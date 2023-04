Wat te onthouden van het weekeinde? En nu het gedrocht

Ploeg van de week:

De meest positieve vaststelling van de laatste speeldag is dat de ploegen die niets meer te winnen of te verliezen hadden – zoals KV Mechelen, KV Kortrijk, OH Leuven en vooral KV Oostende – er alles aan gedaan hebben om hun sportieve plicht te vervullen. Een laatste reden om KVO nog eens een schouderklopje te geven

Speler van de week:

Loïs Openda, die twee keer scoorde en een assist gaf in de topper tegen Monaco

België

Het verdict na de reguliere competitie:

Champions Play-offs: Racing Genk, Union, Antwerp en … Club Brugge

Europe Play-offs: AA Gent, Standard, Westerlo en Cercle Brugge

Degradatie: Seraing, KV Oostende en (na 18 jaar) Zulte Waregem

In Play-off 1 (laat ons dat nog maar gebruiken vanwege de duidelijkheid) beginnen drie ploegen met nagenoeg even veel punten: Genk, Union en Antwerp. Genk (2-2 gelijk in Charleroi) en Union (2-4 winst bij Kortrijk) worden alleen gescheiden door het doelsaldo. De achterstand van Antwerp (0-1 zege in St.-Truiden) bedraagt nauwelijks twee punten, maar de drie andere teams hebben een half punt cadeau gekregen. In ons land kan dit.

Dé verrassing van het competitieslot is het feit dat AA Gent zijn deelnemingsbewijs aan PO1 nog te grabbel gooide. De Buffalo’s puurden slechts één punt uit hun twee laatste opdrachten. Thuis de competitie afsluiten met een nederlaag tegen het al gedegradeerde KV Oostende tart echter alle verbeelding. Zo de beloning voor een jaar werk weggooien. En Hein Vanhaezebrouck kon zelfs de ref of de VAR niet met de vinger wijzen.

In plaats van duels tegen Genk, Union en Antwerp wordt het Standard, Westerlo en Cercle Brugge. Vooral voor de penningmeester een tegenvaller. Sportief hoeft dat niet. De winnaar van PO2 kan nog altijd een Europees ticket versieren. Maar ook in PO2 beginnen de vier ploegen bijna zij aan zij en is nog alles mogelijk.

Club Brugge sloot een ontgoochelende competitie af met een zevenklapper (7-0) tegen Eupen, dat zich desondanks toch weer redde. De opluchting in Jan Breydel kon niet groter zijn. Er werd gevierd alsof de vierde landstitel op rij was veroverd. Niets is minder waar. Blauw-zwart kan wellicht niet meer dan scherprechter voor de titel spelen. Het begint met acht punten achter op de twee koplopers en zes (plus een half) op Antwerp. Standard maakte in de play-offs ooit tien punten goed op koploper Racing Genk, maar eindigde naast Genk en greep toch nog naast de titel. Het grootste verschil was dat de play-offs toen tien wedstrijden telden en nu slechts zes. De kans is nog altijd groot dat Club tegen de winnaar van PO2 moet winnen om Europees te mogen voetballen.

Waardeloos

Ja, het was spannend en het wordt de komende weken boeiend. Toch is dit een waardeloze format. Ook zonder naronde zou het spannend geweest zijn, want dan werden de Europese prijzen uitgedeeld en had (theoretisch) Union kampioen kunnen worden als het nog een aantal keer had gescoord in het Guldensporenstadion.

De play-offs worden leuk voor wie (zoals wij) gratis naar het voetbal mag en voor fans die het zich kunnen permitteren, maar zeker niet voor de supporters van tien van de achttien clubs voor wie het seizoen voorbij is. Zij mogen in de maand mei met hun vingers draaien. En je mag er niet aan denken dat Union zich geplaatst had voor de Europese halve finales. Dat zou regelrechte competitievervalsing geworden zijn, terwijl het toch de bedoeling moet zijn dat onze clubs het zo ver mogelijk schoppen in Europa. Deze regeling is ook een mogelijke ramp voor de Rode Duivels, die in juni nog EK-voorronde spelen. Jan Vertonghen (zeer waarschijnlijk) en Zeno Debast (mogelijk) moeten dan aantreden na een maand niet gespeeld te hebben. Om het met de worden van Louis van Gaal (over de Champions league) te zeggen: dit is een gedrocht.

