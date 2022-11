Wat te onthouden van het weekeinde? Alweer hommeles

PLOEG VAN DE WEEK: AA Gent, dat Club Brugge een flinke kater bezorgde

SPELER VAN DE WEEK: Wie anders dan Paul Onuachu, met zijn vier treffers voor Racing Genk?

BELGIE

Leider Racing Genk stoomde vrolijk verder. Het liet geen spaander heel van Sporting Charleroi: 4-1. Met vier goals dus van Paul Onuachu. De dichtste achtervolgers verloren allemaal punten. De Limburgers tellen nu al negen punten meer dan Antwerp, tien meer dan Union en elf meer dan Club Brugge.

Club maakte in Gent een lamentabele indruk en de thuisploeg was al snel klaar met de landskampioen(2-0). Blauw-zwart verloor in de competitie al zestien punten en kon in zijn laatste vijf matchen – in alle competities – slechts één keer winnen. Zonder de succesrijke Europese campagne zou het nu crisis zijn op Jan Breydel.

Union kon in het Dudenpark geen afstand nemen van Westerlo (1-1). Antwerp en Anderlecht hielden het bij 0-0. Na de rust geraakte paars-wit nog nauwelijks uit de omknelling, maar de jochies bikkelden alsof hun leven op het spel stond. Het zal Paul Van Himst deugd gedaan hebben om dit te zien, maar tegelijk ook pijn aan de ogen. Zo voetbalde Sporting vroeger nooit. Het had zelfs winst kunnen opleveren, want de bezoekers hadden een penalty moeten/kunnen krijgen.

Lorin

Het was een historische week voor het Belgische voetbal. Vier ploegen overwinteren in de Europese bekers. In de Uefa-coëfficiëntenranglijst springt België over Schotland, Oostenrijk en Servië naar de achtste plaats. Historisch? Neen, hilarisch dat we achter dergelijke voetballanden gesukkeld waren.

Lorin Parys, de nieuwe CEO van de Pro League, kon het niet laten zichzelf op de borst te kloppen. ‘Dit is geen toeval’, beklemtoonde hij. Neen, inderdaad. Dit is het gevolg van de creatie van een derde Europese beker anderhalf jaar terug. De Conference League is een godsgeschenk voor de kleine voetballanden. De voorzitter van Lazio noemde het vorige week nog de ‘losers cup’, maar de kleine voetballanden mogen er blij mee zijn.

Club Brugge en Union deden het in Europa goed, ook al sloten ze de campagne met slechts één punt af. Alles bij elkaar waren hun prestaties heel bemoedigend, vooral omdat het in de twee betere bekers was. AA Gent en Anderlecht hadden echter de laatste wedstrijd (paars-wit zelfs de laatste seconden van die match) nodig om de kwalificatie veilig te stellen tegen Molde en Silkeborg. Ik herhaal: tegen Molde en Silkeborg. In het geval van Silkeborg tegen tien man. En laat ons ook niet vergeten dat Antwerp in de voorronde van die Conference League al sneuvelde en AA Gent opgevist werd, na uitschakeling in de Europa League door Omonia Nicosia dat in de groepsfase nul (!) punten behaalde.

Hoe dan ook, een ruime zege in de Conference League kan het vertrouwen van een ploeg een enorme boost geven. Zoals we zagen bij AA Gent. Standard had ook beter Europees gespeeld. Het incasseerde in Eupen een flinke dreun (2-0) en ziet zijn opmars gestuit. De Rouches verloren in Seraing en Eupen dure punten. En wat Lorin Parys betreft, hij zou beter bezighouden met de uitspattingen rond onze velden. Gisteren was er weer hommeles, dit keer in Gent. Yaremchuk werd als verrader afgeschilderd, omdat hij van Gent via Benfica bij Club Brugge belandde. Wie her graten in ziet, moet consequent zijn en van oordeel zijn dat zijn club geen inkomende transfers mag doen.

