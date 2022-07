Wat te onthouden van de voetbalzomer? Wie doet Club Brugge wat?

PLOEG VAN DE WEEK: Club Brugge, dat de eerste trofee van het kakelverse seizoen won. In een vriendenwedstrijd weliswaar, wat het dus een ‘vriendentrofee’ maakt. SPELER (SPEELSTER) VAN DE WEEK: Alexandra Popp, die al in elke wedstrijd scoorde voor de vrouwelijke ‘Mannschaft’ BELGIË De Standaard trapte de nieuwe jaargang af met een interview met Lorin Parys, de nieuwe ceo van de Pro League. De ex-politicus wil een betere relatie met de fans, maar de eerste belangrijke knoop die hij doorhakte…

BELGIË

De Standaard trapte de nieuwe jaargang af met een interview met Lorin Parys, de nieuwe ceo van de Pro League. De ex-politicus wil een betere relatie met de fans, maar de eerste belangrijke knoop die hij doorhakte was de handhaving van de play-offs. Een format dat driekwart van de supporters niet lust.

Positief is het belang dat hij aan de sociale rol van het voetbal hecht. We hadden van hem niets anders verwacht en er is nog werk aan de winkel. Misschien nog meer bij de amateurs. Dat provinciale clubs aan het einde van het seizoen jongetjes (en wellicht ook meisjes) doorsturen omdat ze niet goed genoeg zijn, is ronduit stuitend. Van voetbalclubs mag je in eerste instantie verwachten dat ze iedereen die wil voetballen, laten voetballen. Als dat niet kan, hou je er beter mee op.

Voor de profclubs is de speeltijd voorbij. Vrijdag start de Jupiler League. Nog een week vroeger dan andere jaren vanwege het WK in het najaar. Het wordt wellicht het zwaarste seizoen ooit. Vooral na het gehannes in de woestijn dreigen blessures. Een echte winterbreak behoort immers niet tot de mogelijkheden. Klagen helpt niet. Toch niet bij Uefa. Voorzitter Ceferin wuifde de kritiek op de Nations League weg. De clubs moeten de competitie maar inperken. 38 wedstrijden vindt hij te veel. Tja, bij ons zijn het er veertig.

Een brede kern wordt in deze campagne belangrijker dan ooit. Uiteraard begint Club Brugge ook dan weer als titelfavoriet nummer één. De landskampioen gaat nochtans met heel wat vraagtekens de nieuwe jaargang in. Zijn Noa Lang en Charles De Ketelaere in september nog in Brugge? En hoe doet Carl Hoefkens het bij zijn eerste opdracht als hoofdcoach? Maar met Casper Nielsen erbij en Jutgla in de spits zou blauwzwart sterker kunnen zijn dan vorig seizoen.

Wat ambitie betreft wordt Antwerp de belangrijkste uitdager. Dankzij de miljoenen van Paul Gheysens zorgt de Great Old voor de ene verrassing na de andere op de transfermarkt. Vraag is echter hoe snel de puzzelstukken in elkaar vallen. Er zijn niet alleen de vele nieuwe gezichten in de spelersgroep, maar voor hen staat ook een nieuw coach. Mark van Bommel schuwt de controverse niet en de Bosuil moet oppassen dat het geen rustoord voor Rode Duivels wordt.

AA Gent zal ook weer meedoen voor de prijzen, maar een titelkandidaat is het op dit moment nog zeker niet. Dan moet er toch meer binnengehaald worden dan Hugo Cuypers. Racing Genk lijkt ook nog niet klaar om zich te meten met de grote jongens. En dan is er nog Anderlecht. Zaterdag zag ik paars-wit Olympique Lyon oppeuzelen (3-0). Het was slechts een oefenduel en die tellen niet, maar het is toch altijd beter deze te winnen. De recordkampioen maakte een vinnige en speelse indruk en won met 3-0.

