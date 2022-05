Vergeten vragen van de voorbije week (181)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe gênant is deze hele vertoning?

(Aan De Standaard-journalist Korneel Delbeke, die klaagt over ‘keuzestress’ op het het Wereld Economisch Forum in Davos: ‘Gaan luisteren naar premier Alexander De Croo betekent dat ik een diner mis met de befaamde zakenman George Soros. De gastenlijst van het WEF doet de redactie in Brussel watertanden’. Het is oprecht een beetje beschamend hoe blij journalisten zijn dat ze ook op het incestueuze feestje in Davos mogen zijn.)

Vanwaar de beperking tot slechts 20 Kamerleden?

(Aan Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die een federale kieskring wil voor 20 van de 150 Kamerleden. Een échte federale kieskring zou gelden voor álle Kamerleden, zónder voorafgaand vast te leggen hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen er verkozen moeten worden. Maar Egbert Lachaert wil misschien niets voorstellen waar de Franstaligen geen zin in hebben?)

Hoeveel kost uw kabinet?

(Aan minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo), die zich nog niet liet betrappen op nuttige bezigheden: ‘Ik hoop de violen in België gestemd te krijgen voor een grote conferentie in 2023, zodat ons land daar tijdens het Europees voorzitterschap van 2024 kan mee uitpakken, en de volgende regering erop kan terugvallen’. Dat klinkt nu heel onnozel, maar het is het meest concrete voornemen in het hele interview . Waar is het kabinet Khattabi goed voor, tenzij voor de tewerkstelling van tientallen Ecologisten?)

Wat heeft het neoliberalisme u ooit misdaan?

(Aan docent ‘ethiek van de sociaaleconomische ordening’ Koen Byttebier (VUB), die spreekt over een ‘brainwashing’ door het neoliberalisme: ‘We blijven vastzitten in de redeneersystemen van het kapitalisme. Hopelijk zullen de jongeren van nu voor een ander kader zorgen’. Een simpele zoekopdracht volstaat om te bevestigen dat Byttebier keer op keer donderpreken afsteekt tegen kapitalisme en ‘neoliberalisme’. Vroeger noemden we dat een communist, vandaag zeggen we ‘docent ethiek van de sociaaleconomische ordening’).

Welke andere redenen zijn er om de stad te ontvluchten?

(Aan De Morgen, die uitlegt waarom mensen de stad ruilen voor een stek in een dorp: ‘groter, groener, stiller – en wat parkeerplaats is ook mooi meegenomen’. Er is nog een belangrijke reden waarom jonge (blanke) gezinnen met kinderen de stad verlaten: de multiculturele mislukking in steden én scholen in de steden. Maar mijmeren over ‘stilte’ ligt misschien minder moeilijk.)

Hoe zwaar is de politieke druk op jullie korps?

(Aan de woordvoerder van de Gentse politie, die zich in bochten wringt als het gaat over amokmaakers in de Blaarmeersen: ‘Wij hebben nooit het woord ‘Brusselaars’ in de mond genomen. Het zijn Franstaligen, dus ze zouden evengoed van Moeskroen kunnen zijn. We weten alleen dat ze toekomen en vertrekken met de trein uit Brussel. Verder onderzoek moet uitwijzen van waar zij komen’. De politie controleert identiteitskaarten en weet dan ook perfect dat het crapuul uit Brussel komt. Maar in Gent mag er veel niet benoemd worden.)

Wat voor opvoeding hebben die rotjongeren gekregen?

(Aan de coördinator van de Brusselse Jeugdhuizen, die begrip toont voor Brusselse jeugd die Gent op stelten zet: ‘Brusselse jongeren worden nu gedwongen om zich naar plekken te verplaatsen waar ze zich minder thuis voelen. Ze gedragen zich daardoor ook minder verantwoordelijk’. In een normale opvoeding leer je juist om beleefder en voorzichtiger te zijn waar je te gast bent. Waarom staat er altijd een legertje ‘experts’ klaar om dat gespuis weer te verdedigen? Een ‘stadsgeograaf’: ‘Als je denkt dat de politie sowieso tegen je is, kan dat een reden zijn om hen te testen’. Een jeugdcriminoloog: ‘Mensen zijn niet gemaakt om voortdurend gecontroleerd te worden’. Nog een criminologe: ‘Ik zou eerder in een zwembad dan in meer politie investeren’. Voor elk van dit soort ‘experts’ zijn er 100.000 woedende burgers.)

Welke andere drukkingsgroep komt hiermee weg?

(Aan theatermaker Martha Balthazar, die omwille van de ‘klimaatcrisis’ stinkbommen wil gooien ‘ in de hoop dat we geen echte bommen hoeven te gebruiken’. Klimaatactivisten zinspelen steeds vaker op geweld – omdat het van hen ook gepikt wordt. Hoe zou er gereageerd worden als pakweg een anti-migratie-beweging over bommen zou beginnen?)

Hoe gematigd is het grootste moslimland?

(Aan de buitenlandredacties, nu Indonesië het Verenigd Koningrijk berispt omdat de Britse ambassade een regenboogvlag gehesen had. Het lijkt in onze media soms alsof er hooguit van Iran of Saudi-Arabië enige islamitische dreiging uitgaat. Terwijl er ook in bijvoorbeeld Indonesië nog steeds mensen gearresteerd worden omwille van ‘blasfemie’.)

Wie maakte bezwaar tegen beleefdheid?

(Aan de organisatoren van het tennistoernooi in Wimbledon, die de aanspreektitels ‘Miss’ en ‘Mrs’ schrappen van het winnaarsbord om te zorgen voor meer ‘gelijkheid’ met de mannen, die enkel met hun naam vermeld worden. Het gaat helemaal nergens meer over – maar het gaat wel door.)

Hoe snel wordt een rechtsere tweet aangemerkt als ‘giftig’?

(Aan de CEO van Textgain, het Belgische bedrijf dat Twitter-berichten screent op hun toxiciteit: ‘Soms kunnen aanhalingstekens wijzen op toxiciteit, zoals wanneer het om ‘jongeren’ gaat’. Het is dus ‘giftig’ om te spotten met het eufemisme ‘jongeren’ – maar het is niet giftig om de waarheid te verbloemen?)

Overdrijft u niet een heel klein beetje?

(Aan academica Hannah Ghulam Farag, die klacht heeft ingediend tegen de ‘Mag ik je peuken’-campagne van de Stad Gent: ‘Het commercialiseren van seksuele straatintimidatie is onaanvaardbaar en illegaal. Dit is een mes in de rug voor de vele Gentse slachtoffers van seksueel geweld’. Deze campagne om sigarettenpeuken te deponeren in afvalbakken is vulgair en banaal – niets zo cliché als zinsspelen op sex – maar woke wetenschappers zoals Ghulam Farag maken van alles een kaakslag met ontzettend veel slachtoffers.)

Hoeveel mensen geloven dit echt?

(Aan columniste Jana Antonissen, die koffie omschrijft als ‘de perfecte kapitalistische drug’: ‘Koffie houdt ons wakker en gefocust. Met haar bedwelmende werking is alcohol de antithese’. Antonissen bedoelt het – hopelijk – schertsend, maar hoeveel lezers van De Morgen zouden dit oprecht een ‘prikkelend inzicht’ vinden?)

Wie bent u om dat te bepalen?

(Aan dramaturge Selm Merel Wenselaers, die niet kan lachen met de grappen die Ricky Gervais maakt over transgenders: ‘Helaas is het publiek nog niet klaar voor ironie over iets waarover het te weinig weet’. Te vrezen valt dat Wenselaers dit schreef zonder enige ironie.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.