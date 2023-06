Wat te onthouden van het weekeinde? De Gouden Schoen van/voor Toby Alderweireld

PLOEG VAN DE WEEK: Antwerp, dat zijn vijfde landstitel behaalde

SPELER VAN DE WEEK: Toby Alderweireld, die de Great Old zijn vijfde landstitel bezorgde

België

De voetbaljaargang 2022-2023 gaat de geschiedenisboeken in. De slotspeeldag werd een rollercoaster waar de Sinksenfoor alleen van kan dromen. Het meest positieve voor de neutrale toeschouwers was misschien nog dat Club Brugge zijn sportieve plicht niet verzuimde en – mogelijk met dichtgeknepen neus – de titel Antwerp in de schoot wierp.

43 jaar in de sportjournalistiek maar nooit meegemaakt. De competitie kreeg een waanzinnig slot. Wie dit scenario vooraf op papier had gezet, was in een dwangbuis afgevoerd naar een psychiatrische instelling. Tot op slag van rust was Antwerp kampioen. Toen werd het Racing Genk, maar drie minuten na de rust was het dan weer Union. In minuut 89 werd het opnieuw Genk en in de 94ste minuut ging finaal toch nog Antwerp met de buit aan de haal.

De Cegeka Arena viel van de hemel in de hel. In de Hel van Deurne klaarde de hemel even plots helemaal op. Uitgerekend Toby Alderweireld knalde de Great Old naar de eerste landstitel in 66 jaar, nadat ook al de beker was gewonnen. Als ik over een paar weken mijn stembulletin voor de Gouden Schoen (voor de eerste helft van dit jaar) invul, komt de ex-Rode Duivel op 1. Hij is de personificatie van het succes van de Bosuil. Niet alleen vanwege die laatste fabelachtige trap, maar ook omdat hij – nog meer dan Jean Butez – verantwoordelijk mag worden geacht voor het feit dat de oudste club van het land in de helft van de wedstrijden de nul kon houden. Op twee komt overigens Victor Boniface, de Europese held van ‘den eendracht’ en op drie Gift Orban, dé sensatie van de voorbije maanden.

Maar Antwerp kampioen dus. Verdiend? Enkele weken terug schreef ik dat de gelukkigste ploeg het zou halen. En dat bleek dus de Great Old, ook al puurde het slechts twee schamele punten uit zijn drie laatste partijen. Union en Racing Genk hadden het net zo goed kunnen halen. Union verzamelde alles bij elkaar zelfs de meeste punten, maar werd voor het tweede jaar op rij slachtoffer van het format. Vorig seizoen won het de reguliere competitie, dit keer pakte het de meeste punten maar finishte door de halvering van de punten zelfs pas derde.

Geluk is een belangrijke factor in het voetbal en dus heeft Antwerp het niet gestolen. Even leek het alsof niet de verkoop in de wintermercato van Paul Onuachu Racing Genk zuur ging opbreken (zijn vervanger Tolu Arokodare maakte het fraaie openingsdoelpunt) maar die van Michael Frey door Antwerp. Zonder wisselmogelijkheid of aanvulling voor Vincent Janssen voorin werd, zoals in de Middeleeuwen van het voetbal, een boomlange verdediger vooruitgestuurd. In de hoop een hoge bal binnen te kunnen knikken. Alderweireld deed het echter met de voet. En hoe! En dat was geen geluk, want de man die bij Beerschot leerde voetballen heeft een fameuze traptechniek.

AA Gent sloot overigens het seizoen af met een zege tegen Standard (3-1). Hugo Cuypers maakte een hattrick en werd topschutter. Cercle versloeg Westerlo. Voor beide clubs het einde van een geslaagd seizoen.