Het Anderlecht van Mazzu verschilde niet zo veel van dat van Kompany (nieuw in de basis waren alleen Ishaq Abdulrazak en Sebastiano Esposito), maar opmerkelijk was de aanwezigheid van Adrien Trebel. Het is waarschijnlijk toeval dat hij net zoals Mazzu zijn belangen laat behartigen door Mogi Bayat. Hoewel het onbegrijpelijk blijft dat deze grootverdiener door ‘de Vince’ steevast aan de kant werd gelaten. Trebel speelde tegen Lyon sterk en kreeg heel wat open doekjes van een dankbaar publiek.

En laat ons toch ook Union niet vergeten. Een tweede wonderseizoen is weinig waarschijnlijk, zeker na het vertrek van onder andere trainer Mazzu, Undav en Nielsen. Maar de resultaten in de oefenwedstrijden zijn wel opmerkelijk: gelijk tegen Brighton en Sporting Lissabon en dit weekeinde 0-4 winst tegen Feyenoord (met goals van nieuwkomers Eckert, Sykes en Ziani).

EUROPA

*De meeste supporters hebben lak aan de manier waarop hun club successen boekt. Als er maar gewonnen wordt. Desnoods met het geld van de duivel. Hier en daar zijn er echter hoopgevende signalen. De fans van NAC uit Breda zagen een overname door de City-groep (ook eigenaar van Lommel bij ons) niet zitten en voorkwamen een deal. De aanhang van het Duitse Mainz ging dwarsliggen bij plannen voor een oefenwedstrijd tegen het door de Saudi’s opgekochte Newcastle United.

*Er is geen reden om neerbuigend te doen over het vrouwenvoetbal. Onze voorvaderen hebben decennialang alles gedaan om te verhinderen dat vrouwen konden voetballen. Geen wonder dus dat het vrouwenvoetbal een achterstand heeft op het mannenvoetbal. Op een aantal vlakken is dat overigens een pluspunt. Ik heb de meeste wedstrijden van de eerste ronde gezien, maar geen schwalbes, gemene overtredingen of eindeloos gemekker bij de scheidsrechter (of is het scheidsrechtster?). Ook het publiek is een verademing in vergelijking met de meeste mannenwedstrijden.

*En o ja, er was ook goed voetbal te zien. Frankrijk, Duitsland en Engeland lijken boven de rest uit te steken. De Red Flames horen in het groepje van de mindere teams thuis, maar hebben zich tegen Frankrijk goed verdedigd en zijn straks tegen Italië niet kansloos om de volgende ronde te bereiken.

*Twee weken terug werden Sepp Blatter en Michel Platini in Zwitserland vrijgesproken van omkoperij. Blatter had 2 miljoen Zwitserse frank aan de Fransman betaald voor bewezen diensten, die niet echt bewezen konden worden. Voor velen was de vrijspraak een verrassing. Vreemd, want de Zwitserse procureur-generaal lag door deze zaak al een hele tijd onder vuur. Hij speelde immers onder één hoedje met Gianni Infantino, die Blatter en Platini buitenwerkte bij de Fifa. De vrijspraak betekent overigens niet dat Blatter en Platini eerbare burgers zijn, zoals Platini nu wil bewijzen.

*Ook de top van Uefa zou wel eens voor moeilijke tijden komen te staan. Twee weken geleden werd er gepleit in het proces dat Juventus, Real Madrid en Barcelona aanspanden naar aanleiding van de sancties die ze kregen vanwege de plannen voor het opstarten van een Europese Super League.

Het kreeg in de (populaire) pers nauwelijks aandacht, maar een nieuwe omwenteling in het voetbal valt niet uit te sluiten. Net zoals bij het Bosman-arrest in 1995. Het standpunt van de advocaat van de Europese Commissie kan bij Uefa (organisator en regulator) in geen geval in goede aarde gevallen zijn en de uitspraak op 15 december (zoals bij Bosman) maakt wie bijgelovig is behoorlijk onrustig.