G7 sancties worden dure grap voor gewone mensen

De G7 vergaderde dit weekend in Hiroshima. De Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada dus. ‘University World News’, een tijdschrift dat de evoluties in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de wereld volgt, deed reeds verslag over een meeting van de G7 ministers van wetenschap. Die liep in Sendai, Japan, even vóór de Hiroshima G7 top. De teneur wordt onmiddellijk gezet: er moeten geschikte regels komen om ons te beschermen tegen ‘buitenlandse interferenties’, teneinde de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De G7 vergaderde dit weekend in Hiroshima. De Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada dus. ‘University World News’, een tijdschrift dat de evoluties in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de wereld volgt, deed reeds verslag over een meeting van de G7 ministers van wetenschap. Die liep in Sendai, Japan, even vóór de Hiroshima G7 top. De teneur wordt onmiddellijk gezet: er moeten geschikte regels komen om ons te beschermen tegen ‘buitenlandse interferenties’, teneinde de veiligheid en integriteit van ons wetenschappelijk onderzoek te verzekeren. Vrij vertaald wordt dat: Rusland en China moeten zo weinig mogelijk betrokken worden bij ons wetenschappelijk onderzoek.

De hoop is uiteraard dat de G7 hun wil met harde maatregelen kunnen opdringen aan zoveel mogelijk andere landen. De G20, een soort uitgebreide G7, heeft al ‘neen dank u’ geantwoord. Een belangrijke fractie van de G20 zijn de 4 BRIC’ s landen Brazilië, Rusland, Indië, en China. Die laatste alleen al hebben op dit ogenblik een groter GDP dan de G7 (gegevens van Acorn Macro Consulting, VK). Tot eind dit jaar is Indië voorzitter van de G20, met als motto: ‘Eén aarde, één familie, één toekomst’. Die BRICS breiden enorm uit sinds de oorlog in Oekraïne. Loskomen van de dollar en een eigen banksysteem zijn heel haalbaar, en bedreigen de Westerse bankelite. Genoeg reden voor oorlog, vooral voor New York, Londen, en Amsterdam. De Angelsaksische financiële centra van ex-wereldmachten.

Mineralen, halfgeleiders en batterijen

Er is een ‘groeiende ongerustheid’ dat ‘sommigen’ de research laboratoria misbruiken voor economische, strategische, geopolitieke of militaire doelen’ zegt het rapport. De ministers van wetenschappelijk onderzoek onderlijnen het belang van wetenschappelijke samenwerking met landen die ‘Democratie en vrijheid’ nastreven. Een duidelijke terechtwijzing van China en Rusland. China, dat de wetenschappelijke en technologische hegemonie van de VS bedreigt, zal geen terechtwijzing dulden.

Voor studies over klimaatverandering, en besmettelijke ziekten kan een uitzondering gemaakt worden. Maar voor Artificiële Intelligentie zeker niet. China en Rusland kijken niet om, en boeren voort. Van 2016 tot 2021 kende China’ s R&D in SaaS (software die je online koopt) meer dan een verdubbeling in investeringen, robotica en halfgeleiders en biotechnologie ruwweg een vervijfvoudiging! De G7 heeft een tekort aan mineralen, halfgeleiders en batterijen, energie… Ze willen dus de toevoer ervan verhogen door de bezitters ervan te sanctioneren in de hoop dat zij of hun opvolgers ineenstorten.

Verenigd front

Het verslag van de wetenschappelijke ministers gaat nu dus naar de ‘G7 Open Science Working Group’. Het advies is alleszins dat de G7 een verenigd front moeten vormen om de invloed van autoritaire landen zoals China en Rusland (met naam genoemd) in universiteiten te bevechten. Het wordt afwachten welke gevolgen dit gaat hebben in België. Opletten dat de wetenschappelijke doctrine niet onderuit gehaald wordt door een bijna lachwekkend G7 groepje.

De wetenschappelijke ministers hebben wel van de hen opgelegde gelegenheid nuttig gebruik gemaakt om te proberen alle wetenschappelijke publicaties kosteloos op internet te krijgen. Een droom voor wetenschappers.

Nutteloze sancties

Afrika, Zuid Amerika en Azië worden voortaan door de G7 met meer respect benaderd. Sancties voor China (Huawei, TikTok, chips…) werkten averechts. Sancties voor Rusland (diamanten, olie, gas, metalen…) werken niet. Onze verwarming werkt op Russisch gas, en onze industrie en auto’ s draaien op Russische olie. De meeting in Hiroshima was dus eerder eentje van het type ‘hoe moeten we hier vanaf?’ Probleemlanden die mekaar opnieuw vinden in tijden van crisis, en met enkele gezamenlijke vijanden: Rusland en China. Die laatste zitten in de G20 en in BRICS, clubs met stijgende ambities. G7 wordt door BRICS voorbijgestoken, iets wat begint te irriteren, en Hiroshima was een ‘damage control center’, om verdere miserie te vermijden.

Rusland verkoopt nu meer olie dan Iran, Saoedi Arabië, de UAE en de VS

Ondertussen vloeit de Russische olie naar Indië, China, de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Turkije… om dan doorverkocht te worden aan ons. ‘Witwassen’ heet dat. Eventueel gebeurt daar al de distillatie tot benzine, diesel… de producten die onze economie draaiende houden. Rusland verkoopt nu meer olie dan Iran, Saoedi Arabië, de UAE en de VS. Een moeilijke positie voor de G7 Hiroshima meeting, zeker als je zelf weinig olie hebt of ze ver moet gaan zoeken.

Uit Rusland via Indië

De EU, G7, plus Australië importeerden voor 42 miljard Russische olie vanuit ‘witwas’ landen sinds de Russische invasie. De EU is de grootste slokop. Volgens Bloomberg komt onze benzine en diesel voornamelijk uit Indië. Uit Rusland met andere woorden. Voor een uitgerust chemisch laboratorium is het geen probleem om dat even te analyseren, na staalname aan een pompstation. De samenstelling van die brandstoffen geeft een chemische ‘barcode’. Net zoals een expert een Russische diamant kan herkennen tussen alle andere diamanten. Pompstations met Russische benzine sluiten? Russische diamanten in beslag nemen? Of toch liever even doen of onze neus bloedt?

Indische leveringen aan Europa zijn nu groter dan die van Saoedi Arabië. Dat laatste land heeft net als de AEU ontdekt dat geld verdienen best werkt door iets te kopen en te verkopen. Je koopt Russische olie, en verkoopt die verder aan een hogere prijs aan het rijke Europa. Data van Kpler tonen aan dat Rusland’ s olie export zo gezond is als een vis. Water vloeit steeds naar het laagste punt, en olie vloeit steeds naar de hoogste bieder. Diamant verdwijnt in de juwelen en in het familie kapitaal. Of het nu bloeddiamant is, of Russische diamant, dat maakt niets uit. En ik denk niet dat Macron en/of Meloni, wiens auto’ s de meeste Russische benzine slikken, zich echt daarover gaan inspannen in Hiroshima. Een mooi doel van de vergadering was proberen vermijden dat een volgende paddenstoel in Oekraïne nog veel meer gevaarlijke radioactieve producten uitstoot dan uranium 235 van Engelse bommen.