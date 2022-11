Verslag procureur-generaal: Yassine M. mocht alleen uit het ziekenhuis weglopen

Yassine Mahi, die ervan verdacht wordt vorige week één agent te hebben doodgestoken en een andere ernstig te hebben verwond, mocht wel heel makkelijk uit eigen beweging het Brusselse Saint-Luc-ziekenhuis verlaten, ondanks het feit dat hij door het parket als op te volgen werd beschouwd. Ook heeft de Brusselse politie niet aan het Saint-Luc-ziekenhuis meegedeeld dat Yassine Mahi potentieel gevaarlijk was. Dat blijkt uit het verslag van procureur-generaal Johan Delmulle over de handelingen van het Brusselse parket, dat Doorbraak kon…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Yassine Mahi, die ervan verdacht wordt vorige week één agent te hebben doodgestoken en een andere ernstig te hebben verwond, mocht wel heel makkelijk uit eigen beweging het Brusselse Saint-Luc-ziekenhuis verlaten, ondanks het feit dat hij door het parket als op te volgen werd beschouwd. Ook heeft de Brusselse politie niet aan het Saint-Luc-ziekenhuis meegedeeld dat Yassine Mahi potentieel gevaarlijk was. Dat blijkt uit het verslag van procureur-generaal Johan Delmulle over de handelingen van het Brusselse parket, dat Doorbraak kon inkijken.

Het verslag van Delmulle dateert van 13 november, drie dagen na de feiten. Het geeft slechts een beknopt overzicht van wat er die dag gebeurd is. Dat komt omdat er nog een gerechtelijk onderzoek loopt naar de moord en moordpoging op twee agenten van de Brusselse politiezone Noord. Met dit verslag lijkt het openbaar ministerie zich vooral te willen indekken. Het parket wil hard maken dat zij alle stappen die gevolgd moesten worden vooraleer Yassine Mahi kon opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis, ook gevolgd zijn. Op papier lijkt dit zo. In de feiten zijn er enkele losse eindjes.

Het meest verbijsterende aan wat er die dag volgens het verslag is gebeurd, is dat Yassine Mahi nooit een psychiater heeft gezien. Nochtans gaf de verdachte zelf aan dit te willen. Het Brusselse openbaar ministerie oordeelt dat een gedwongen opname van de man niet kon omdat M. zelf hulp wil. Zij vonden hem echter te belangrijk om niet meer op te volgen. Wat niet gebeurde die dag.

Moeilijk leven

Yassine Mahi heeft tot 2019 in de gevangenis gezeten wegens diefstallen met geweld. In de gevangenis was hij ‘geradicaliseerd’. In het verslag wordt er geen verdere melding gemaakt om welk soort radicalisering het gaat. Officieus weten we dat het zeer waarschijnlijk om islamitisch radicalisme gaat.

Het parket wist dit natuurlijk op de dag van de feiten, en heeft volgens het verslag ook bij meerdere bronnen nagegaan of M. een gevaar was. M. werd door de politie van zijn vroegere woonplaats in het zuiden van Brussel geobserveerd wegens ‘radicalisme’. Maar op 10 november liepen er geen officiële strafonderzoeken naar de man. Het parket oordeelde vervolgens dat M. geen concrete dreigingen heeft geuit. Nochtans was hij het politiebureau in Evere die ochtend binnen gestapt met enkele bedreigingen. Uit het proces-verbaal van de politie, dat geciteerd wordt in het rapport van Delmulle: ‘M. heeft een moeilijk leven gehad (…) Hij geeft aan met een “schandvlek” te moeten leven. (…) Hierdoor heeft hij een haat tegen de politie ontwikkeld en geeft hij aan dat hij eraan denkt een aanslag op hen te willen plegen. (…) M. zegt ook dat hij deze dingen niet wil voelen.’

Twintig minuten in wachtzaal

M. werd na zijn verhoor en de raadplegingen door het parket vrijwillig door drie agenten van de politiezone Noord overgebracht naar Saint-Luc. De drie agenten bleven bij de verdachte tot een verpleger met hem sprak. Wat er nadien gebeurde, is onduidelijk. De agenten vertrokken alleszins zonder dat zij wachtten tot M. een psychiater zag. Uit verklaringen van het personeel van Saint-Luc blijkt dat M. nauwelijks twintig minuten in een wachtzaal wachtte op een arts, en vervolgens het ziekenhuis zelf verliet. Het parket werd daar niet van op de hoogte gebracht.

Wat opvalt, is dat het personeel van Saint-Luc niet geïnformeerd werd over M. zijn radicalisering en zijn bedreigingen tegenover de politie. Dat zegt de directie van Saint-Luc, en werd ook opgenomen in het verslag van Delmulle. Die schrijft als conclusie daarop: ‘Het is belangrijk te weten of er inderdaad geen wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de politiezone Brussel Noord en de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis Saint-Luc is gebeurd. Het gerechtelijk onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Indien negatief, behoeft de vraag een antwoord waarom de politie de verpleegkundigen niet minstens in algemene termen heeft ingelicht van het risico-profiel van Yassine M., met de vraag nauwgezet op de hoogte te worden gehouden van de daadwerkelijke opname.’

‘Onmiddellijke opvolging’

Pas toen de politiezone Brussel-Noord om 18.40 uur Saint-Luc contacteerde, bleek dat M. al meerdere uren zoek was. Ook hiervan werd het parket niet op de hoogte gebracht. Uit het verslag van Delmulle blijkt echter dat het parket M. ondanks zijn vrijwillige opname, wel als op te volgen beschouwde. Letterlijk: ‘De opdracht van de parketmagistraat met dienst om M. niettegenstaande het beoogde vrijwillig karakter van de opname, toch met de politie te laten overbrengen naar de psychiatrische afdeling van Saint-Luc, alsmede de opdracht om het proces-verbaal niet langs de gewone weg (post) maar per drager aan het parket van Brussel te bezorgen (de praktijk bij dossiers met onmiddellijke verdere opvolging), onderbouwen de ernst waarmede het parket deze zaak heeft afgehandeld.’

Omstreeks 19 uur doodde Yassine Mahi politieagent Thomas M. met een mes in diens politiecombi. Zijn collega Jason P. werd ernstig verwond.