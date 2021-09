Vergeten vragen van de voorbije week (150)

Ook in de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wanneer is de hoorzitting in de Kamer? (Aan de PS, die (vooral) Emmanuelle Bribosia naar voor schuift als nieuwe rechter bij het Grondwettelijk Hof: 'Ze was kritisch voor voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Israël, sprak zich uit…

Ook in de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wanneer is de hoorzitting in de Kamer?

(Aan de PS, die (vooral) Emmanuelle Bribosia naar voor schuift als nieuwe rechter bij het Grondwettelijk Hof: ‘Ze was kritisch voor voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Israël, sprak zich uit tegen bepaalde hoofddoeken­verboden en stelde dat neutraliteit gebruikt wordt als ‘een schaamlap voor vooroordelen’. En deze vrouw kan straks wetten vernietigen. Het is onaanvaardbaar dat zulke belangrijke aanstellingen nog altijd zo ontransparant gebeuren.)

Wie betaalt u hoeveel geld voor al deze briljante inzichten?

(Aan ‘feministische architecte’ Apolinne Vranken, die vindt dat er te veel voetbalterreintjes worden aangelegd in de stad: ‘Dat kan een ongelijkheid creëren in de publieke ruimte. Idem met de toestellen voor street workout die in steeds meer parken verrijzen’. Verderop plaatst Vranken ook vraagtekens bij de investeringen in fietsinfrastructuur (!), omdat twee derde van de fietsers mannen zouden zijn. Deze mevrouw tekent geen gebouwen meer: ze heeft een adviesbureau en verdient dus al haar geld met deze onzin.)

Wat wou u worden toen u 5 jaar was?

(Aan MNM-DJ Peter Van de Veire, die het een “heel mooi verhaal” vindt dat de 5-jarige Vic uit Schoten zich vragen stelt bij zijn piemeltje en graag een meisje wil zijn. Er zijn natuurlijk ook een pak kleuters die een eenhoorn willen zijn. Verwar kleuters niet met volwassenen. Verwar kleuters niet, punt. Geef geen forum aan deze giftige ideologie, die al veel schade heeft aangericht en nog veel schade zal aanrichten.)

Wie bepaalt de tijdsgeest?

(Aan De Morgen, waar ze minnetjes doen over cabaretier Hans Teeuwen: ‘Duidelijk zijn voeling met de veranderende tijdsgeest kwijt’. De Koning van de Lach verzet zich immers tegen de obsessie met representatie, diversiteit en gendergelijkheid. Hij blijft zo trouw aan zichzelf: altijd schoppen tegen het establishment, dat vandaag woke is. Ondertussen verwart De Morgen de twitter-bubbel met de ‘tijdsgeest’.)

Hoeveel syndicaal geweld is er in Vlaanderen?

(Aan de werknemers van een logistiek bedrijf in Nijvel, dat alle activiteiten verplaatst naar Kontich en Kampenhout: ‘Tout pour les Flamands, rien pour les Wallons!’. Waarna ze een vrachtwagen in brand staken en een veiligheidsagent in het ziekenhuis sloegen. Oja, de site was verlieslatend wegens lage productiviteit. Maar het is de schuld van de Vlamingen…)

Wat zegt dat over de Europese Unie?

(Aan De Tijd, waar ze echt somber zijn: ‘Na Merkel dreigt voor Europa machteloosheid en grote leegte’. Het is bijna aandoenlijk hoe moeilijk journalisten het hebben met het afscheid van Mutti. Ofwel wordt het belang van Merkel schromelijk overdreven. Ofwel is Europa een broos en ziek verband, als het echt zo afhankelijk is van één – toch ook zeer feilbare – kanselier.)

Wie kreeg in Canada de meeste stemmen?

(Aan de journalisten die Justin Trudeau uitriepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen in Canada. Trudeau kon zijn verhoopte meerderheid niet in de wacht slepen én hij ‘won’ bovendien enkel in zetels: de Conservatieven haalden meer stemmen. Blijkbaar is de ‘popular vote’ toch vooral het vermelden waard wanneer Donald Trump die verliest.)

