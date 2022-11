Vergeten vragen van de voorbije week (199)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wat is er gebeurd met al die spijt die u had? (Aan koning Filip, die zich volgens De Standaard 'discreet' heeft verzet tegen herstelbetalingen aan Congo. Dat zou groter nieuws mogen zijn, ook omdat Filip zijn 'diepste en oprechte spijt' uitsprak voor al het racisme in onze…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wat is er gebeurd met al die spijt die u had?

(Aan koning Filip, die zich volgens De Standaard ‘discreet’ heeft verzet tegen herstelbetalingen aan Congo. Dat zou groter nieuws mogen zijn, ook omdat Filip zijn ‘diepste en oprechte spijt’ uitsprak voor al het racisme in onze oud-kolonie. We zouden graag geloven dat het koningshuis een authentieke afkeer voor woke waanbeelden ontwikkeld heeft. Maar zou het kunnen dat Filip vreest voor zijn eigen portemonnee? Hoe noemen we iemand die huichelt met woorden, maar zijn centen liever op zak houdt?)

Waar blijft jullie woede en verontwaardiging nu?

(Aan alle historici die zo walgen van de Vlaamse Canon, maar niet kikken als Groen het geschiedenisonderwijs wil sturen. Als voorzitter van de Congocommissie wil Wouter De Vriendt (Groen) ‘een betere integratie van de geschiedenis van het kolonialisme en de slavernij’ in het lessenpakket en ‘vormingen en nieuwe educatieve richtlijnen voor het onderwijzende personeel’ opleggen. Was het geen ontzettend groot probleem als politici hun dada’s willen doordrukken in de klas? Of telt dat niet als het groene dada’s zijn?)

Welk parket gaat dit effectief vervolgen?

(Aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die uitpakt met een hervorming in het strafrecht: ‘Één ongewenste foto of dickpic versturen kan al strafbaar zijn. De dader hangt een gevangenisstraf tot 3 jaar boven het hoofd’. Wie gelooft dat? Men krijgt nu al niet alle straffen uitgevoerd. Tot hoeveel gevangenisstraffen zal deze symboolwetgeving echt leiden?)

Hoeveel studenten hebt u per jaar?

(Aan professor koloniale geschiedenis Idesbald Goddeeris (KUL), die vindt dat de FIFA Qatar terecht verdedigt tegen Europese kritiek: ‘Sommige slachtoffers van mensenhandel verklaarden dat het er op Antwerpse werven nog veel slechter aan toe ging dan in Qatar. Je hoeft dus zelfs geen 3.000 jaar terug in de tijd te keren om te beseffen dat Europa geen gigantische voorsprong op de rest van de wereld heeft, wat betreft mensenrechten, wat betreft gelijke kansen, wat betreft ­racisme’. Aan sommige faculteiten is geschiedenis ingewisseld voor cultuurrelativisme. Je vraagt je dan altijd af: hoeveel studenten worden elke dag opnieuw door deze mensen opgeleid?)

Waar zitten alle nuchtere professoren?

woke wetenschappers zijn – net zoals we ook al weten aan welke faculteiten ze oververtegenwoordigd zijn – zie de lijst met ondertekenaars. Er zijn zeker dappere professoren die een tegengeluid laten horen. Maar heel veel anderen zwijgen stil, op een cruciaal moment voor de academische wereld in Vlaanderen.) (Aan alle academici die zwijgen wanneer 100 docenten en onderzoekers de vrijheid van meningsuiting willen inperken: ‘Een radicaal niets ontziend recht op vrije meningsuiting schiet zijn democratisch doel voorbij als het gebruikt wordt om andere rechten in te perken of op te schorten, zoals het recht op asiel en migratie’. Het is geen nieuws dat er véélwetenschappers zijn – net zoals we ook al weten aan welke faculteiten ze oververtegenwoordigd zijn – zie de lijst met ondertekenaars. Er zijn zeker dappere professoren die een tegengeluid laten horen. Maar heel veel anderen zwijgen stil, op een cruciaal moment voor de academische wereld in Vlaanderen.)

