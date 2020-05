Vergeten vragen van de voorbije week (97)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele opgeworpen worden. Zoals:

Wie krijgt straks de schuld van een nieuwe lockdown?

(Aan de politici die de corona-maatregelen versoepelen, zonder te zorgen voor mondmaskers of voldoende tests. In plaats van de nodige voorzorgsmaatregelen biedt de Belgische overheid alleen een oncontroleerbaar en verwarrend bezoekplan. Als de cijfers dan straks (haast onvermijdelijk) weer de pan uit swingen en we weer in lockdown móeten, dan zullen onze schaamteloze politici met een beschuldigende vinger wijzen naar de gewone man, die zogezegd niet gedisciplineerd genoeg is. Wie denkt dat onze leiders niet zo cynisch durven zijn, heeft niet goed opgelet.)

Wat is er ‘westers’ aan een Chinees virus?

(Aan Het Nieuwsblad, waar ze een aparte kijk hebben op de verspreiding van het virus in Brazilië: ‘Opnieuw dreigt “genocide” door ‘westerse’ ziekte: ook de meeste inheemse stammen niet veilig voor corona’. Een clubje wereldsterren heeft president Bolsonaro een brief geschreven met verwijzing naar de ‘Europese kolonisten’ van 5 eeuwen geleden, want dat is hoe diep de zelfhaat zit. Alles moet teruggebracht worden tot onze eigen grote schuld. Zelfs een ziekte uit China.)

Hoe voelt het zo’n enorme balk in het eigen oog te hebben?

(Aan De Morgen, die het Verenigde Koninkrijk uitroept tot ‘de officieuze koploper van Europa’. Nochtans telt België per miljoen inwoners méér doden dan het Verenigd Koninkrijk (66 miljoen inwoners). De krant maakt het proces van de Britten: veel te laat inreisbeperkingen, te weinig testcapaciteit, malaise in de ouderenzorg,… Klinkt allemaal nogal Belgisch. Zouden we niet beter voor eigen deur vegen?)

Waar zou je een asielcentrum beter kunnen plaatsen?

(Aan de burgemeester van Etterbeek, die klaagt dat er een asielcentrum komt in een voormalig ziekenhuis op zijn grondgebied: ‘Deze locatie is niet de meest geschikte, midden in de stad en de Europese wijk’. Het tegendeel is waar: de Europese wijk is juist de allerbeste plek voor een asielcentrum! Eigenlijk zouden we alle asielcentra moeten neerpoten in de geliefkoosde wijken van globalisten. Wie de grenzen open wil, moet ook maar de gevolgen dragen.)

Hoe denken jullie nu over de dubbele nationaliteit?

(Aan de Marokkaanse Belgen die pas na veel moeilijkheden gerepatrieerd werden. Hun terugkeer raakte lang niet in orde omdat ze beschikken over de dubbele nationaliteit: ze zijn ook onderdanen van Marokko. De meesten deden hun beklag over het bureaucratische oponthoud en quasi allemaal waren ze zeer blij weer in België te zijn. Maar wie van hen zal nu een procedure starten om die Marokkaanse nationaliteit af te zweren?)

Wat als het Israëlische leger een coronavaccin ontwikkelt?

(Aan de BDS-beweging, die al jaren oproept om Israël te boycotten en te sanctioneren. Vorige week kon een laboratorium van het Israëlische leger een belangrijke antistof isoleren: een mogelijke doorbraak in de zoektocht naar een vaccin tegen corona. Stel je even voor dat de redding straks uit die hoek komt: wat gaan al die Israël-haters dan doen? Wie van hen zal zo’n vaccin willen boycotten?)

Hoe kon dit dagenlang onder de radar blijven?

(Aan alle journalisten die wonen in Brussel, waar tijdens de ramadan de spanningen weer toenemen. Een politievakbond moest nogal hard aan de alarmbel gaan hangen vooraleer de media wakker schoten. Nochtans zijn best wat (VRT-)journalisten uit overtuiging in Brussel gaan wonen. Over een onnozel fietspad in de hoofdstad kunnen ze kranten volschrijven. Maar tijdig berichten over rellen, how maar.)

