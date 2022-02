Vergeten vragen van de voorbije week (167)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van deze nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Zou een stinkdier minder stinken met een andere naam? (Aan staatssecretaris Thomas Dermine (PS), die niet wil spreken over belastingen op arbeid - maar over bijdragen op arbeid. Alsof semantiek het leed verzacht. De staatssecretaris voegt eraan toe dat we in België zeker niet te veel belastingen betalen.…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van deze nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Zou een stinkdier minder stinken met een andere naam?

(Aan staatssecretaris Thomas Dermine (PS), die niet wil spreken over belastingen op arbeid – maar over bijdragen op arbeid. Alsof semantiek het leed verzacht. De staatssecretaris voegt eraan toe dat we in België zeker niet te veel belastingen betalen. De Belgenmop is hier dat Dermine bevoegd is voor Relance. We gaan dus uit het dal klimmen met belastingen – excuseer: bijdragen.)

Hoe ver staan de Vlaamse voorbereidingen voor 2024?

(Aan de Vlaamse partijvoorzitters, nu Christophe Deborsu een tipje van de Waalse sluier oplicht: ‘Achter de coulissen heeft de Franstalige politieke wereld maar één antwoord: ‘Bij de regeringsvorming in 2024 zullen we geld aan de Vlamingen vragen’. Het is weer het oude liedje. Aan Franstalige kant bereidt men zich grondig voor en zal men front vormen rond een financieel verlanglijstje. Aan Vlaamse kant gaan commentatoren allerhande tot 2024 blijven doen alsof er geen nieuwe staatshervorming komt.)

Wie heeft baat bij deze doemscenario’s?

(Aan minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD), die waarschuwt dat een waterbom in Vlaanderen tot 8 miljard euro kan kosten: ‘De beelden van deze zomer in Wallonië waren een wake-upcall voor iedereen’. Opvallend is dat beelden uit de Vesdervallei nu gebruikt worden om de gevaren van zo’n ‘waterbom’ te illustreren zonder dat er verwezen wordt naar de falende overheid die de overstromingen in Wallonië zoveel erger heeft gemaakt. Alsof de schade alleen werd aangericht door het water. Zou het kunnen dat de doemscenario’s vooral moeten dienen om straks extra ‘klimaatbeleid’ te rechtvaardigen?)

Hoeveel tegenspraak verdraagt u nog?

(Aan klimaatactiviste Anuna De Wever, die niet graag onderbroken wordt: ‘Als ik dan mijn zegje mag doen in een praatprogramma, onderbreekt de journalist me na dertig seconden met het dodelijke zinnetje: ‘Als ik even advocaat van de duivel mag spelen…’ Om dan een platitude te herhalen en de feiten in twijfel te trekken. Alsof je op die manier kritisch bent. Nee, je moet bij de feiten blijven’. De jonge bloem van de klimaatbeweging is een kruidje-roer-me-niet.)

Hoe komen al die asielzoekers terecht in Brussel?

(Aan VRT-presentator Kobe Ilsen, die asielzoekers bewondert: ‘Ongelofelijk dat die mensen aan het Klein Kasteeltje zijn geraakt. Ze komen uit Syrië of Afghanistan of om het even waar, en toch hebben ze hun weg weten te vinden in hartje Brussel’. De olifant in de kamer: mensensmokkelaars en hun migratienetwerken die mensen heel doelbewust naar België loodsen. Doorheen verschillende veilige landen, trouwens. Omdat andere veilige landen de Belgische voordelen ontberen.)

Wie had er zo’n probleem met de Vlaamse Feestdag?

(Aan dichteres Esohe Weyden, die veel kritiek kreeg toen ze gedichten ging voorlezen op een viering van de Vlaamse Feestdag: ‘Maar waarom zou ik daar geen gedicht kunnen brengen over taal en de rijkdom van onze dialecten?’. Weyden geeft aan dat ze géén commentaar kreeg toen ze ging voorlezen op het ‘Festival van de Gelijkheid’. Tiens, tiens.)

Welke betogingen krijgen aanhalingstekens?