En nu we het toch over Anderlecht hebben: de club die tot voor kort de vaandeldrager van het Belgische voetbal was, verloor ook zijn laatste match (thuis tegen KV Mechelen (2-3), dat een week voor de bekerfinale tegen Antwerp toch weer tekenen van leven vertoonde, en eindigde elfde. Elfde!! Het fiere paars-wit. Gelukkig moet Michel Verschueren dit niet meer meemaken.

Tot overmaat van ramp toonde een deel van de aanhang zich van het niveau van de rest van de club en maakte weer amok. Alleen de supposten mochten trots zijn. Voorzitter Wouter Vandenhaute zou beter de eer aan zichzelf houden, na een aantal noodlottige beslissingen vorige zomer. Maar de schuld voor dit debacle ligt toch vooral bij Marc Coucke, met wie alle ellende in het Astridpark begonnen is. Ja, er zijn lijken uit de kast gevallen, maar als je een fortuin neertelt voor spelers van het niveau KV Oostende (en alleen voor Saneh acht miljoen betaalt) draag je daar vroeg of laat de gevolgen van.

Europa

*De FA Cup krijgt een onuitgegeven finale: United tegen City, allebei uit Manchester. City had geen kind aan tweedeklasser Sheffield United en hield De Bruyne op de bank (3-0). United had na de uitschakeling in de Europe League de handen meer dan vol met Brighton & Hove Albion: 0-0 na 120 minuten. Solly March miste als eerste strafschop nummer dertien en Lindelöf trof nadien wel raak. Opmerkelijk ook: Wembley liep alleen zondag voor Man United vol.

Voor de Citizens was het een geweldig weekeinde. Het heeft in de Premier League eindelijk zijn lot weer in eigen handen. Arsenal telt nog vijf punten voorsprong, maar heeft twee wedstrijden meer gespeeld. De Gunners kwamen tegen hekkensluiter Southampton 1-3 achter en mochten zich gelukkig prijzen dat ze in de laatste minuten nog konden gelijk stellen (3-3). Woensdag moet Arsenal naar City.

Newcastle boekte een belangrijke zege in de strijd om een ticket voor de Champions League. Het was na acht minuten (3-0) al klaar met rechtstreeks concurrent Tottenham (6-1). De Spurs moeten woensdag Man United kloppen of maken zo goed als geen kans meer op een plaats in de top-vier.

*Sensatie in de Bundesliga. Borussia Dortmund is de nieuwe leider. Het verkocht Eintracht Frankfurt een flinke oplawaai (4-0) en Bayern München sneuvelde nu ook bij Mainz (3-1). Het gaat van kwaad naar erger met de club uit Beieren sinds het aantreden van Thomas Tuchel. Haalt hij het einde van het seizoen of vliegt hij al na een handvol matchen aan de deur?

*Paris Saint-Germain won in Angers (1-2). Lens blijft derde na een knappe zege tegen Monaco (3-0). De ploeg van Philippe Clement deed daarmee een heel slechte zaak in de strijd voor CL-voetbal. Marseille won immers in Lyon (1-2) en blijft tweede.

*Napoli herstelde zich van de Europese uitschakeling en won de topper bij Juventus, dat de vijftien punten die werden afgenomen vanwege financieel gesjoemel (voorlopig?) terugkrijgt. Dichtste achtervolger Lazio ging thuis tegen Torino voor de bijl (0-1) en volgt nu al op zeventien punten, terwijl er maar 21 meer te winnen zijn.

Inter won ruim bij Empoli (0-3), met twee goals en een assist voor Romelu Lukaku die nog eens aan de aftrap stond. Milan kende weinig problemen met Lecce (2-0).

*Barcelona won de topper tegen Atletico Madrid, met één uur Witsel en anderhalf uur Carrasco (1-0). Real Madrid wandelde voorbij Celta de Vigo (2-0). Het verschil blijft dus elf punten.