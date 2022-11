VRT overtrad Mediadecreet met verplicht te bekijken reclame op VRT MAX

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) tikte afgelopen maandag de VRT op de vingers in verband met reclamespots op VRT MAX. De VRT overtrad het verbod op reclame, maar kreeg slechts een waarschuwing. Ondertussen doet de VRT rustig verder met reclamespots op bijvoorbeeld Sporza.be. Kijkers kregen sedert enkele maanden bij het live kijken via VRT.Nu (ondertussen herdoopt tot VRT MAX) verplicht tussen de 15 en de 33 seconden aan reclamespots te zien. Zo misten ze bovendien een deel van…

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) tikte afgelopen maandag de VRT op de vingers in verband met reclamespots op VRT MAX. De VRT overtrad het verbod op reclame, maar kreeg slechts een waarschuwing. Ondertussen doet de VRT rustig verder met reclamespots op bijvoorbeeld Sporza.be.

Kijkers kregen sedert enkele maanden bij het live kijken via VRT.Nu (ondertussen herdoopt tot VRT MAX) verplicht tussen de 15 en de 33 seconden aan reclamespots te zien. Zo misten ze bovendien een deel van de live uitzending indien ze de livestream kozen. In augustus diende een boze kijker die vruchteloos klacht had ingediend bij de klantendienst van de VRT, een klacht in bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). De VRM besliste dat de NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) het Mediadecreet schond en verbood de reclamespots die geen zelfpromotie voor de VRT zijn. De VRM liet wel na sancties te treffen.

Sporza.be

Hoewel de beslissing op 10 oktober is gedateerd (de beraadslaging en de beslissing) stuurde de VRM die beslissing pas op 14 november uit. Waarop de VRT pas op 14 november meteen ophield om commerciële reclamespots van derden uit te zenden via VRT MAX. Op Sporza.be bleef de VRT rustig voor elk filmpje commerciële reclamespots uitzenden.

De klager J.F. diende op 12 augustus zijn klacht in. De argumentatie van deze klager was zeer pertinent. Hij was van oordeel dat het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio- omroep en televisie (het Mediadecreet) expliciet stelt dat de VRT geen reclame mag brengen, met uitzondering van radioreclame en van reclame gericht op zelfpromotie. Verder wees de klager op de ongelijke behandeling omdat de livestream bij kijkers met een klassiek televisie-abonnement (bijvoorbeeld via de kabel) niet wordt onderbroken voor reclame.

Het mediadecreet

De klager ergerde zich net als vele andere online kijkers aan de verplichte reclamespots voorafgaand aan de live-uitzendingen via VRT.Nu (ondertussen VRT MAX). Wie de live-uitzendingen van de VRT volgt, kan niet onmiddellijk aansluiten op de live uitzending omdat er eerst een reclamespot van 15 tot 20 seconden op het scherm komt. De afgelopen maanden nam de duur van die reclamespots zelfs toe tot 33 seconden in bepaalde gevallen. Bovendien ontwikkelde de VRT een systeem dat de reclamespots pauzeert als de kijker even overschakelt naar een andere toepassing op zijn computer of even een ander tabblad bekijkt. De kijker is dus gedwongen om de gehele reclame integraal te bekijken. Wie hetzelfde programma omwille van technische redenen (bijvoorbeeld omdat het sturen naar Chromecast niet goed werkt) opnieuw start, krijgt telkens opnieuw reclamespots te zien.

De klager was van oordeel dat het Mediadecreet expliciet stelt dat de VRT geen reclame mag brengen, met uitzondering van radioreclame en van reclame gericht op zelfpromotie. Volgens de klager was er ook sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat kijkers via een ‘Telenet-, TV-Vlaanderen- of Proximusabonnement’ geen tijdelijke blokkering van de livestream ervaren door het inlassen van reclamespots.

Niet verboden, dus toegelaten?

De VRT verdedigde zich door te beweren dat artikel 48 van het Mediadecreet bepaalt ‘dat de Vlaamse omroeporganisaties elke vorm van commerciële communicatie kunnen uitzenden, tenzij dit uitdrukkelijk verboden of beperkt is door het Mediadecreet’. De VRT bestreed dat de reclame waarover de klacht ging onder artikel 50 van het Mediadecreet viel. De klager reageerde daarop dat de VRT naast de zaak antwoordde en ‘geen motieven heeft aangevoerd die de ongelijke behandeling van kijkers naar de live-uitzendingen enerzijds via VRT MAX, anderzijds via één of ander abonnement, rechtvaardigen’.

De VRT reageerde daar dan weer op dat het hier om ‘prerolls gaat, zijnde een andere vorm van commerciële communicatie dan televisiereclame of televisiesponsoring zoals telkens gedefinieerd in het Mediadecreet’. Zogezegd niet verboden, dus toegelaten aldus de VRT.

Reclamespots of sponsoring?

De VRM bevestigde dat artikel 50 van het Mediadecreet de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap een verbod oplegt om reclame te brengen, behalve in het geval van radioreclame en reclame die gericht is op zelfpromotie. De VRT verweerde zich door te stellen dat de reclamespots ‘sponsoring’ zijn. De VRT kwalificeerde de getoonde spots niet als zelfpromotie (wat ook bespottelijk zou zijn aangezien de klager reclamespots van Aldi, Bol.com en Mc Donalds aanhaalde). De twee uitzonderingen op het verbod voor de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap om reclame te brengen, zijn dus volgens de klager in deze zaak niet van toepassing.

Nadat de VRT het gratis aanbod van digitale televisie opdoekte, beweerde de VRT dat het gratis aanbod via VRT.Nu een alternatief vormde. Volgens de VRM is de livestream dus hetzelfde als een lineaire televisiedienst zoals voorzien in het Mediadecreet. ‘De lineaire omroepdienst start met een commerciële boodschap die volgens de VRM wel degelijk in de lineaire omroepdienst vervat zit.’ Kortom de VRM besloot dat de commerciële boodschappen, uitgezonden bij de livestream-televisie-uitzendingen op VRT MAX, beantwoorden aan de decretale definitie van reclame. Zij vallen bijgevolg onder de verbodsbepaling van artikel 50 van het Mediadecreet en vormen geen toegelaten andere vorm van commerciële communicatie overeenkomstig artikel 48 van het Mediadecreet.

Geen sanctie

Toch besluit de VRM tot een zeer merkwaardige conclusie: ‘Omdat de VRM zich voor het eerst uitspreekt over commerciële boodschappen uitgezonden bij het “live kijken” op VRT MAX, is een waarschuwing een gepaste sanctie.’

Ondertussen volhardt de VRT in de boosheid door na het uitschakelen van de reclamespots voor bedrijven zoals Aldi, McDonalds, Proximus enzovoort op Sporza.be elk videofragment nog steeds te laten voorafgaan daar verplichte commerciële reclamespots. Bovendien staan op de redactionele webpagina’s van Sporza onderaan ‘advertorials’. Die laatste zijn als artikels vermomde reclame-links naar commerciële sites.