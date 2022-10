Wat te onthouden van het weekeinde? De Europese moord op de nationale competities

PLOEG VAN DE WEEK: Standard, dat Antwerp in minder dan negen minuten een draai om de oren gaf

SPELER VAN DE WEEK: Simon Mignolet, de wonderman van het Metropolitano in Madrid en het Astridpark in Anderlecht

BELGIE

De ‘klassieker’ tussen Anderlecht en Club Brugge was een uitstekende wedstrijd met een terechte staande ovatie voor de verliezer. Anderlecht verdiende op basis van de eerste helft en het laatste kwartier de zege het meest, maar een doelpunt van Casper Nielsen en het alweer wonderlijke weerwerk van Simon Mignolet – die als in trance stond te keepen – besliste er anders over (0-1). Anderlecht is na dit nieuwe verlies negende en Club nadert door de winst de leider tot op zes punten.

Dat is niet langer Antwerp maar Racing Genk. Ook al geraakte het in Leuven slechts met de hakken over de sloot. Vandevoordt stopte een penalty, Onuachu scoorde, maar Preciado werd uitgesloten. De Limburgers overleefden, vooral dankzij een uitstekende Bryan Heynen, echter de stormloop van OHL (0-1).

Antwerp leed dus zijn tweede nederlaag van het seizoen. Na minder dan vier minuten was het al 2-0 en na minder dan negen minuten stonde de eindstand op het bord: 3-0, met allemaal fraaie goals. Stamnummer 1 had nadien nooit uitzicht op een terugkeer en maakte een slappe indruk. Zorgwekkend een goede maand voor de start van het WK was dat, na Jan Vertonghen, nu ook Toby Alderweireld tekenen van metaalmoeheid begint te vertonen.

Radja Nainggolan viel overigens na de rust in en behoorde dus gewoon tot de Antwerp-selectie. Het enfant terrible van de Great Old reed enkele maanden terug als een gek door de koekenstad en moest zijn rijbewijs inleveren. Vorige week werd hij zonder rijbewijs achter het stuur van een wagen gehaald. Een tik op de vingers volstond blijkbaar voor de clubleiding. Er lijkt echt iets mis met het moreel kompas van de Bosuil.

Na Club Brugge ging dus ook Antwerp voor de bijl op Sclessin. Begin september dacht ik dat Standard een degradatiekandidaat was, maar de Noor Deila heeft zijn ploeg aardig op de rails gekregen. Opmerkelijk was het debuut als basisspeler van de pas 17-jarige Cihan Canak, die voor de 3-0 zorgde. Union deelt nog steeds de derde plaats met Club na riante winst in Oostende: 1-6, twee keer Vanzeir.

AA Gent verzachtte de pijn van de Zweedse blamage van donderdag door KV Mechelen af te troeven (3-0). Geen reden voor Hein Vanhaezebrouck om te feesten. Nee, de scheidsrechter was het dit keer niet geweest. Hij richtte zijn pijlen op zijn eigen voorzitter, omdat deze het gewaagd had bedekte kritiek op zijn coach te uiten.

Zulte-Waregem boekte zijn eerste zege sinds de eerste speeldag en sluit weer aan bij Eupen. De winst smaakte extra zoet, want het was bij buur KV Kortrijk. Eupen kreeg overigens een pandoering bij Cercle Brugge (5-1).

Du jamais vu

Uiteraard kunnen we de nieuwste Europese topprestatie van Club Brugge in de Champions League niet onbesproken laten. Du jamais vu in ons voetbal: na vier matchen geplaatst voor de knock-outfase. Aleen Anderlecht en AA Gent konden zich deze eeuw plaatsen voor CL-voetbal na nieuwjaar. De prestatie van blauw-zwart kan niet voldoende geprezen worden, maar juist dan moet er plaats voor nuance blijven. Dit succes is slechts mogelijk omdat

Club buitengewoon presteert (beter dan in de eigen competitie)

de tegenstand zijn beste niveau niet haalt.

Atletico Madrid is in La Liga minder sterk bezig dan de vorige seizoenen. Bayer Leverkusen is in crisis (zaterdag 5-1 bij Eintracht Frankfurt en vijftiende in de Bundesliga) en heeft zijn coach al aan de deur gezet. FC Porto staat tweede in Portugal, maar dat is een competitie die zeker niet meer middelen heeft dan de onze.