Op welke leeftijd leert een kind dat zijn wil géén wet is?

(Aan criminologe Els Enhus (VUB), die de rellen in Brussel relativeert: ‘Omdat het jongeren zijn kunnen ze nog niet inschatten wat de impact is van hun daden. De politie zou dit eerder aan hen duidelijk moeten maken via dialoog, dan door hardhandig op te treden’. Dat is vreemd, want buiten Brussel lijken jongeren wél snel te leren dat je de politie níet moet uitdagen, dat je níet de baas bent op straat. Hoe komt het dat ze vooral in “bepaalde wijken” moeite hebben met deze simpele les?)

Wanneer wordt dit waanidee definitief begraven?

(Aan de voorstanders van het basisinkomen, nu uit een bejubeld experiment in Finland blijkt dat gratis geld níet aanzet om een job te zoeken. Alle deelnemers wisten nochtans dat ze deelnamen aan een (tijdelijk) proefproject: je mag aannemen dat de resultaten nog erger zouden zijn zónder die context.)

Wat ging er vooraf aan de moord op Pim Fortuyn?

(Aan Gazet van Antwerpen, waar ze een stukje wijden aan de verjaardag van de moord op Fortuyn. In het artikel lees je waarom hij uit Leefbaar Nederland werd gezet en waar er nog steeds een Lijst Pim Fortuyn bestaat, maar niet hoe hij aanhoudend gediaboliseerd werd door het establishment. De auteur wekt de indruk dat Volkert van der Graaf toesloeg in een vacuüm: een geïsoleerde gek die door niets of niemand werd geïnspireerd. Alsof er geen genadeloze haatcampagne aan de gang was. De kogel kwam van links.)

Hebt u weleens een milieuactivist ontmoet?

(Aan journaliste Inge Schelstraete, die schrok van de reacties op Planet of the Humans van Michael Moore: ‘Niemand dacht dat de milieubeweging om censuur zou roepen’. Echt? Als er nu één lobby allergisch is voor tegenspraak, dan wel de milieubeweging. Pek en veren wachten iedereen die vloekt in de groene kerk.)

Welke toespraak van koning Filip blijft zo beklijven?

(Aan de Belgische koningsgezinden, na de indrukwekkende toespraak die Willem-Alexander van Oranje-Nassau hield bij 75 jaar bevrijding. Dát is nu een koning die zijn geld waard is: eentje die blijft groeien in zijn rol en er steeds beter in slaagt om zijn natie te verbeelden. Verschillende landen hebben zo’n vorst op wie je kan bouwen, wat zeer goed van pas komt in crisistijden. En wij zitten met Flup.)

Hoeveel Vlamingen zijn goed vertrouwd met de ‘New Deal’?

(Aan sp.a, die haar herstelplan wil verkopen als ‘New Social Deal’. Het is zeker in de progressieve bubbel heel hip om te verwijzen naar de Amerikaanse New Deal na de Grote Depressie. Wat is er mis met ‘Nieuw Sociaal Pact’? Veel Vlamingen geloven dat het alleen maar goed klinkt in het Engels, terwijl al die Angelsaksische klanken en Amerikaanse verwijzingen het alleen maar minder helder maken.)

Wat heeft de focus op stijl en sfeer sp.a ooit opgeleverd?

(Aan Conner Rousseau, die uitkijkt naar een nieuw sp.a-hoofdkwartier: ‘Er moet een eigentijds bureau komen, met plaats voor een sport- en een chillruimte voor het welzijn van de collega’s. Helemaal in de stijl van een start-up’. Soms denken wij: er zit veel in die jonge Rousseau. En dan zijn er weer andere momenten, wanneer King Connah verblind lijkt door de verlokkingen van een blits imago. Nu duikt opnieuw de piste van een naamsverandering op. Gaat de sp.a zich weer verliezen in die onzin?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.