Wat is de gemiddelde leeftijd en BMI in Afrika?

(Aan viroloog John Nkengasong, die 60% van de 1,2 miljard Afrikanen wil vaccineren. Even los van de discussie rond haalbaarheid: hoe komt het dat corona relatief gezien veel minder verwoestend is in Afrika? Wanneer gaan we het hebben over de factoren die Afrika beter bestand maken tegen deze pandemie? Hoe komt het dat journalisten maar 1 bril hebben om naar Afrika te kijken?)

Hoe seksistisch is Vlaanderen écht?

(Aan Laura Spruyt, die voor haar masterproef onderzoek deed naar de Facebookreacties die politici krijgen: ‘Kwart van commentaren op vrouwelijke ministers is seksistisch’. Drie kanttekeningen. Blijkbaar werd de commentaar ‘Knappe madame’ gebrandmerkt als ‘seksistisch’. De helft van de ‘seksistische’ kritiek op vrouwen kwam van andere vrouwen. En mannen krijgen méér haatreacties dan vrouwen. Maar Gazet van Antwerpen zocht nog een vette kop voor de voorpagina – 2 dagen na elkaar!)

Wat hadden jullie nu eigenlijk verwacht?

(Aan de Biden-bewonderaars in onze media, die pijnlijk ontwaken uit hun Amerikaanse droom. Veel journalisten hebben een sterke voorkeur voor de Democraten en geloven oprecht dat zij moreel superieur zijn aan de gehate Republikeinen. Terwijl er inzake Buitenlands Beleid amper verschil is, en zelfs inzake pakweg Migratie vaak een griezelig gelijkaardig beleid wordt gevoerd.)

Welk systeem heeft de meeste mensen uit armoede gehaald?

(Aan Raoul Hedebouw (PVDA), die in HLN communistische dictaturen verdedigt: ‘China en Vietnam hebben als enige landen de armoede kunnen verminderen’. Communisme heeft in heel de geschiedenis alleen miserie en dood voortgebracht: het is het kapitalisme dat het meest mensen uit de bittere armoede heeft bevrijd – óók in China en Vietnam. Elk half woord van Vlaams Belang wordt onder een vergrootglas gelegd, maar de communisten kunnen vrijuit de grootste onzin spuien.)

Hoeveel gewone mensen kent u?

(Aan minister van Post Petra De Sutter, die weet wat u wil: ‘Heel veel klanten van Bpost willen dat het bedrijf duurzaam handelt. Het zijn de platformbedrijven die voorhouden dat de consument zijn pakje binnen de 24 uur aan zijn voordeur wil vinden, terwijl het voor de meeste klanten niet uitmaakt als dat pas twee dagen later is’. Dit is het eeuwige probleem van Groen: ze gaan niet uit van de mens zoals die is, maar van de mens zoals die volgens hen zou moeten zijn.)

Hoe kijkt de ‘male gaze’ naar de ‘naked dress’?

(Aan De Standaard, waar ze helemaal weg zijn van de doorkijkjurkjes: ‘Je lichaam tonen is je vrijheid opeisen’. Anders slaat die krant ons om de oren met ‘seksistische schoonheidsidealen’, de ‘male gaze’, de deugdzaamheid van ‘modest fashion’, … Maar als de wind weer draait in Hollywood, dan draait de cultuurbijlage van De Standaard zo mee.)

Hoeveel ‘momblogsters’ wonen er in Brussel?

(Aan columnist Tom Naegels, die erop wijst dat er ook esoterisch-progressieve blanken het vaccin weigeren: ‘Ook westerlingen accepteren de wetenschap pas als die past in hun wereldbeeld. Een universitair geschoolde ‘momblogster’ kan even enthousiast onzin omarmen als een anal­fabete huisvrouw uit de Rif’. Dat zal wel. Je kan altijd alles platrelativeren. Maar durf toch even kijken naar proporties.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.