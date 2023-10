Vlaamse regering en Fluvius liegen: digitale meters niet verplicht door Europa

De Vlaamse regering en Fluvius beweren dat de Europese Unie verplicht om digitale meters te laten plaatsen voor gas, elektriciteit en water. Dat blijkt niet te kloppen. De bekende leuze ‘het moet van Europa’ blijkt een leugen. Vorige week stelde een Doorbraak-lezer op X de vraag of we konden uitzoeken of het waar was dat de Europese Unie de Vlaamse regering en Fluvius heeft gedwongen de digitale meters te verplichten in Vlaanderen. De man maakte zich boos omdat zijn bejaarde…

De Vlaamse regering en Fluvius beweren dat de Europese Unie verplicht om digitale meters te laten plaatsen voor gas, elektriciteit en water. Dat blijkt niet te kloppen. De bekende leuze ‘het moet van Europa’ blijkt een leugen.

Vorige week stelde een Doorbraak-lezer op X de vraag of we konden uitzoeken of het waar was dat de Europese Unie de Vlaamse regering en Fluvius heeft gedwongen de digitale meters te verplichten in Vlaanderen. De man maakte zich boos omdat zijn bejaarde moeder plots digitale meters moest laten plaatsen. Zo niet kreeg ze een dagvaarding en riskeerde ze afsluiting. Hij vond wel de ‘het moet van Europa’, maar nergens de Europese teksten waar dat dan zou instaan.

Energiedecreet

De Vlaamse verplichting staat in het Energiedecreet van april 2019. Het was toenmalig Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) die de digitale meters verplichtte. Dat project was een erfenis van haar voorganger Bart Tommelein (Open Vld) die het al in 2017 aankondigde. Toen nog zonder verwijzing naar de Europese Unie.

Die digitale meters zorgen al langer voor ongenoegen. Niet zozeer vanwege de mogelijke gevaren voor de privacy of het willekeurig met één muisklik afsluiten van gas, elektriciteit of water. Neen, de mensen maken zich zorgen over hun portemonnee. Want met de oude terugdraaiende teller was elke kilowattuur die hun zonnepanelen te veel produceerden en die ze op het net zetten, een kilowattuur minder te betalen op de jaarlijkse afrekening.

Met de digitale meter daarentegen, krijgen ze voor die geïnjecteerde stroom een zeer lage en ook volatiele dagprijs. Bovendien moeten ze ook nog eens kosten betalen voor de transmissie van die stroom en het recht om aan het net stroom te leveren. Samengevat: wie zijn terugdraaiende ferrarismeter vervangen ziet door een digitale meter, lijdt financieel verlies. Netbeheerder Fluvius daarentegen verdient aan de digitale meters. Het draait dus zoals altijd om geld.

Europese Unie

Terug naar onze ‘het moet van Europa’. Het volstaat om even te googelen op ‘digitale meter’ om vast te stellen dat zowel de Vlaamse overheid als Fluvius inderdaad letterlijk beweren dat de digitale meters verplicht zijn omwille van de Europese Unie. De Vlaamse overheid schrijft: ‘De digitale meter is verplicht binnen de Europese Unie en dus ook in Vlaanderen.’ Fluvius schrijft dat in exact dezelfde bewoordingen.

Hoe controleer je zo’n bewering? Is er een Europese richtlijn of verordening? In het eerste geval moeten de lidstaten die regelgeving omzetten in eigen wetgeving. In het tweede geval is de Europese wet direct bruikbaar en afdwingbaar in de volledige EU.

Richtlijn rond besparing

Het blijkt hier om een omzetting van de richtlijn rond energiebesparing te gaan. Daarin staat evenwel niets over de verplichte digitale meters. De verplichting dook met andere woorden pas op in het Energiedecreet van 2019 na de omzetting van de richtlijn door de Vlaamse regering. Ook de Waalse regering voerde die in. Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deed dat niet. Daar installeert men alleen digitale meters in nieuwbouw. In totaal amper 10.000 stuks eind 2022.

Vraag is dan waar dat verschil tussen de Vlaamse wetgeving en de richtlijn van de EU vandaan komt. Stouter geformuleerd: heeft iemand er belang bij die digitale meters te verplichten? Of gaat het domweg om een vergissing? Opvallend… In de Vlaamse regelgeving staat: ‘Tegen 2024 heeft 80 procent van de huishoudens een digitale meter, tegen juli 2029 zal dat 100 procent zijn.’ Vooral die 80 procent is opmerkelijk want in de richtlijn staat dat percentage ook, maar dan als streefdoel. Niet als verplichting.

Strengere regels

Ondertussen kreeg de boze meneer waar dit verhaal mee begon – na eerst van het kastje naar de muur te zijn gestuurd – een antwoord van de dienst Europa/Europa Direct van de Provincie Antwerpen. Daarin bevestigt de ambtenaar dat de EU inderdaad helemaal geen digitale meters verplicht. Ze voegt er wel aan toe dat Vlaanderen strengere regels mag opstellen dan de EU voorschrijft. Ze verwijst overigens ook naar die 80 procent slimme meters, die ook te vinden zijn in een andere richtlijn uit 2009 over energie-efficiëntie.

De conclusie is dus dat de Vlaamse regering gewoon strenger wil zijn dan de Europese Unie. Maar bij kritiek op die strengere regels zegt ze dat het moet van Europa. Waarop draconische maatregelen volgen voor wie zich aan die veel strengere regels niet houdt. Zo eenvoudig is het. Eerlijk is anders.