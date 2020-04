Vergeten vragen van de voorbije week (94)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie heeft de uitbreiding van testcapaciteit tegengehouden?

(Aan het Rode Kruis, dat amper stalen geleverd krijgt om te testen. De moeizame uitbreiding van de testcapaciteit heeft misschien iets te maken met Marc Van Ranst, die veel te lang zou hebben vastgehouden aan zijn eigen testmonopolie. Het Leuvense laboratorium voor klinische en epidemiologische virologie was lang een flessenhals. Hoeveel kostbare tijd en hoeveel testkansen zijn er verloren gegaan door de ijdelheid van de heilige Marc?)

Hoeveel virussen zijn er vernoemd naar een plaats?

(Aan al wie Trump blijft verwijten dat hij spreekt over ‘het Chinese virus’. Het is opvallend hoe gevoelig weldenkende mensen zijn voor kritiek op de Chinese dictatuur. Terwijl het doodnormaal is om ziektes te noemen naar plaatsen. De ziekte van Lyme is genoemd naar een dorpje in de Amerikaanse staat Connecticut. Het Zikavirus werd voor het eerst aangetroffen in het Oegandese Zikawoud. De ‘ME’ van ‘MERS’ staat voor ‘Middle East’. Ebola is een rivier in Congo. Het Westnijlvirus, de Lassakoorts, de Guineaworm. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil Peking niet voor het hoofd te stoten.)

Wanneer komt er meer kritische zin voor de héle Verenigde Naties?

(Aan alle beate bewonderaars van de VN, nu er voor het eerst wat kritiek komt op de Wereldgezondheidsorganisatie: ‘Ook gematigde waarnemers vinden dat de WHO-baas China wel heel veel stroop om de mond smeert’. In België is het nog altijd bon ton om te doen alsof de VN echt een verheven orgaan is, opgetrokken uit goede bedoelingen, nobele principes en morele onfeilbaarheid. Hopelijk komt er door corona eindelijk ruimte voor kritiek op de corruptie, de dubbele moraal en de mislukkingen die de VN al vele jaren kenmerken.)

Wat maken we onszelf toch allemaal wijs?

(Aan Het Laatste Nieuws, dat goed nieuws bracht: ‘België bij de veiligste landen ter wereld in coronacrisis’. Een of ander consortium van ngo’s heeft een betwistbare ranglijst opgesteld, waar België fantastisch scoort met ‘de snelle en efficiënte manier waarop onze overheid de crisis in goede banen leidt’. Je houdt het toch echt niet voor mogelijk.)

Als spreken zilver is, wat is dan goud?

(Aan de 120 humane wetenschappers, die een stem willen in de exitstrategie: ‘onder meer sociologen, antropologen, psychologen, communicatiewetenschappers, urbanisten, criminologen, maar evengoed onderzoekers die zich buigen over kinder- en mensenrechten, privacy, gender of crisiscommunicatie’. Wat een zootje. Bij de volgende invasie zal het vijandelijke leger al bijna in Brussel staan terwijl onze menswetenschappers nog steeds oproepen om oog te hebben voor het genderperspectief van de oorlog.)

Wat is een ‘taboe’?

(Aan Bart Eeckhout, die in De Morgen nogal durft: ‘Tijd om het taboe op een vermogensbelasting op te heffen’. Het is een ‘taboe’ dat al jarenlang bezongen wordt in een eindeloze reeks editorialen. Er is in de Vlaamse redactielokalen ontroerend veel consensus over tal van onderwerpen, en met stip op 1 staat een extra vermogensbelasting. Maar het staat natuurlijk veel stoerder om te doen alsof je heldhaftig een ‘taboe’ doorbreekt.)

Waar stopt journalistiek en waar begin activisme?

