Wat te onthouden van het voetbal? Magritte was een voetballiefhebber

PLOEG VAN DE WEEK: Club Brugge zowaar, omdat het de zegereeks (21 op 21) van Antwerp afbrak en voor een bloedstollend competitieslot zorgde SPELER VAN DE WEEK: Victor Boniface, die met een weergaloos doelpunt Union (min of meer) naast leider Antwerp bracht BELGIË Met nog twee wedstrijden te gaan, staan Antwerp en Union zij aan zij met 45 punten. Hoewel, de Great Old heeft eigenlijk een half punt meer. Ik verzin het niet. In het land van het surrealisme (Magritte…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: Club Brugge zowaar, omdat het de zegereeks (21 op 21) van Antwerp afbrak en voor een bloedstollend competitieslot zorgde

SPELER VAN DE WEEK: Victor Boniface, die met een weergaloos doelpunt Union (min of meer) naast leider Antwerp bracht

BELGIË

Met nog twee wedstrijden te gaan, staan Antwerp en Union zij aan zij met 45 punten. Hoewel, de Great Old heeft eigenlijk een half punt meer. Ik verzin het niet. In het land van het surrealisme (Magritte moet een voetballiefhebber geweest zijn) is dat allemaal mogelijk. Als rood-wit zondag Union op de Bosuil klopt, is het voor de eerste keer sinds 1957 landskampioen.

Wat was er met de oudste club van het land aan de hand in Jan Breydel? Na het zinderende slot van vorige week, toen Antwerp in minuut 96 Club Brugge het nakijken gaf (3-2), leek rood-wit op een roze wolk te zitten waar het niet meer kon van af tuimelen. De nog heel even regerende landskampioen zou zich niet meer herstellen van deze laatste mokerslag.

Het pakte helemaal anders uit. Niet dat Club fabelachtig voetbal op de mat legde, maar het was overduidelijk de betere van een onherkenbaar Antwerp. Wat waren de bedoelingen van Mark van Bommel? De nul houden? Zijn ploeg kreeg niet één bal tussen de palen en presenteerde zich allerminst als een kandidaat voor de titel. De ingevallen Casper Nielsen strafte na de rust de laksheid af met twee bijzonder fraaie goals (2-0).

Zo saai als de partij in Brugge, zo spetterend was (de eerste helft) in Genk. Wie verloor, mocht zo goed als een kruis over de titel maken. Union verdiende de zege misschien iets meer, maar Adingra kon geen van zijn drie opgelegde kansen omzetten. De Brusselaars mochten zich desondanks in de handen knijpen, want Burgess had al voor de pauze een rode in plaats van een gele kaart verdiend en solliciteerde een kwartier voor tijd naar een tweede gele prent. Het zou niet alleen betekend hebben dat Union een deel van de partij met tien had moeten afwerken, maar ook dat de Brit geschorst was geweest voor het mogelijk beslissende duel van zondag in Deurne-Noord.

Genk-Union eindigde op 1-1 en dat betekent dat de kansen van Genk zo goed als minimaal zijn. Antwerp daarentegen heeft ondanks de nederlaag in Brugge nog alles in eigen handen. De gelukkigste zal het halen. Of de mentaal sterkste. In dat laatste geval zou het Union kunnen worden.

Schandelijk

Intussen is het nog maar eens dikke ambras bij de eeuwige amateurs van de voetbalbond. Voorzitter Paul Van den Bulck is nu zelf opgestapt na beschuldigingen door het directiecomité van machtsmisbruik en intimidatie. Misschien klopt dit allemaal, maar dit directiecomité bestaat hoofdzakelijk uit vazallen van Peter Bossaert.

De pot en de ketel. De voorbije jaren was de onlangs ontslagen CEO van de bond ook niet vies van dergelijke praktijken. Heel wat mensen zijn opgestapt of werden op een schandelijke manier aan de kant geschoven.

Nee, voor deze directie zullen weinigen een traan laten. Het is bovendien de wereld op zijn kop. In welke organisatie heeft de voorzitter van de raad van bestuur een louter ceremoniële functie? Deze constructie is bedacht omdat het toenmalig bondsvoorzitter Bayat goed uitkwam dat zijn rol beperkt bleef en Bossaert er een gedroomde kans in zag om de tent in zijn eentje te bestieren.

