Wat te onthouden van het weekeinde? Gekker moet het echt niet worden

PLOEG VAN DE WEEK: AC Milan, dat voor het eerst in elf jaar weer kampioen werd

SPELER VAN DE WEEK: Olivier Giroud, de Franse veteraan die de Rossoneri met twee goals de Scudetto bezorgde

BELGIE

Op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League nog vier onbelangrijke wedstrijden. Club Brugge geraakte in Jan Breydel niet verder dan een gelijkspel tegen Anderlecht (1-1), ondanks de efficiëntie van Skov Olsen en het alweer knappe keeperswerk van Simon Mignolet. Het was zijn vervanger Lammens die in de slotfase de gelijkmaker incasseerde. Antwerp won bij Union zijn enige partij in de play-offs (0-1).

In de Europe Play-offs leed AA Gent in de toegevoegde tijd zijn eerste nederlaag: 1-2 tegen Charleroi. KV Mechelen en Racing Genk speelden gelijk (0-0). Achttien fans hadden verzorging nodig nadat ze een prik hadden gevoeld.

Het doek is daarmee gevallen over het seizoen 2021-2022. Er volgde nergens een staande ovatie. Het was dan ook een rampzalige jaargang. Europees zakten onze clubs terug naar de zeventiende rang en het niveau van de play-offs was ontstellend zwak. Dat is geen nieuwe vaststelling. Door de halvering van de punten wordt een kunstmatige spanning gecreëerd die de angst om te verliezen alleen maar groter maakt.

Duidelijk werd tijdens deze jaargang ook dat de ontsporingen in ons voetbal groter zijn dan gedacht en dan weten we nog lang niet alles uit het dossier Propere Handen. Verscheidene stadions (vooral Beerschot en Standard) waren het decor van supportersgeweld, slechts acht van de clubs uit 1A wisselden niet van trainer en de arbitrage was een wekelijkse schietschijf. Dat Jan Breydel zondagavond overspoeld werd door supporters, was symbolisch voor dit seizoen.

Ongelijkheid

Het kan alleen maar beter worden. Een voorstel voor een nieuw competitieformat lekte vorige week uit. Drie reeksen van twaalf teams en na de reguliere competitie een kampioens- of promotieplay-off en een degradatieplay-off. Die derde reeks moet vooral dienen om B-ploegen toe te laten in het profvoetbal. Ik ben een voorstander van de U23 in het profvoetbal (een voorstel uit Eeuwige amateurs uit 1995!), omdat in Nederland gebleken is dat alle internationals ooit in de Eerste Divisie hebben gespeeld. Het vergroot kortom de kansen voor jonge spelers om door te breken.

U23-teams in het echte competitievoetbal bestaan niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Duitsland. Niet de kleinste competities. Behalve in Nederland (en een tijdje terug in Spanje) geraken ze echter niet tot in de op één na hoogste reeks. B-ploegen worden best, op basis van hun sterkte, zo veel mogelijk verdeeld over het hele voetbalbestel.

Het nieuwe plan (drie keer twaalf dus) klinkt beter dan de twee keer twaalf en nadien drie keer acht, maar het bevordert nog steeds de ongelijkheid tussen de clubs. Ook al is het (eindelijk) de bedoeling om de tv-gelden beter te verdelen. De kampioen krijgt nu ongeveer zeven keer meer dan de ploeg die laatste eindigt. Ter vergelijking, dit zijn de tv-gelden dit seizoen in de Premier League: kampioen Manchester City 164 miljoen pond, laatste Norwich City 98,5 miljoen pond.

Gêne

Simon Mignolet pleitte dit weekeinde in de krant voor een fiscale uitzondering voor Rode Duivels. Gekker moet het echt niet worden. Topvoetballers hebben elke voeling met de realiteit verloren. Mignolet is dan nog één van de slimmere jongens en heeft niet het excuus dat hij in zijn carrière te vaak heeft moeten koppen.

Gelukkig is hij ook voorstander om het minimumloon voor niet-EU-spelers op te trekken. Dat bedraagt nu iets meer dan 80.000 euro per seizoen. In Nederland ligt het in de buurt van 400.000 euro. Het zou er onze clubs toe aanzetten om meer geld en energie in de jeugdopleiding te stoppen.

Het geweeklaag over het geld dat de overheid claimt en het verbod op gokreclames moet omgezet worden in meer kansen voor eigen jongeren. Het verhaal van Dries Mertens, die bij Eendracht Aalst en AA Gent werd afgevoerd vanwege ‘te weinig kwaliteit’ en nadien in Nederland boven water kwam, was niet voor herhaling vatbaar. Helaas, er is nu Amadou Onana: afgeserveerd bij Anderlecht en Zulte Waregem en nu via het Franse Lille – waar hij dankzij zijn zus een kans kreeg – opgeroepen voor de Rode Duivels.