(Aan Apache, DeWereldMorgen en De Gids Op Maatschappelijk Gebied, die samen met andere linkse organisaties oproepen tot een nieuw ‘sociaal-ecologisch pact’. Het is eigenlijk best grappig dat Doorbraak steevast betiteld wordt als ‘een rechtse en Vlaams-nationalistische opiniesite’, maar dat pakweg Apache wel nog het predicaat ‘nieuwssite’ kijkt. Media mogen natuurlijk een maatschappelijk project verdedigen, maar waarom blijven de mainstreammedia doen alsof eerder linkse sites zoveel neutraler zijn dan eerder rechtse sites?)

Wie zijn toch die ‘superrijken’?

(Aan iedereen die vindt dat de superrijken de coronafactuur moeten betalen. Bekt altijd lekker, maar wie zal die miljardenput effectief dempen? De miljardairs? Of komen ook pakweg mensen met een tweede verblijf in het vizier? Verhuurders? Kleine beleggers? Noeste spaarders? Over geen enkele groep in de samenleving kan je zo vrijblijvend grote verklaringen afleggen als over de mythische ‘superrijken’.)

Wat zal er allemaal hetzelfde blijven na corona?

(Aan iedereen die na corona een heerlijke nieuwe wereld ziet opdoemen, waarin we allemaal anders gaan leven en denken. Het is belangrijk om voor ogen te houden wat allemaal níet zal veranderen. Schulden zullen nog altijd ingelost moeten worden. Belgische belastingen zullen nog altijd buitenproportioneel betaald worden door Vlaanderen. Verre vijanden zullen nog altijd haat koesteren tegen het vrije Westen. Ons systeem zal nog altijd bijzonder kwetsbaar zijn.)

Hoe betuttelend kan je zijn?

(Aan Vlaams minister van Inburgering Bart Somers, die moslims in een filmpje herinnert aan het coronavirus. Dat doet Somers vooral om wat N-VA-stemmen cadeau te doen aan Vlaams Belang. Maar lieve help, wat een betutteling! Alsof moslims bij het aanbreken van de ramadan plots de coronacrisis vergeten. Je zou haast medelijden krijgen met deze medeburgers, die door de politici als kinderen behandeld worden.)

Wie ligt er wakker van een koninklijke verjaardag?

(Aan de media die al wekenlang elk niet-corona-nieuws negeren, maar wel de onnodige aandacht hadden voor de 60ste verjaardag van koning Filip. Hoeveel wordt er tijdens deze crisis niet onder de mat geveegd? Hoeveel internationaal nieuws blijft er dezer dagen niet buiten elke beschouwing? Wat is dan de nieuwswaarde van een royaal verjaardagsfeestje?)

Wat is de verborgen agenda van Patrick Dewael?

(Aan John Crombez, die na de mislukte gesprekken voor de vorming van een noodregering schuldigen aanwijst: ‘Bouchez die geen ministers wilde afstaan, Magnette die het akkoord in de tv-studio’s torpedeerde, koninklijk opdrachthouder Patrick Dewael (Open VLD, red.) die zijn eigen agenda had’. Over Magnette en Bouchez is al veel gezegd en geschreven – maar de perfide rol van Patrick Dewael blijft tot nu toe netjes onderbelicht.)

Welke dankbaarheid verwacht je nu?

(Aan Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon, die extra miljoenen gevonden heeft voor de culturele sector. En dat allemaal om beroepsklagers te plezieren, die nooit voor Jambon zullen stemmen, nooit iets aardigs over hem zullen zeggen en ook amper iets zullen produceren met enige eeuwigheidswaarde. Hier is een hypothese: met die projectsubsidies verliest N-VA meer stemmen dan ze wint.)

Hoe representatief is de linkse professor De Grove?

(Aan de UGent, die afscheid nam van professor Frederik De Grove en zijn assistent Kristof Boghe. Andere UGent’ers waren er als de kippen bij om afstand te nemen van de nachtelijke strapatsen van De Grove en Boghe. De duidelijk extreem-linkse docenten zouden niet representatief zijn voor de hele universiteit, die neutraliteit hoog in het vaandel heeft. Zou het? Om de zoveel tijd komt er iets boven water in ons hoger onderwijs: telkens heet het een alleenstaand geval. Hoeveel alleenstaande gevallen heb je nodig om van een patroon te spreken?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.