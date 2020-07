Vlaamse Volksbeweging: ‘Vlaamse meerderheid voor betaalde Vlaamse feestdag’

Maak van 11 juli een wettelijke feestdag. Dat vraagt de Vlaamse Volksbeweging (VVB) al jaren. Nu is het enkel een betaalde feestdag voor wie in de Vlaamse administratie werkt. 11 juli 2020 is een feestdag in mineur door corona, maar ook de aanleiding voor een bevraging door de VVB.

Zij vroegen verschillende partijen om hun standpunt over een betaalde Vlaamse feestdag. VVB-voorzitter Hugo Maes: ‘Er is een politieke meerderheid om van de Vlaamse feestdag een betaalde rustdag te maken.’

Open Vld: Kies zélf je feestdagen

Egbert Lachaert (Open Vld) liet aan de VVB weten dat hij principieel geen bezwaar heeft tegen het opnemen van 11 juli als een betaalde feestdag. Maar de liberaal stelt wel een voorwaarde: ‘Wij zijn voorstander om het aantal officiële feestdagen in te perken en deze dagen toe te voegen aan het wettelijke aantal verlofdagen zodat mensen zélf kunnen kiezen wanneer ze een feestdag vieren. Maar in tussentijd is het bespreekbaar om 11 juli als betaalde feestdag te kiezen in ruil voor pakweg Pinkstermaandag.’

Groen en sp.a: geen bezwaren

De linkse partijen hebben geen bezwaren. Meyrem Almaci (Groen): ‘Ik heb er geen principieel probleem mee om van 11 juli een betaalde feestdag te maken, dat is niet in tegenspraak met de Belgische feestdag.’ Ook Conner Rousseau (sp.a) ziet een extra betaalde verlofdag wel zitten. ‘Als een meerderheid van de Vlamingen wil dat 11 juli een betaalde feestdag wordt, waarom niet?’ PVDA reageerde niet op onze vraag.

‘Een natie verdient een eigen feestdag’

De V-partijen ijveren al decennia voor een erkende en betaalde Vlaamse feestdag. Voor Bart De Wever is het een evidentie. ‘Absoluut! Een natie verdient haar eigen officiële feestdag!’

Tom Van Grieken beaamt: ‘Het lijkt me niet meer dan logisch dat de feestdag van een nationale gemeenschap ook wordt behandeld als een wettelijke en betaalde nationale feestdag.’ Van Grieken benadrukt dat Vlaams Belang die eis al sinds lang in haar programma heeft opgenomen.

Ook CD&V vindt een officiële Vlaamse feestdag een stap vooruit in de natievorming. Joachim Coens wil dat alle Vlamingen van het feest van hun gemeenschap kunnen genieten. ‘Ik denk dat 11 juli pas echt een feest van alle Vlamingen zou worden als iedereen die dag echt vrij zou hebben.’

Parlementair initiatief

De Vlaamse Volksbeweging stelt vast dat er een feitelijke Vlaamse meerderheid is voor het invoeren van 11 juli als betaalde Vlaamse feestdag. Hugo Maes: ‘Vlamingen hebben recht op hun eigen betaalde feestdag.We roepen daarom op aan onze volksvertegenwoordigers om de daad bij het woord te stellen (sic) en aldus een voorstel in te dienen in het federaal parlement.’

De VVB wijst er verder op dat in de huidige situatie, zonder regeringsovereenkomst, het parlement vrij is om te stemmen. Van 11 juli een officiële feestdag maken kan dus perfect gestemd worden met een Vlaamse meerderheid, meent de VVB. Of die oproep ook beantwoord zal worden, en in welke vorm, zal de toekomst moeten uitwijzen. Hoewel niemand principiële bezwaren heeft, kan de praktische uitvoering toch nog voor discussie zorgen.