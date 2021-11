Vergeten vragen van de voorbije week (155)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Hoeveel democratie hebben we al afgestaan? (Aan professor Milieu Pieter Leroy, die een Koninklijk Commissariaat voor het Klimaat 'met een duidelijk mandaat' wil zien: 'We zullen een klein beetje democratie moeten afstaan en een klein beetje technocratie moeten toelaten om een doortastend klimaatbeleid te voeren'. In welk…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel democratie hebben we al afgestaan?

(Aan professor Milieu Pieter Leroy, die een Koninklijk Commissariaat voor het Klimaat ‘met een duidelijk mandaat’ wil zien: ‘We zullen een klein beetje democratie moeten afstaan en een klein beetje technocratie moeten toelaten om een doortastend klimaatbeleid te voeren’. In welk ander debat passeren dit soort pleidooien even geruisloos?)

Wat gebeurt er met wegen die extra rijstroken krijgen?

(Aan staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi (CD&V), die extra ‘bufferplaatsen’ wil aanleggen voor asielzoekers. Extra capaciteit creëert doorgaans extra bezetting. Een snelweg met extra rijstroken lokt extra auto’s. Hoe lang zal het duren vooraleer ook de buffer is bezet?)

Hoeveel geld hoopt u persoonlijk van ons te ontvangen?

(Aan kunsthistorica Anne Wetsi Mpoma, die vindt dat u geld moet betalen aan Anne Wetsi Mpoma: ‘Volgens Mpoma zou België een procedure moeten opstarten om herstelbetalingen toe te kennen aan ‘Afro-descendenten’ – Belgen met Congolese, Rwandese of Burundese roots – met onder meer terugbetaling van bepaalde psychologische ondersteuning’. Zot zijn doet geen zeer, maar het kan wel geld kosten.)

Wat heeft dit nog met uw expertise te maken?

(Aan Vincent Scheltiens, die een forum krijgt om elke samenwerking tussen N-VA en Vooruit af te strijden. Knack voert Scheltiens op als ‘historicus’, maar laat hem vervolgens puur (partij)politieke uitspraken doen. Dat is niet zo gek in de Vlaamse media, maar meestal giet men er een pseudowetenschappelijk sausje over: men doet alsof een activist spreekt vanuit zijn expertise. Nu wordt zelfs die moeite niet meer gedaan.)

Wanneer krijgt Dries Van Langenhove gelijk?

(Aan uroloog Gunter De Win, die een verband vaststelt tussen pornogebruik en erectiestoornissen: ‘Toch pleit ik niet tegen porno’. Misschien heeft deze uroloog geen zin om verketterd te worden als een preutse moraalridder. Het zal wellicht nog een aantal jaren duren voor de schade van alomtegenwoordige porno zo enorm geworden is dat we het wel móeten toegeven: porno is een verslavend product dat de seksualiteit van jonge mannen compleet verstoort. Alvast op dit punt heeft Dries Van Langenhove gewoon gelijk.)

Welke achtergrond hebben deze messentrekkers?

(Aan Humo, waar ze meer dan 4.400 woorden wijden aan wapengeweld in Vlaamse scholen. Amper een woord over bevolkingsgroepen die oververtegenwoordigd zijn in deze statistieken. Er wordt even richting OKAN-leerlingen gekeken, het gaat over jongeren die veel neven hebben om op te trommelen en het gaat een paar keer over de ‘straatcultuur’. Kortom, veel gedraai rond het stinkend potje.)

Wat met de moskeebezoekers?

(Aan Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit), die als eerste een coronapas eiste van alle fitnessbezoekers. Vreemd dat alleen de sportscholen geviseerd worden. Vanuit epidemiologisch oogpunt zou het nuttiger zijn om QR-codes te scannen aan de deur van de moskee.)

Vanwaar komt al dit geloof in maakbaarheid?

(Aan de voedingsexperts, die vanalles willen verbieden: je zou geen animatiefiguurtjes meer mogen gebruiken in reclame voor vettig voedsel, het aantal winkels met een ‘ongezond aanbod’ moet aan banden gelegd worden, er zouden geen fastfoodtenten meer mogen zijn in de buurt van scholen, … Hoe komt het toch dat wetenschappers, in stillaan álle disciplines, zo sterk geloven in de maakbaarheid van de mens? Als de overheid maar genoeg regels uitvaardigt, dan zal de mens nieuw gemaakt worden.)

Hoeveel Vlamingen voelen zich nog thuis in Brussel?

(Aan de onderzoekers van de VUB en de ULB, die fans van Brussel gevonden hebben: ‘Moslimjongeren hebben in deze superdiverse stad een plek waar ze zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en waar ze ook trots op zijn. Meer dan zeven op tien moslimjongeren voelt er zich thuis’. Wie in Brussel rondloopt, gelooft dat meteen.)

Wie heeft deze man gerehabiliteerd?

(Aan De Standaard, de enige krant die nog opiniestukjes van politicoloog Marc Hooghe publiceert. Een paar jaar geleden kwam aan het licht dat Hooghe een schrikbewind voerde in zijn Centrum voor Politicologie en verschillende keren plagiaat pleegde op kap van ondergeschikte onderzoekers. Sindsdien komt deze progressieve en Belgicistische prof nergens meer aan de bak, behalve dan bij De Standaard. Het kan misschien niet altijd Dave Sinardet zijn.)

Wanneer loopt het écht fout?

(Aan Natuurminister Zuhal Demir (N-VA), nu een wolf weer een bloedbad heeft aangericht. Op een dag zal een van die wolven een mens bijten. Of erger. Wie zal er dan politieke verantwoordelijkheid opnemen?)

Wat was de Islamitische Staat dan juist?

(Aan schrijver Joost Vandecasteele, die denkt dat de islam alleen maar een ‘schaamlap’ is voor jihadi’s: ‘Het doel van islamterreur is gewoon destructie. Daarin verschilt het trouwens van rechts terrorisme, dat altijd te maken heeft met het verlangen om de samenleving over te nemen, met orde brengen. Het ene soort terrorisme wil iets afbreken, het andere wil iets creëren’. Die nihilistische interpretatie is behoorlijk breedgedragen in Weldenkend Vlaanderen. Het is de complete ontkenning van de centrale plaats van de islam en de ambitie van het islamisme. Die ambitie is: de samenleving overnemen en het kalifaat vestigen.)

Hoe kan je hier nog een karikatuur van maken?

(Aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit), die 50 miljoen euro vrijmaakt voor projecten in de Sahel: ‘Er zal ook geïnvesteerd worden in het aanplanten van bomen, onder andere een strook die het oprukken van de Sahara moet tegengaan’. We gaan nu letterlijk bomen planten in de woestijn. Het beleid is voorbij de parodie.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.