Aan Tinne Van der Straeten (Groen), die op haar facebookpagina losjes omspringt met de waarheid: ‘Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een verwoestende aardbeving en tsunami. Fukushima Dai-ichi, een kerncentrale, wordt geraakt door de tsunami. Gevolg: de grootste kernramp sinds Tsjernobyl. Vandaag herdenken we de 20 000 slachtoffers die toen het leven lieten’. Een federale minister wekt hier bewust de indruk dat een kernramp 20 000 levens gekost heeft. In werkelijkheid zijn er 0 doden door straling. Bijna alle slachtoffers vielen door de tsunami.)

Welke grote kunst heeft zo een bijsluiter nodig?

(Aan artieste Kapwani Kiwanga, die volgens De Morgen een ‘indringend werk’ gemaakt heeft met keramische rijstkorrels: ‘Deze verwijzen naar de rijstzaden die, in tegenstelling tot wat in westerse geschiedenisboeken staat, wellicht niet door zeevaarders en kolonisten in Suriname en Amerika geïntroduceerd werden, maar eerder door tot slaaf gemaakte vrouwen uit West-Afrika. Zij verstopten rijstzaden in hun haar, er zo voor zorgend dat hun nakomelingen zouden kunnen overleven op de plantages. Het is een hard werk, maar ook een vol poëtische kracht’. U kan het werk online opzoeken: het zijn echt alleen rijstkorrels. Moderne kunst is vaak: voorwerpen met een verhaaltje.)

Wat is er mis met elk zijn eigen taal?

(Aan historica Annelien De Dijn, die het Belgische gemeenschapsgevoel wil versterken door Engels te spreken met elkaar: ‘Belgen vinden dat een raar idee, maar kijk naar India’. Nu ja, India heeft 120 grote talen en 1600 kleinere talen: in België gaat het om 3 Europese talen. Is de perfecte Belgische conversatie niet diegene waarbij ieder de eigen taal hanteert? Of lukt dat de Franstaligen niet?)

Hoe dun is de huid van jullie klanten?

(Aan Unilever, dat het woord ‘normaal’ schrapt van alle verzorgingsproducten: ‘Volgens het bedrijf kan het gebruik van “normaal” om bijvoorbeeld haar of huid te beschrijven, best gevoelig liggen. Het geeft sommige mensen zelfs het gevoel dat ze uitgesloten worden’. Dit soort berichten doet denken aan de aprilvissen die vroeger 1 keer per jaar in de krant gesmokkeld werden. 2021 is het jaar waarin het élke dag 1 april lijkt, met non-stop nieuwtjes die bedoeld lijken als absurde grappen.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.