Wat te onthouden van het weekeinde? Bye bye wereldtitel

PLOEG VAN DE WEEK: Hongarije, dat Duitsland in eigen huis versloeg en op weg lijkt om een plaats in de Final Four te veroveren

SPELER VAN DE WEEK: Luka Modric, de 37-jarige krijger die Kroatië naar de Final Four loodste

BELGIË

De Rode Duivels vertrekken in november met een nederlaag naar de golfstaten. Voor de tweede keer dit jaar werd van Nederland verloren (1-0). Het was de eerste keer in 49 wedstrijden dat de Belgische ploeg niet tot scoren kwam.

De nederlaag in Amsterdam zondagavond was niet helemaal terecht. De Duivels waren voor de rust zeker niet de mindere ploeg in een heel matige partij, maar in de slotfase moest Courtois nog enkele halve mirakels verrichten om meer onheil te voorkomen. De derby kwam in het slotkwartier dan toch nog een beetje tot leven, maar alleen de moedigsten onder ons waren toen nog wakker.

De Rode Duivels moeten met een realistisch verwachtingspatroon naar Qatar vertrekken. Wereldkampioen worden zit er echt niet in. Een plaats in de kwartfinales zou een knap resultaat zijn. Als er onverwacht meer uit de bus komt, zou dit gewoon een topprestatie zijn.

Eden Hazard maakte duidelijk dat hij niet meer de speler is van enkele jaren terug. Alsof we dat niet wisten van de wedstrijden met Real Madrid. Eigenlijk is het een schande dat hij, zonder te presteren op clubniveau, een basisplaats kreeg in plaats van jongens die elke week bewijzen dat ze beter zijn. Het was ook een waanidee te denken dat Hazard door twee keer met de Rode Duivels mee te hobbelen weer zijn topvorm zou terugvinden. Dat kan alleen als hij de komende maanden bijna wekelijks speelt en de kans daartoe is minimaal.

Voor het WK is er maar één oefeninterland voorzien en dus had Martinez gebruik moeten maken van deze matchen voor de Nations League om een en ander uit te proberen. Alleen Zeno Debast kreeg in beide matchen een kans, maar liet zich zowel bij de goal van Wales als van Nederland in de lucht aftroeven. Virgil van Dijk bezorgde zo Oranje de zege.

Voor het overige beperkte Roberto Martinez de probeersels. Amadou Onana presteerde in de Johan Cruijff Arena zeker niet minder dan Youri Tielemans vorige donderdag. De balans van deze twee interlands luidt dat ons land nog slechts twee absolute toppers telt: Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Mogelijk kunnen we daar Romelu Lukaku nog aan toevoegen, maar hij loopt ook al ruim een jaar achter zijn topniveau aan. Drie toppers is onvoldoende om naar de wereldtitel te mikken. Hoe dan ook is Big Rom een reus in de spits vergeleken met Batshuayi en diens vervanger, Charles De Ketelaere, kon in Amsterdam ook hoegenaamd niet overtuigen.

Al vaker is gebleken dat op een WK verjonging nodig is om zeven wedstrijden in een maand af te werken. Dat was de les voor België op het WK 1986 en van Nederland op het WK 1978. Jonge benen zullen meer dan ooit nodig zijn op een toernooi dat midden het seizoen wordt afgehaspeld en na de ongewoon zware campagnes als gevolg van de pandemie. Maar die verjonging had na Euro 2020 ingezet moeten worden. Nu is het te laat.

Onvoldoende

Vanaf nu gaat het dus in sneltreinvaart richting Qatar, een land dat het niet al te nauw neemt met mensenrechten, en een WK dat aan 6.500 migrantenarbeiders het leven kostte. Een vraag hierover aan Axel Witsel werd door de voetbalbond afgeblokt. Voetballers worden nog steeds als kinderen behandeld en lijken dat nog altijd te aanvaarden.

De voetbalbond pakte deze week wel uit met een armband die min of meer als protest tegen de wantoestanden in de golfstaat kan worden beschouwd, maar zoals The Telegraph schreef over een gelijkaardige Engelse armband: ruim onvoldoende.

De Engelse voetbalbond heeft zich deze week overigens ook achter de eis van ngo’s als Amnesty International en Human Rights Watch geschaard. Die willen dat Fifa 400 miljoen euro (ook de prijzenpot voor de deelnemende teams) betaalt aan de families van de migranten die overleden zijn bij de bouw van de stadions. Ook dat was volgens de Engelse pers rijkelijk laat.

De Nederlandse voetbalbond was één van de eerste bonden om deze eis te onderschrijven. De Belgische voetbalbond heeft dit nog steeds niet gedaan. ‘Het is geen wedstrijd om ter eerst’, was de laconieke reactie. Neen, dat is een ambitie die de KBVB nog nooit heeft gehad.

Gelukkig geven de sponsors van de Rode Duivels het voorbeeld. Zij gaan niet naar Qatar en nodigen geen klanten uit. Internationaal hebben de WK-sponsors AB Inbev, Adidas, Coca-Cola en McDonalds zich aangesloten bij de eis van de ngo’s.

EUROPA

Het wordt een heel vreemd WK. Vanwege de locatie en het tijdstip dat er wordt gespeeld. Niemand die de consequenties hiervan kan inschatten. Vooral omdat de voetbalwereld een paar ongewone jaren achter de rug heeft. Dat niets vaststaat, bewijzen de resultaten in de Nations League. Engeland degradeert uit de topreeks, terwijl Hongarije op groepswinst staat. Hongarije won immers in Duitsland (0-1).

Ook Italië, dat niet naar het WK mag, doet het niet onaardig en won van Engeland (1-0). Zwitserland ging in Spanje winnen (1-2). Frankrijk zette tegen Oostenrijk een belangrijke stap richting behoud in de hoogste klasse (2-0), maar verloor zondagavond alweer in Denemarken (2-0). Naast Nederland is ook Kroatië zeker van een plaats in de Final Four. Daar komt dus mogelijk Hongarije en Portugal of Spanje bij.

Uefa heeft overigens weer eens nieuwe plannen. De Europese voetbalunie speelt met het idee om wedstrijden van de Champions League op andere continenten te laten spelen. Er wordt dan vooral aan Amerika gedacht, omdat de tv-rechten daar een stuk hoger kunnen liggen. Ook zou de Supercup een duel kunnen worden tussen een team van Noord-Amerika en de winnaar van de Champions League. Als het maar geld opbrengt, dan is alles goed in de voetbalwereld.