EUROPA

*Arsenal blijft verbazen. Het won nu ook de topper bij Chelsea (0-1). Man City gaf geen krimp, maar beefde tot in de 93ste minuut tegen Fulham. Een overtreding op Kevin De Bruyne had een strafschop voor gevolg die door de ingevallen Haaland werd omgezet (2-1). Liverpool zette de achtervolging kracht bij door te winnen bij Tottenham (1-2).

Unai Emery debuteerde als coach bij Aston Villa met winst tegen Manchester United (3-1). De Mancunians zorgden voor een record dat wellicht nooit zal verbeterd worden. Het speelde voor de 4165ste keer op rij (85 jaar) met een speler uit de eigen jeugdopleiding in de basis.

*In Frankrijk had Paris Saint-Germain de handen vol om drie punten buit te maken in Lorient (1-2). Het Monaco van Philippe Clement staat nu vierde na winst in Toulouse, de ploeg van Brecht Dejaegere (0-2).

Een paar weken geleden ging het in de media over de tegenvallende toeschouwersaantallen in de Jupiler Pro League. Frankrijk vestigde voorlopig een nieuw record: gemiddeld 23.850 toeschouwers per match. Dat is, in deze fase van de competitie, acht procent meer dan vorig seizoen en vier procent meer dan in het recordseizoen in de pre-covidperiode.

*Union Berlin, de leider in de Bundesliga, kreeg een enorme oplawaai in Leverkusen (5-0). Het gelijkspel van dinsdag in de Champions League kende een heel ander vervolg voor de club van Bayer dan voor de Belgische landskampioen. Bayern München had weinig overschot in Berlijn (2-3). Lukebakio scoorde voor Hertha.

*In Spanje blijft Atletico Madrid op de sukkel. Met Axel Witsel op de bank werd in het Metropolitano slechts gelijk gespeeld tegen Espanyol, dat een uur met tien speelde (1-1). Barcelona overtuigde allerminst tegen Almeria (2-0). Real Madrid trekt maandagavond naar Rayo Vallecano.

*Napoli rondde een moeilijke kaap af in Bergamo (1-2). Milan won zonder veel glans tegen Spezia (2-1). Lazio won de Romeinse derby bij AS Roma (0-1). Juventus won de Derby d’Italia tegen Inter (2-0).

WERELD

‘De Rode Duivels zijn geen vriendenclub’, zei Franky van der Elst terecht in de krant. Het wordt stilaan stuitend hoe Roberto Martinez zijn blinde keuze voor de oude garde blijft verdedigen. ‘Ik ga niet zomaar iemand die het goed doet op clubniveau voor het eerst selecteren en meteen meenemen naar het WK. Dat is een te groot risico’, aldus de bondscoach.

Wat een onzin. Hij had die jongens al eerder een kans moeten geven, zodat duidelijk was hoe zwaar ze wegen op internationaal niveau. En vooral: iemand die het al weken, maanden of jaren niet goed doet op clubniveau meenemen naar het WK dat is pas een te groot risico.

In Qatar – en bij de Fifa – groeit overigens de zenuwachtigheid. De wereldvoetbalbond stuurde een brief naar alle deelnemende bonden met de aanbeveling zich te focussen op het voetbal. Samengevat: sjotten en zwijgen.

De Qatari hebben intussen toch begrepen dat ze water bij de wijn moeten doen. De politie kreeg opdracht zich gedeisd te houden als de fysieke integriteit van mensen of bezittingen niet in gevaar zijn. Een aantal voorbeelden: fans zullen op tafels mogen dansen en standbeelden met vlaggen bedekken, personen van hetzelfde geslacht zullen in het openbaar hand in hand mogen lopen en vrouwen zullen niet in staat van beschuldiging gesteld worden als ze slachtoffer worden van seksueel geweld of verkrachting. Ja, dit is de 21ste eeuw.