Wat te onthouden van het weekeinde?

PLOEG VAN DE WEEK: Antwerp, dat de eerste trofee van het seizoen binnenhaalde SPELER VAN DE WEEK: Joseph Paintsil, die het beslissende doelpunt tegen Club Brugge zag afgekeurd worden omdat hij met zijn grote teen buitenspel stond, maar vier minuten later dan maar opnieuw scoorde BELGIË De bekerfinale was een echte draak. En dan moet vooral KV Mechelen met de vinger worden gewezen. Wat een armtierig voetbal, het Koning Boudewijnstadion eigenlijk onwaardig. KV maakte duidelijk dat het zijn finaleplaats vooral…

BELGIË

De bekerfinale was een echte draak. En dan moet vooral KV Mechelen met de vinger worden gewezen. Wat een armtierig voetbal, het Koning Boudewijnstadion eigenlijk onwaardig. KV maakte duidelijk dat het zijn finaleplaats vooral aan een gunstige loting (Seraing, KV Kortrijk, Zulte Waregem) dankte en trok de neerwaartse lijn van de voorbije weken onverdroten voort. Antwerp deed wat het moest doen, maar ook geen millimeter meer. Opvallend ook hoeveel spelers al vrij vroeg in de wedstrijd met krampen af te rekenen hadden. De verbijsterende conclusie was dat scheidsrechter Lardot de beste man op het veld was. Het zal hem wellicht nooit eerder overkomen zijn.

Er wachten de nieuwe bekerwinnaar nog zes wedstrijden van een heel ander kaliber. Het duel tussen Racing Genk en Club Brugge in de Champions Play-off was qua intensiteit van een heel ander niveau. De Limburgers kwamen op achterstand, maar stelden orde op zaken (3-1). Club Brugge lijkt nu dan toch echt uitgeschakeld voor de titel en wie Genk al had afgeschreven voor de oppergaai zou zich wel eens ernstig kunnen vergissen.

Gebuisd

Voor tien profteams zit het seizoen er al op. Nog sneller dan voor de amateurs uit het provinciaal voetbal. Nog acht clubs zijn aan de slag, maar de fans zijn niet geïnteresseerd in de Europe Play-offs. De tribunes bij AA Gent en Cercle Brugge waren antireclame voor het voetbal. Een collega uit vorige eeuw zou gesteld hebben dat ‘de banken legio waren’.

De Buffalo’s herpakten zich na de blamage tegen KV Oostende en wonnen verdiend van Westerlo (3-1), maar hielden een boze Orban over aan de wedstrijd. Cercle Brugge-Standard kreeg een verdiend resultaat: 0-0 en dat over de hele lijn. Maar geen mens die kan uitleggen waarom zowel de scheidsrechter als de VAR de West-Vlamingen een strafschop onthield. Je kan pochen dat de arbitrage in 95 procent van de gevallen correcte beslissingen neemt, maar als je dit soort blunders maakt, ben je gewoon gebuisd.

EUROPA

*Barcelona won zaterdag nog eens: 4-0 tegen Betis. De 41-jarige Joaquin kreeg een staande ovatie van het thuispubliek bij zijn invalbeurt, maar viel al snel geblesseerd uit. Xavi liet bij Barça de nauwelijks 15-jarige Lamine Yamal invallen. Real Madrid herstelde zich ook: 4-2 tegen Almeria, met een hattrick van Karim Benzema.

*De finale van de Franse beker was een duel tussen twee ex-Buffalo’s. Toulouse (Brecht Dejaeghere) haalde het ruim van FC Nantes (Jonathan David): 5-1. In de competitie leed Paris Saint-Germain alweer een thuisnederlaag: 1-3 tegen provincieclub Lorient. Marseille had de handen vol met Auxerre, maar haalde het alsnog (2-1) en nadert tot op vijf punten. Zou het nog?

Monaco ging verrassend onderuit in eigen huis tegen Montpellier. En hoe: 0-4. Het wordt heet onder de voeten van Philippe Clement. Jérémy Doku scoorde twee keer voor Rennes: 4-2 tegen Angers.

*Napoli had de titel maar voor het grijpen, maar beschikte tegen het bescheiden Salernitana niet over een Diego Armando Maradona. Inter had, dankzij twee assists van Romelu Lukaku, de weg naar de titel opengelegd voor Napoli met winst tegen Lazio, de tweede in de stand (3-1). ‘I Partenopei’ hoefden alleen thuis te winnen, maar slaagden daar niet in (1-1). Het betekent slechts uitstel. De titel kan de Napolitanen niet meer ontsnappen.

*Bayern München is tot eigen verbazing weer koploper in de Bundesliga. Borussia Dortmund struikelde vrijdag immers bij Bochum door de titelstress (1-1). Bayern had de handen nog meer dan vol tegen hekkensluiter Hertha, maar haalde het toch (2-0).

*Manchester City is de nieuwe koploper in de Premier League. Het won zonder Kevin De Bruyne bij Fulham (1-2) en telt nu één punt meer dan Arsenal en heeft bovendien nog een inhaalwedstrijd. In de strijd voor de plaatsen in de Champions League deden de United’s uit Newcastle en Manchester goede zaken. De Magpies boekten een logische zege tegen rode lantaarn Southampton (3-1). De Red Devils versloegen Aston Villa (1-0), de ploeg in vorm die ook een gooi naar plaats vier waagde. Liverpool, 4-3 winst in de toegevoegde tijd tegen Tottenham, en Brighton, 6-0 tegen Wolverhampton, hebben de hoop nog niet opgegeven.