(Aan alle media die consequent aanhalingstekens hebben gezet over ‘het zogenaamde vrijheidskonvooi’. Het was voor journalisten héél belangrijk om duidelijk te maken dat zij ‘vrijheid’ niet wilden associëren met deze demonstranten. Nochtans claimen zoveel activisten de Grote Woorden. Gaan journalisten voortaan ook spreken over het PVDA-feest van de ‘Solidariteit’, ‘de zelfverklaarde Vredesbeweging’, het ‘zogeheten Gelijkekansencentrum’, ‘de zogenaamde Arbeidsdeal’?)

Hoe zouden jullie beter kunnen weten?

(Aan de VLD-jongeren, die pleiten voor een belasting op de meerwaarde van aandelen, een hogere erfbelasting, een CO2-taks en rekeningrijden. In België is de invoering van een nieuwe belasting nog nooit volledig gecompenseerd door een oude belasting te schrappen. Er was ook nog nooit een belasting die na de invoering niet verhoogd werd. Maar we moeten mild zijn voor de jongeren van VLD: hun moederpartij is nu 23 jaar onafgebroken aan de macht. Ze hebben nooit een liberale partij die naam waardig gekend.)

Wat betekent de term ‘liberaal’ nog in Vlaanderen?

(Aan burgemeester Dirk Walraet (Open VLD), die vindt dat we ‘autoritair leiderschap’ (sic) nodig hebben: ‘We hebben een sterke leider nodig die durft beslissingen nemen’. Walraet is 80 jaar en wordt door zijn interviewer voorgesteld als ‘volbloed liberaal’. Er zijn dus 2 conclusies. Bij Open VLD zit het rot van de jeugd tot de bejaarden. En het woord ‘liberaal’ heeft in Vlaanderen geen enkele betekenis meer.)

Vanwaar komt dat bedrag opeens?

(Aan historicus Joris van den Tol, die de nazaten van slaven wil vergoeden: ‘Sommigen opperen de som van 40.000 euro per nazaat, als compensatie voor het gratis werk van vroeger. Cruciaal is dat nazaten een stem krijgen in de besluitvorming’. Als er toch geld te veel is, waarom geen miljoen euro? En hoeveel krijg je als je uitgebuite voorouder blank was?)

Waar moet dat geld vandaan komen?

(Aan schrijver David Van Reybrouck, die wil dat België een Klimaatfonds spijst om spijt te betuigen voor de kolonisatie: ‘We moeten ook kijken naar de kolonisatie van de toekomst. En dan kom je bij klimaatverandering uit’. Er is nu al voor alles geld tekort, zeker voor onze eigen ‘klimaattransitie’: hoe wil Van Reybrouck die van Congo betalen? Waar wil hij besparen? Of hoeveel nieuwe belastingen moeten er komen?)

Wie mag rechters ‘wereldvreemd’ noemen?

(Aan columnist Walter Zinzen, die vindt dat het Afrikamuseum onterecht ongelijk kreeg: ‘Ook rechters moeten de geschiedenis kennen. Hier rijst de vraag of de rechter voldoende research heeft gedaan’. Ter herinnering: het gaat hier over een rechtszaak aangespannen door verenigingen van veteranen, die vonden dat ze in het Afrikamuseum verkeerd werden voorgesteld. De rechter gaf hen gelijk, en staat dus in de ogen van Zinzen en de zijnen aan de verkeerde kant van de geschiedenis.)

Welke andere bevolkingsgroep mag je zo kleineren?

(Aan journalist Sasha Van der Speeten, die zich in De Morgen inleeft in ‘Chelsy’, die naar het verkeerde TV-programma kijkt, niet kan spellen, gaat dansen in de Carré en een toxische relatie heeft met ‘de Yannick’. De column is een opeenstapeling van de meest afgezaagde clichés over volkse Vlaamse vrouwen, die minder gecultiveerd zijn en minder geld verdienen dan journalisten bij De Morgen. Maak zo’n karikatuur van een allochtone vrouw en je bent een seksist én een racist.)

Waar gaat dit nog over?

(Aan Economie-journalist Karsten Lemmens, die een column in De Standaard gebruikt om VRT-gezicht Aster Nzeyimana uit te dagen tot een potje padel. Het hele stuk lijkt vooral bedoeld om te laten zien dat Karsten Lemmens bestaat en dat hij het nummer heeft van Aster Nzeyimana. Kwaliteitskrant.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.