EUROPA

*Zoals vorige week al aangegeven komt er geen uitbreiding van het aantal teams op de EK-eindronde van 2024. Het blijven er 24. De Uefa heeft nu ook beslist de kwalificatiefase van EK en WK in te krimpen. Bij de loting van de voorronde van het WK 2026 worden voor het eerst de tien groepen van vijf of zes ploegen vervangen door twaalf poules van vier of vijf teams. Op die manier komen er twee data vrij voor de Nations League. Uefa wil zijn nieuwste competitie nog belangrijker maken.

De reden is simpel. De belangstelling voor interlands tussen de toplanden en de kleinere voetballanden valt zowel in de stadions als voor de buis steeds vaker tegen. Meer matchen tussen de grotere voetballanden moet de interesse (en de tv-rechten) weer opkrikken.

Het Europese voetbal zal er over twee jaar behoorlijk anders uitzien. De Champions League wordt dan volgens het zogenaamd Zwitserse model afgewerkt en dat betekent dat het aantal wedstrijden in de groepsfase van zes naar tien gaat.

Uefa wil de kalender in balans krijgen door het aantal competitiewedstrijden te verminderen. De nationale topklasse mag straks nog maximaal achttien clubs en 34 wedstrijden tellen. Dag play-offs dus, tenzij het aantal ploegen drastisch wordt teruggeschroefd.

De Europese topclubs wrijven zich in de handen. De tv-rechten van de Champions League bedragen vanaf 2024 5,5 miljard euro en een club kan in de eerste ronde tot 135 miljoen euro opstrijken. In de Europa League kan de eerste ronde goed zijn voor 33 miljoen euro. 5,5 miljoen euro in de Conference League.

Het vele geld zal de verhoudingen tussen wie wel en niet Europees voetbalt nog doen toenemen en de spanning in de nationale competities nog meer aantasten. Bayern München werd al tien keer op rij ‘meister’ in de Bundesliga. Paris Saint-Germain werd zeven keer kampioen in de jongste negen jaar, Manchester City zes keer op elf, Club Brugge vijf keer op zeven, Ajax vier keer op rij, Dinamo Zagreb greep in Kroatië deze eeuw slechts vijf keer naast de titel. De Telegraph gaf aan dat zelfs deelneming aan de groepsfase van de Conference League (goed voor 5,5 miljoen euro) ingrijpende gevolgen kan hebben in een land als Letland, waar er geen nationaal tv-contract bestaat.

De conclusie is duidelijk: de Europese competities vermoorden de nationale competities. En dan mogen we er niet aan denken dat op 15 december het proces begint van drie ex-Super League-clubs (Juventus, Barcelona, Real Madrid) tegen Uefa. Het Europese Hof kan dan de Europese Super League groen licht geven en de nationale competities helemaal onthoofden.

*Real Madrid, alweer zonder zijn Rode Duivels, won ‘el clasico’ tegen Barcelona (3-1). Atletico Madrid wordt derde na de krappe zege bij Athletic Bilbao (0-1 Griezmann).

*Arsenal blijft de Premier League aanvoeren na winst bij Leeds (0-1). Manchester City volgt nu op vier punten. De Bruyne en co verloren immers bij Liverpool (1-0 Salah). Tottenham haalde het van Everton (2-0). Chelsea pakte de volle buit bij Aston Villa (0-2).

*Napoli blijft op kop na moeizame winst tegen Bologna (3-2). Atalanta klopte Sassuolo (2-1). Inter haalde het tegen Salernitana (2-0) en Milan bij Hellas Verona (1-2).

*In Frankrijk leed het verrassende Lorient puntenverlies tegen Stade Reims, dat met negen man eindigde (0-0). Thomas Foket ontbrak bij de champagneclub vanwege een blessure. PSG, dat de topper won tegen Marseille (1-0), loopt daardoor drie punten uit.

*Leider Union Berlin bezorgde Borussia Dortmund een flinke oplawaai (2-0), maar dat was niets vergeleken met wat Bayern München deed met het verrassende Freiburg: 5-0. Bayern springt daardoor over Freiburg en wordt tweede. Dortmund zakt naar plaats acht.

WERELD

Iets meer dan een maand voor de aftrap van de wereldbeker in Qatar heeft het hoofd van het organisatiecomité aan de Engelse voetbalbond laten weten dat er op het voetbal moet gefocust worden. Hij kan het niet waarderen dat Harry Kane als aanvoerder een veelkleurige armband zal dragen. Het protest tegen het WK in een land dat het niet al te nauw neemt met de mensenrechten lijkt nu pas echt los te komen.

Qatar liet de media intussen ook weten dat ze niet vrijuit kunnen werken in de golfstaat. Het is niet te geloven (hoewel we het vooraf wisten) dat Fifa dit laat gebeuren en bewijst vooral dat de zandstaat flink wat te verbergen heeft.