Orgelpunt

Zo werd het toch nog een mooi orgelpunt na een dramatische week voor het Belgische voetbal. Een half dozijn clubs staan inmiddels te koop, met Club Brugge – de laatste tien jaar de vaandeldrager van ons voetbal – op kop. AA Gent verloor na 35 jaar zijn sponsor VDK, die Ivan De Witte en Michel Louwagie geregeld op het goede spoor hield. Thierry Dailly, de redder van RWDM, werd in Molenbeek door de Amerikaanse eigenaar genadeloos bij het huisvuil gezet.

Europa

*FC Sevilla won met strafschoppen de finale van de Europa League tegen AS Roma. José Mourinho mekkerde meer op de arbitrage dan dat hij coachte. Hij achtervolgde de Engelse referee Anthony Taylor zelfs tot in de ondergrondse parking. Geen toeval dat Taylor, met vrouw en kind, de dag nadien op de luchthaven in Boedapest door Romeinse fans werd belaagd. Ik sluit mij dan ook enthousiast aan bij mijn Nederlandse collega John Graat (Trouw), die een levenslang stadionverbod voor de Portugees voorstelde.

*Lionel Messi nam met boegeroep afscheid van Parijs. PSG verloor zijn laatste competitieduel in het eigen Parc des Princes van provincieclub Clermont Foot (2-3). Lens versloeg Auxerre (1-3). Loïs Openda tekende alweer voor een doelpunt en een assist. De Noord-Franse club eindigt zo op één punt van Paris Saint-Germain. Monaco verloor van Toulouse (1-2) en valt buiten de Europese prijzen. Dat Philippe Clement ontslagen werd in het prinsdom stond in de sterren geschreven.

*Kampioen Napoli versloeg het al gedegradeerde Sampdoria (2-0). Milan eindigde vierde na een overwinning tegen Hellas Verona (3-1). Inter (derde achter Lazio) sloot de competitie af met winst bij Torino (0-1). Romelu Lukaku zorgde voor de assist. Hij speelde de hele wedstrijd, terwijl Martinez en Dzeko elkaar afwisselden. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat zij volgende zaterdag in de finale van de Champions League aan de aftrap komen. Roma plaatste zich voor de Europa League na drie punten tegen Spezia (2-1). Tenzij Uefa doet wat het moet doen en de Romeinen straft voor hun schandelijk gedrag (trainer, staf, spelers en supporters) in Boedapest.

*Barcelona wonin Eindhoven de Champions League-finale bij de vrouwen tegen Wolfsburg, dat nochtans 2-0 was voor gekomen (3-2).

*Manchester City won na de titel ook de Engelse beker. Het bleek veel sterker dan buur United. Gündögan opende de score al na 12 seconden. Het snelste doelpunt in een FA Cup Final ooit. De Duitser zorgde na een strafschop van Fernandez voor de 2-1 eindstand toen De Gea stond te slapen. In de toegevoegde tijd troffen de Red Devils nog de lat. City is nu mogelijk op weg naar de treble, iets wat alleen United hen voordeed (1999). En dan afwachten wat de Premier League doet met de 115 aanklachten vanwege financiële malversaties.

*RB Leipzig won voor de tweede keer op rij de Duitse beker. In de finale versloeg het Eintracht Frankfurt (2-0).

*Eden Hazard vertrekt uit Madrid als grootste miskoop uit de geschiedenis van de Koninklijke. Of hij voetballer blijft, is zeer de vraag. Real eindigde, met Hazard op de bank, met een gelijkspel tegen Athletic Bilbao en eindigt zo toch nog tweede. Atletico Madrid kwam bij Villarreal immers ook niet verder dan een gelijkspel (2-2). Kampioen Barcelona verloor alweer: 2-1 bij Celta de Vigo, dat zich zo in veiligheid speelde.

Wereld

*Karim Benzema vertrekt bijna zeker naar Saudi-Arabië. Ook Lionel Messi zou die richting kunnen uitgaan. De Saudi’s lijken vast van plan om hun imago via het voetbal op te poetsen. Sportswashing van de ergste soort. En de voetbalmiljardairs doen er gretig aan mee.