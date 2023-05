Wat te onthouden van het weekeinde? De gelukkigste wordt kampioen

SPELER VAN DE WEEK: Arthur Vermeeren, wiens eerste doelpunt voor Antwerp de goal van de titel zou kunnen zijn PLOEG VAN DE WEEK: Antwerp, voor moed en zelfopoffering, helaas (nog) niet voor wervelend voetbal BELGIË De beste ploeg van het land was tot januari zonder twijfel Racing Genk, dat na het vertrek van Paul Onuachu zijn ruime voorsprong liet verschrompelen. In de play-offs ligt (vaak door die halvering van de punten, maar nu zelfs niet) alles dicht bij elkaar en…

SPELER VAN DE WEEK: Arthur Vermeeren, wiens eerste doelpunt voor Antwerp de goal van de titel zou kunnen zijn

PLOEG VAN DE WEEK: Antwerp, voor moed en zelfopoffering, helaas (nog) niet voor wervelend voetbal

BELGIË

De beste ploeg van het land was tot januari zonder twijfel Racing Genk, dat na het vertrek van Paul Onuachu zijn ruime voorsprong liet verschrompelen. In de play-offs ligt (vaak door die halvering van de punten, maar nu zelfs niet) alles dicht bij elkaar en dat brengt veel zenuwachtigheid en weinig goed voetbal mee. Vooral belangrijk is het om de gelukkigste te zijn.

Dat lijkt Antwerp te worden. De oudere supporters van de Great Old herbeleefden dit weekeinde (in het klein) de Europese bekermatch tegen Vitosha Sofia. De rood-witten maakten tegen de Bulgaren drie goals in de toegevoegde tijd en gingen zo een ronde verder. Zo sensationeel was het dit keer niet, maar het kwam aardig in de buurt. Kerk maakte in minuut 85 gelijk en Arthur (dat rijmt op natuur en ‘mature’) Vermeeren zorgde voor de winnende treffer in de laatste seconde van de toegevoegde tijd. Zo word je dus kampioen.

Club Brugge was aanvankelijk, zonder zijn tieners, de betere ploeg en liep 0-2 uit. Een veilige voorsprong voor het blauw-zwart van de voorbije jaren, maar niet voor het huidige Club. Mignolet en Sylla gaven een masterclass tijdrekken weg, maar iemand moet de spelers eens uitleggen dat dit geen zin meer heeft. De ref rekent gewoon meer extra tijd bij. Zes minuten in dit geval en dat was net voldoende voor Antwerp om er 3-2 van te maken. Nog dit: kan er eens ingegrepen worden tegen keepers die zelfs bij een plukbal met de bal op de grond gaan liggen spartelen.

Hoe dan ook, een bittere pil voor Club, dat niet in de problemen leek te komen. Ook omdat Antwerp er niet in slaagde een zwierige aanval op de mat te leggen. De Great Old bleef het echter moedig proberen en werd daarvoor beloond met twee goals uit een standaardsituatie.

Antwerp houdt wellicht maar één concurrent meer over. Een matig Racing Genk ging bij Union immers voor de bijl (3-0) en kijkt nu tegen een achterstand van vier punten aan. Niet dat de Brusselaars zo geweldig voetbalden. Alle goals kwamen er na standaardsituaties.

De Limburgers kunnen volgende zondag op hun beurt Union uit koers slaan. Als Antwerp dan ook in Jan Breydel kan winnen, zou de kampioen gekend kunnen zijn.

De Europe League strompelt nu al naar zijn einde. AA Gent heeft het laatste Europese ticket zo goed als beet na de riante zege tegen Cercle Brugge die pas vorm kreeg na de uitsluiting van Ravych (0-4). Blikvanger was alweer Gift Orban met een hattrick. De Buffalo’s hebben, met nog negen punten te verdienen, een kloof van zeven punten met Standard. De Rouches verkwanselden in de toegevoegde tijd een 2-0 voorsprong tegen Westerlo (2-2).

RWDM speelt volgend seizoen, na 21 jaar en ettelijke faillissementen, weer in eerste klasse. Het had genoeg aan een 1-0 zege tegen de Anderlecht Futures om de titel in 1B te pakken. Voor het eerst sinds 1988 zullen volgend seizoen weer drie Brusselse ploegen bij de elite aantreden. Toen was niet Union maar het vergane Racing Jet (dat voor een deel voortleeft in Wavria) nummer drie.

Een maand voor de volgende interland tegen Oostenrijk verdwijnt de Gouden Generatie steeds nadrukkelijker. Deze week kondigden Nacer Chadli en Axel Witsel hun afscheid aan. Domenico Tedesco zal er niet echt meer om treuren.

EUROPA

*Messi was terug in Parijs alsof er niets aan de hand was en Paris Saint-Germain legde Ajaccio over de knie (5-0). De Argentijn heeft nog niet getekend in Saudi-Arabiê en doet dat hopelijk ook niet.

*Bayern München had geen kind aan Schalke 04 (6-0). Borussia Dortmund kreeg met Borussia Mönchengladbach op papier een sterkere tegenstander over de vloer, maar dat was aan de cijfers niet te zien (5-2). Met nog twee wedstrijden te gaan, blijft het verschil één punt.

*In Engeland won leider Manchester City probleemloos bij Everton (0-3). Er stonden geen Belgen op het veld bij de start. De Bruyne kreeg een dagje rust en Onana viel pas in toen de eindstand al op het bord stond. Een nieuwe titel kan op de volgende speeldag al een feit zijn voor de Citizens. Arsenal verloor immers in het Emirates Stadium van Brighton (0-3).

Newcastle geraakte ondanks twee strafschoppen niet voorbij het bedreigde Leeds (2-2). Manchester United zette Wolverhampton opzij (2-0). Het Southampton van Romeo Lavia en Paul Onuachu verdwijnt uit de Premier League.

*Real Madrid won zuinig van Getafe (1-0). Eden Hazard stond nog eens aan de aftrap, maar werd na een onopvallend uur en bij 0-0 van het veld gehaald. Barcelona is kampioen na ruime winst in dé derby van Catalonië tegen Espanyol.

*Kersvers kampioen Napoli verloor in Monza (2-0). Milan bevestigde zijn zwakke beurt van vorige week in de Champions League tegen stadsgenoot Inter met een pijnlijke nederlaag tegen het bescheiden Spezia (2-0). De Rossoneri dreigen naast Champions League-voetbal te grijpen en dat ondanks het feit dat drie van de vier Belgen in actie kwamen. Inter haalde het van Sassuolo (4-2). Romelu Lukaku, in de Derby della Madonnina nog bankzitter, scoorde twee keer. Juventus blijft tweede in de ranglijst na moeizame winst tegen Cremonese.

*Feyenoord is de nieuwe kampioen van Nederland. Maar nog belangrijker misschien is dat vier duels in de Eredivisie dit weekeinde werden stilgelegd omdat er bekertjes over het veld vlogen. Op de Hollandse tribunes zitten blijkbaar heel wat vlegels, die van geen beterschap willen weten. Vraag is of de strenge regels van de KNVB houdbaar zijn. In Utrecht besliste de burgemeester alvast dat er toch moest doorgespeeld worden.