EUROPA

*Manchester City won met een B-team van Chelsea (1-0). De titel was zaterdag al binnen, na het verlies van Arsenal bij Nottingham Forest (1-0). De vijfde landskroon in zes jaar. De derde op rij. Alleen Huddersfield Town in de jaren 20, Arsenal in de jaren 30 en Liverpool in de jaren 80 van vorige eeuw en Manchester United in de 21ste eeuw deden dit de Citizens voor. Pep Guardiola is pas de derde coach die dit huzarenstukje verwezenlijkte. Herbert Chapman (Huddersfield en Arsenal) en Sir Alex Ferguson (Man United) gingen hem voor.

Na de overweldigende uitschakeling van bekerhouder Real Madrid woensdag in de Champions League werd Manchester City onder de loftuitingen bedolven en vergeleken met het Real Madrid van Ferenc Puskas en Alfredo di Stefano, het Ajax van Jaak Swart, Piet Keizer en Johan Cruijff, het Milan van Arrigo Sacchi met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard en het Barcelona met Lionel Messi, Xavi en Andrès Iniesta. De beste ploeg ooit, kopte The Times. Maar in de titel werd ook de vraag gesteld of het de grootste bedriegers uit de voetbalgeschiedenis zijn.

Er kan weinig twijfel over bestaan dat the Citizens jarenlang de regels van financiële fairplay aan hun broek gelapt hebben. Veel voetballiefhebbers liggen daar niet wakker van. Vreemd, want het is niet in één of een paar wedstrijden vals spelen maar match na match. Uit de zogenaamde ‘football leaks’ bleek ook de mentaliteit van de clubleiding. Toen Jean-Luc Dehaene (de eerste voorzitter van de Uefa-commissie die onderzoek deed naar de malversaties in het Etihad Stadium) overleed, stuurde één van de topmensen een mail naar zijn collega’s: ‘One down, six to go’.

Dat is de mentaliteit van de clubbazen uit Abu Dhabi. Echt verbazen kan het niet als je dit weekeinde de kranten las. De Verenigde Emiraten herbergen, ondanks hun mooie woorden om mee te werken met het gerecht in West-Europa, onze grootste drugsbaronnen. ‘Wanneer houden ze op met ons kloten te spelen?’, schreef Gazet van Antwerpen zaterdag.

Man City kan volgend seizoen de allereerste Engelse club worden die vier keer op rij landskampioen wordt, maar – zoals een krant schreef – ze kan straks ook de eerste kampioen worden die uit de Premier League gekegeld wordt. Er loopt in Engeland immers al vier jaar een onderzoek naar 115 overtredingen van de financiële regels door de hemelsblauwen.

*Borussia Dortmund staat op één thuiszege van de titel. Bayern München legde de weg naar troonsafstand open door te verliezen van RB Leipzig (1-3). De Borussen lieten dit keer de kans om op kop te komen niet onbenut en haalden het in Augsburg (0-3). Winst komend weekeinde voor de eigen ‘gele wand’ tegen middenmoter Mainz betekent dat Bayern voor het eerst in tien jaar naast de oppergaai grijpt.

*Paris Saint-Germain won in Auxerre (1-2) en kan alleen theoretisch nog naast een nieuwe titel pakken. Racing Lens blijft tweede na een zege bij Lorient (1-3). Jérémy Doku zorgde voor de goal van het weekeinde (hij vertrok van op eigen speelhelft) in Ajaccio-Rennes: 0-5.

*Napoli klopte in de affiche van de speeldag Inter, ondanks een goal van Romelu Lukaku (3-1). Milan pakte met invallers De Ketelaere en Saelemaekers fors uit tegen het gedegradeerde Sampdoria (5-1).

*Barcelona verkeerde nog in kampioenenstemming en verloor zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen Real Sociedad (1-2). Real Madrid ging ook voor de bijl: 1-0 in Valencia. De Koninklijke moet nu de tweede plaats laten aan stadsgenoot Atletico, dat Osasuna versloeg (3-0). Yannick Carrasco opende de score.