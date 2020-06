Voor Sammy Madhi zijn VB’ers en PVDA’ers geen mensen

Woensdag beslisten de coronatsaren dat we op maandag 8 juni opnieuw consumogen in anderhalvemetercafés en plexirestaurants. Het terugschenken van grondrechten is verworden tot een voortschrijdend ‘cirque d’ attention’ van haantjes-de-voorste, die wedijveren voor de lens van de camera. De belangrijkste steunmaatregel voor de cafés is een premie van 300 euro voor leefloners. De Stellapremie zal de tapkasten rijkelijk doen vloeien.

Lockdown van extremen

Ambras binnen de congregatie van hypocritijnzers. Broeder Hendrik Bogaert wil niet langer hypocriet zijn en een democratische bubbel van 30% van de kiezers negeren. Geen hypocriete lockdown meer voor Vlaams Belang en PVDA, maar een open politieke samenleving die niemand uitsluit.

Consternatie alom. Wat? Hypocrisie afzweren? Blasfemie, geloofsafval, ketterij. Broeder Sammy Madhi wil Bogaert stante pede excommuniceren: ‘wie de hypocrisie afzweert, moet eruit’. Op het spreekgestoelte van Terzake oreert Sammy dat hypocriete stellingen de fundamenten van de christendemocratie zijn. Broeder Madhi verwijst daarvoor naar artikel 1 van de CD&V-statuten: ‘Iedere mens telt’. Behalve de mensen van PVDA en Vlaams Belang. Want zij tellen niet alle mensen mee, dus zijn het geen mensen. Ergo, de CD&V-definitie van mens is: ‘Iemand die iedereen laat meetellen, met uitzondering van mensen, die mensen uitsluiten, omdat ze andere mensen uitsluiten.’ Een überhypocrisie afgeleid van de cirkelredenering van Descartes: ‘Iets is helder als het door een heldere geest kan onderscheiden worden en niets onhelder omvat.’ Amen.

Rode hersencellen

Corona is niet alleen een krachtig virus, het doodt ook doelgericht rode hersencellen. Van een virale naar een mentale infectie. Het coronavirus slaagt er in om communisten en socialisten wild enthousiast te laten pleiten voor belastingverlagingen en steunmaatregelen voor zelfstandigen. Het sinterklaassyndroom dat zich uitbreidt naar kleine rijken. Stalin, Marx en Mao keren zich om in hun graf. Als morgen de groenen beslissen om nieuwe kerncentrales te bouwen en de milieubelastingen af te schaffen, dan aanbid ik corona als een nieuwe god. Deze week is het nog maar eens bewezen dat in de politiek alles mogelijk is. Vlaams Belang dat plots een linkse zotskap opzet en PVDA die diefstal via belastingen afzweert. Wie dit vijf jaar geleden zou gezegd hebben werd met een dwangbuis naar de geregionaliseerde psychiatrie afgevoerd.

De staatshervorming

Omdat Conner Rousseau en Paul Magnette van mening waren dat we geen tijd mochten verliezen met gebakkelei over een staatshervorming, lanceerden ze met de herunitarisering van de gezondheidszorg dan maar zelf een debat over de staatshervorming. (Wie de logica daarvan snapt mag ze mij mailen naar jasmijnwalldorf[at]outlook.be). Het gevolg is dat de staatshervorming nu het debat omtrent de regeringsvorming al een week domineert. Socialisten en liberalen willen het federale niveau versterken omdat alles daar zo supergoed verloopt. Yeah right. Laat me niet lachen.

De laatste farce dateert van vorig weekend, toen minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem uit het niets lieten weten dat we naar het buitenland konden op familiebezoek en om te winkelen. Maar aan de Franse grens stuurden de gendarmerie ons wandelen. Foutje, minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin had De Crem voorgelogen en het niet met zijn Franse collega besproken.

Puddingwetten

Het regent tegenwoordig coronawetten. Het paswoord voor het openen van de grot van Alibaba is niet meer ‘Sesam open u’ maar ‘corona’. De noodonanie zorgt voor een wettendiarree die de schatkist stilaan uitdroogt. Maar wanneer zien we de noodbeslissingen van deze hekelregering-Wilmès II teruggedraaid? Toen in Israël een noodtoestand afgekondigd werd tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1948, werden heel wat ‘tijdelijke’ noodmaatregelen genomen. Zo kwam er censuur van de pers, confiscatie van gronden en, je gelooft het nooit, een recept en voorschriften over hoe je pudding moest maken. De noodtoestand werd er theoretisch nooit opgegeven en de vrijheidsberovende maatregelen gelden er nu nog steeds.

De puddingwetten in Israël werken inspirerend voor Paul Magnette. Hij wil een kookboek met relancerecepten introduceren. In de superclub was het naar verluidt een pittige discussie. Calvo wil veganistische en freeganistische recepten, Lachaert frituurfood, De Roover Vlaamse hutsepot en Coens heilig brood. Wilmès voerde dan weer een vurig debat om enkele caloriearme anorexiarecepten in het kookboek op te nemen. Conner Rousseau wil dan weer meer recepten met kaviaar, oesters en Wagyusteaks. Magnette is tevreden. Zijn federaal kookboek is alvast een goede basis voor de vorming van een nieuwe volwaardige regering.