Is dit nu potsierlijk of pijnlijk?

(Aan de socialistische, groene en christendemocratische politici die in het parlement de OneLove-armband droegen. Kan het nog goedkoper?)

Waar is dat concreet op gebaseerd?

(Aan de dochter van Bart Somers (Open VLD), die zichzelf omschrijft als ‘blauw met een groen engagement’: ‘Als er geen politieke vernieuwing komt, vrees ik dat de extremen zullen winnen en dat Vlaams Belang en de N-VA het voor het zeggen krijgen’. ‘Ook voor de holebi’s zou een rechtse golf een grote achteruitgang kunnen betekenen’. Zou Somers jr. 1 voorbeeld kunnen geven van een holebi-recht dat rechtse partijen willen afnemen?)

Hoe leuk is Brussel voor homo’s en blanke vrouwen?

(Aan muzikant Mozes Mosuse, die een heel originele mening heeft: ‘In Vlaanderen heerst een duidelijke norm, en daar beantwoord ik allesbehalve aan. In Brussel is het meer leven en laten leven’. Die beate Brussel-bewondering mag wel eens wat vaker doorprikt worden. Hoe lang blijft het nog bon ton om feitenvrij neer te kijken op Vlaanderen?)

Welke voordelen biedt een afschrikwekkende naam?

(Aan de Wereldgezondheidsorganisatie, die onder druk van het Witte Huis ‘apenpokken’ verandert in ‘MPOX’. ‘Apenpokken’ zou te stigmatiserend zijn. Nog los van de discussie over politieke inmenging en de prioriteiten van Joe Biden: is het ook niet gevaarlijk om een lelijke ziekte een mooiere naam te geven? Dreig je het afschrikwekkende effect niet te verkleinen?)

Wat hield jullie tegen om al vroeger iets te zeggen?

(Aan de Belgische gasten van ‘De Wereld Draait Door’ die nu komen vertellen dat er inderdaad wel tekenen waren van een verziekte sfeer op de redactie van het Nederlandse programma. Zolang ze zelf mochten aanschuiven, voelden ze niet de aandrang om er iets van te zeggen. Pas nadat de bom gebarsten is, komen ze er mee naar buiten. Veel van die professionele tafelgasten doen denken aan de helden die zich net ná de Bevrijding aansloten bij het verzet.)

Is dit een ‘cliché-linkse-culturo’-bingo?

(Aan de makers van de kunstwandeling Finis Terrae, die werkelijk álle vakjes afvinkt. Komen onder meer aan bod: ‘genderdiversiteit’, ‘onze overconsumptie’, ‘ het onmenselijke immigratiebeleid wereldwijd’, ‘het plunderen en uitputten van Moeder Aarde’ en ‘de invloed van racisme op iemands slaap’. Als deze onderwerpen u bekend overkomen, dan komt dat omdat het dezelfde onderwerpen zijn van alle andere exposities de laatste 20 jaar.)

Wie blijft dit debat steeds oprakelen?

(Aan Vooruit Deurne, dat een politiek punt maakt van de Zwarte Pieten die de lokale winkeliers opvoeren voor kinderen. Dit debat is nu al ten overvloede gevoerd: de standpunten van beide kampen zijn kristalhelder. Moet dit echt elk jaar opnieuw opgerakeld worden? Het zijn de tegenstanders van Zwarte Piet die schijnbaar niet zullen rusten voor elke handelaar of andere organisator zwart is gemaakt.)

Zou u brave werkmensen ook gewoon gerust kunnen laten?

(Aan theatermaker Anoek Nuyens, die aan de techniekers (!) van elk theater vraagt om geen vlees te eten op de dag dat zij haar voorstelling komt spelen: ‘Sinds ik voorstellingen maak over de klimaatcrisis, laat ik mijn principiële kant steeds meer gelden’. Ze heeft wel weinig succes: ‘Nooit is het gelukt iedereen vrijwillig mee te krijgen’. Let u hier ook op het woordje ‘vrijwillig’.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.