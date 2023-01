Wat te onthouden van het weekeinde? De aanstaande kroning van Mignolet

PLOEG VAN DE WEEK: Anderlecht dat nog eens kon winnen en dat is niet eens cynisch bedoeld

SPELER VAN DE WEEK: Vincent Janssen, die twee keer scoorde voor Antwerp

België

Vanwege de sneeuw zag Leider Racing Genk zijn partij in Eupen geschrapt en zijn dichtste achtervolgers dichterbij kruipen. Union kon OH Leuven pas in de slotfase afschudden (1-0) en blijft in de nek van leider Racing Genk hijgen. Een bijzonder efficiënt Antwerp kende geen genade met Standard (4-1).

Opluchting was er vooral bij Anderlecht. Stroeykens zorgde voor een krappe zege bij Seraing (0-1). De ooit succesrijkste club van het land is nu het befaamdste kerkhof geworden. Trainers, bestuurders en straks mogelijk ook eigenaars/aandeelhouders sneuvelen er bij bosjes. Peter Verbeke is het jongste slachtoffer.

Ongelooflijk is het enige woord dat bij de Brusselaars past. De club is nu in handen van twee Denen die niets weten van het Belgische voetbal of de club. Coach Riemer sloot zelfs de mogelijkheid van degradatie niet uit. Dan weet je toch totaal niet waar deze club voor staat?

Gouden Schoen

Woensdag weten we wie Paul Onuachu opvolgt als Gouden Schoen. Meestal hangt er altijd wel een beetje spanning in de lucht, maar dit keer kan het alleen Simon Mignolet zijn. De Truienaar moet zelfs beide stembeurten winnen. Anders moet DPG Media de helft van de stemgerechtigden aan de deur zetten.

In het eerste jaargedeelte bezorgde Mignolet en niemand anders Club Brugge de titel. Wie dat niet gezien heeft, kent niets van voetbal of is een doodgewone supporter van een of andere speler of club. In het jongste half jaar deed hij halve en hele mirakels in de Champions League, het allerhoogste niveau.

De tweede keeper van de Rode Duivels maakte de voorbije weken wel wat foutjes, maar die wegen niet op tegen wat hij voordien presteerde en bovendien waren toen al bijna alle stembulletins teruggestuurd.

Wie zouden de ‘concurrenten’ kunnen zijn? In de eerste stemronde heb ik Casper Nielsen, toen de motor van het geweldige Union, op twee gezet en op drie Tarik Tissoudali (AA Gent), de leukste aanvaller uit onze competitie. Nielsen stak er in de herfst niet bovenuit bij Brugge en de Marokkaanse spits was geblesseerd.

In december dus weer Mignolet op één, vooral vanwege zijn Europese prestaties. Normaal zou ik iemand van Racing Genk, de beste ploeg uit deze competitie, gekozen hebben op één en om dat een beetje goed te maken, ben ik voor twee Limburgers (Mike Trésor en Bryan Heynen) gegaan op twee en drie. Heynen zal in de eerste jaarhelft wel wat punten gesprokkeld hebben, maar ruim onvoldoende om Mignolet te bedreigen. Hetzelfde geldt voor Paul Onuachu, die bovendien het nadeel heeft dat iemand zelden twee jaar op rij wint.

Europa

De topper tussen Arsenal en Manchester United was een heerlijke partij voetbal, gekruid met een paar fantastische goals.Arsenal haalde het in de toegevoegde tijd, met de ingevallen Leandro Trossard 5″-2). Manchester City kende geen problemen met de Wolves (3-0). De Bruyne zette Haaland op weg naar de eerste van zijn drie goals.Liverpool en Chelsea speelden 0-0 gelijk en toonden nog eens aan dat beide teams dit seizoen niet tot de top behoren. Newcastle geraakte, net als Man United eerder deze week, niet voorbij Crystal Palace: ook al 0-0.

*De Bundesliga is terug. Leider Bayern München begon het nieuwe jaar met puntenverlies tegen RB Leipzig (1-1), maar vergrootte zijn voorsprong. Freiburg, tweede in de stand, kreeg immers een oplawaai van jewelste in Wolfsburg (6-0) en zakt terug naar rang vier.

*In Italië blijft Napoli de overwinningen aan elkaar rijgen. Het slachtoffer heette dit weekeinde Salernitana (0-2).