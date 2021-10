Vergeten vragen van de voorbije week (154)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wie verdient er geld aan deze beslissing? (Aan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), die het contract voor de contactopsporing opnieuw verlengt. Ter herinnering: de contactopsporing is in handen van een consortium met daarin de mutualiteiten, niet in het minst de Christelijke Mutualiteit. De…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie verdient er geld aan deze beslissing?

(Aan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), die het contract voor de contactopsporing opnieuw verlengt. Ter herinnering: de contactopsporing is in handen van een consortium met daarin de mutualiteiten, niet in het minst de Christelijke Mutualiteit. De bevriende ziekenfondsen verdienen hier goed geld aan, en dit wordt veel te weinig benoemd. En al helemaal niet in vraag gesteld.)

Hoe ver wil u mee met Anuna?

(Aan CD&V-voorzitter Joachim Coens, die in Humo supportert voor de klimaatspijbelaars: ‘Anuna De Wever en co. moeten druk blijven uitoefenen om het draagvlak te vergroten. De politiek wil soms verder gaan, maar je moet ook de bevolking mee hebben’. Mogen wij dit nogal onthullend vinden? Al een geluk dat juffrouw De Wever nog nooit een draagvlak vergroot heeft.)

Aan welke academici denkt u nu?

(Aan socioloog Mark Elchardus, die zegt wat iedereen denkt: ‘Onder academici bestaat de verleiding om wat er wordt gepubliceerd te laten afhangen van het politieke effect ervan. Je zult altijd wel academici vinden die wat vlugger bereid zijn om een beetje te knippen en te plakken om bepaalde krachten te helpen of tegen te werken’. Héél curieus dat Knack niet wil weten wie…)

In welk ander land zou u te boek staan als staatsman?

(Aan Herman De Croo, die opnieuw opgevoerd wordt naar aanleiding van 175 jaar in naam liberale partij: ‘Ik ben dat gezever beu dat deze regering geen Vlaamse meerderheid zou hebben’. Deze krokodil der krokodillen is een schaamteloze ritselaar, die prat gaat op zijn cliëntelisme. Maar Vlaamse journalisten blijven hem neerzetten als een onschuldige bompa.)

Hoe diep kan een kop in het zand zitten?

(Aan Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), die past voor ‘lokagentes’ om seksuele intimidatie vast te stellen: ‘Er zijn momenteel geen indicaties dat er specifieke hotspots zijn waar het probleem groot is’. Vrouwen weten anders zéér goed waar ze meer straatintimidatie moeten vrezen. Waarschijnlijk weet zélfs Mathias De Clercq het, en kijkt hij net daarom zo halsstarrig weg.)

Wanneer kan zo’n titel en wanneer niet?

(Aan De Standaard, die kopt : ‘Strenggelovige antivaxers brengen ziekenhuizen in last’. U raadt het al: het strenge geloof is hier níet de islam. Zo expliciet is een titel alleen als het gaat over christenen, in dit geval de bevindelijk gereformeerden van de Nederlandse Bijbelgordel.)

Hoeveel master genderstudies hebben we nodig?

(Aan rector Rik Van de Walle van de UGent, die de inschrijvingen in taalrichtingen verder ziet afkalven. Talenkennis was ooit een van de belangrijkste Vlaamse troeven. Vandaag biedt de UGent natuurlijk ook opleidingen aan in gender en diversiteit, film- en televisiestudies, sociaal werk, sociale agogiek, Global Studies, EU Studies, Conflict en Development Studies, …)

Welke eeuw is dit?

(Aan staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel, die zijn eerste interview in het Nederlands gegeven heeft: ‘Ik heb twee Nederlandstalige chauffeurs in dienst. Met hen praat ik altijd Nederlands’. Voor Mathieu Michel – én voor de digitalisering van het land – hopen wij dat er onder zijn meer dan 20 (!) medewerkers toch meer Vlamingen zitten en dat er niet alleen in de dienstwagen eens Nederlands gesproken wordt.)

Wie is er universeler dan Mozart?

(Aan componist Max Richter, die beweert dat klassieke muziek ‘institutioneel racistisch en seksistisch’ is: ‘Het is hoog tijd voor meer diversiteit en universaliteit’. Muziek is nu net een universele taal, die huidskleur en cultuur kan overstijgen. Laat het aan woke over om zelfs muziek te racialiseren.)

Hoe potsierlijk zijn dit soort recensies?

(Aan De Morgen, waar ze het beter weten dan een van de meest succesvolle comedians op de planeet: ‘Dave Chappelle is als stand-upcomedian hoognodig toe aan nieuwe onderwerpen en originelere grappen’. Hilarisch, want de links-progressieve media wil net dat Chapelle teruggrijpt naar zijn oude repertoire, toen hij het als zwarte man nog gewoon over racisme had. Ze vinden het maar niks dat hij nu ook lacht met de ‘alfabetmensen’ (L, G, B, T, Q, I, A, …).)

Welke activisten ontmenselijken hun tegenstander zo?

(Aan de makers van het theaterstuk ‘De zaak Shell’, die kritiek krijgen: ‘Het maakt activisten boos, omdat ze vinden dat we de CEO van Shell te veel humaniseren’. Laat dat gerust even bezinken.)

Wie neemt dit nog serieus?

(Aan de onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, die alle Bondfilms hebben uitgekamd: ‘Bond wast in de 25 films maar 2 keer zijn handen, stelt zich geen vragen bij onveilige seks en neemt geen voorzorgen om zich te beschermen tegen tropische ziektes. De onderzoekers roepen Bonds werkgever MI6 op om hun sterspion beter te verzorgen als hij op missie vertrekt’. Er was een tijd dat men dit soort dingen niet durfde publiceren. Niet in een krant, al zeker niet in een communicatie van een universiteit.)

Welke prijzen kunnen we jullie nog extra geven?

(Aan de 3 Spaanse mannen, die zich jarenlang hebben voorgedaan als 1 schrijfster: ‘de Spaanse Elena Ferrante’. Ze kwamen op een awardceremonie doodleuk hun prijs afhalen. Literaire wereld in alle staten, want het geslacht (en de huidskleur, en de geaardheid) van schrijvers is vandaag de dag enorm belangrijk. Héérlijke stunt.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.