Maar ja, het is gemakkelijker – en lucratiever – om via een of andere makelaar een speler op te halen in een ver land dan hem zelf op te leiden. Ieder seizoen worden honderden jongetjes (en intussen ook meisjes) weggestuurd omdat ze onvoldoende talent lijken te hebben om de top te halen. En toch pronken onze clubs zonder gêne met hun sociale rol.

EUROPA

*PSG sloot de competitie af met een 5-0 zege tegen het degraderende FC Metz. Kylian Mbappé scoorde drie keer, wat het nieuws van zijn verlengd verblijf in Parijs wat glans gaf. Mbappé krijgt 150 miljoen euro tekengeld en de komende drie jaar 4,7 miljoen euro per maand. Tot nader order is er geen oproep om les Blues een speciaal fiscaal statuut te geven.

Het verhaal van dé non-transfer van de eeuw. Real Madrid grijpt naast Mbappé en de baas van La Liga noemde het een schande voor het voetbal. Vreemd dat iemand van de liga het niet doorgaan van een transfer naar een bepaalde club verkettert, maar de man heeft wel een punt. Tegen staatsclubs valt niet op te tornen voor clubs met een normale bedrijfsvoering. Clubs als PSG en Manchester City (en binnenkort Newcastle United) kennen geen financiële beperkingen en kunnen alle staatsbedrijven als sponsor inschakelen. Het maakt eerlijke concurrentie onmogelijk.

Philippe Clement liep met Monaco in de laatste seconden van de match in Lens zijn perfecte rapport mis. In de 96ste minuut maakt Lens gelijk (2-2) waardoor de Monegasken de tweede plaats aan Marseille moeten laten en naar de voorronde van de Champions League worden verwezen. Met 28 op 30 zette de ploeg echter een fenomenale eindspurt neer: van de achtste naar de derde plaats.

De echte pineut is echter Nice, dat door het wangedrag van de fans een punt zag afgetrokken worden. Zonder het ‘fles-incident’ tegen Marseille was Nice zeker geweest van deelname aan de Europa League ( in plaats van de voorronde van de Conference League) en indien de derby van de Rivièra (de match werd stopgezet) was gewonnen, was het zelfs Champions League geworden. Nice werd genekt door de eigen fans.

Puntenaftrek voor wangedrag van de supporters werd hier ook al voorgesteld, maar door een genie ‘het domste wat hij ooit had gelezen’ genoemd. Intussen werd het idee ook al geopperd door een prof van de KU Leuven en zaterdag in The Telegraph en zondag in The Sunday Times overgenomen.

*Manchester City werd voor de vierde keer in vijf jaar Engels kampioen. De laatste speeldag van de Premier League was zelden meer bloedstollend. City kwam tegen Aston Villa 0-2 achter, maar zette de scheve situatie binnen vijf minuten recht (3-2). Kevin De Bruyne, die de assist gaf bij het beslissende doelpunt, werd voor de tweede keer uitgeroepen tot Player of the Year. Liverpool, dat ook al op achterstand kwam tegen Wolverhampton (3-1) werd tweede. Chelsea en Tottenham gaan ook naar de Champions League.

*In Duitsland won RB Leipzig zijn eerste prijs. De meest gehate club van Duitsland won de bekerfinale tegen Freiburg (1-1) met strafschoppen.

*In Italië keert Milan terug aan de top. Het won, met Saelemaekers in de basis, bij Sassuolo met 0-3. Ook Inter en Napoli wonnen met een gelijkaardige score, maar moeten zich tevredenstellen met de tweede en derde plaats.

*Lyon versloeg Barcelona in de finale van de Champions League bij de vrouwen (3-1).

WERELD

Het gaat niet zo goed met het WK in Qatar. De Fifa pocht met het feit dat er 23,5 miljoen aanvragen voor tickets binnenliepen, maar dat waren vooral fans die wilden weten wat het kost om een wedstrijd bij te wonen. Van de 3,1 miljoen kaartjes zijn er slechts 800.000 verkocht. In Rusland werden er vier jaar geleden 2,5 miljoen verkocht. Verontrustend is dat grote voetballanden, zoals Engeland, de hun toegewezen tickets voor de groepswedstrijden niet verkocht krijgen. Frankrijk heeft slechts een kwart verkocht in vergelijking met 2018.