Wat te onthouden van het weekeinde? Het foute plan van Van Bommel

BELGIË

Antwerp heeft het zichzelf moeilijk(er) gemaakt. Het kon met winst tegen Union in een zinderende Bosuil de titel pakken, maar slaagde daar niet in (1-1). De Great Old begint op de slotspeeldag in Genk nog steeds met de beste kaarten. Even goed doen als Union tegen Club Brugge volstaat. Na de bewogen heenmatch een paar weken terug zal rood-wit echter warm onthaald worden in de Cegeka Arena. Racing Genk maakt bovendien zelf ook nog kans op de oppergaai na de zege in Brugge (1-3). Dan moet het niet alleen zelf winnen tegen Antwerp, maar moet Club Brugge minstens één punt meenemen uit het Dudenpark.

‘Plan goed uitgevoerd’, stelde Mark van Bommel. Antwerp was zeker van de titel als het Union versloeg. De Brusselaars moesten het zonder Teddy Teuma en Victor Boniface (hij hobbelde alleen in de slotfase even mee) doen, kwamen al na een kwartier op achterstand en verloren rond het uur Senne Lynen met een rode kaart. Van Bommel verving zijn spits Vincent Janssen, maker van het fraaie openingsdoelpunt maar ook flirtend met rood vlak voor zijn wissel, door een controlerende middenvelder. In plaats van druk vooruit te zetten, probeerde de Great Old de partij lam te leggen. En dan gebeurde, zoals vaak, het quasi onmogelijk gewaande: de gelijkmaker van Union, een toevalstreffer via het lichaam van Arthur Vermeeren.

Als het plan van Van Bommel goed werd uitgevoerd, was het een slecht plan. Antwerp had deze match altijd moeten winnen. Het speelde echter helemaal niet goed. Union was ronduit slecht. Karel Geraerts gaf dat volmondig toe. Een verademing, een coach die hetzelfde gezien heeft als de perstribune.

Club Brugge-Racing Genk bracht veel leuker voetbal dan het gerommel op de Bosuil. Club verdiende ook niet te verliezen. Arteaga op de doellijn en de doelpaal voorkwamen een gelijkspel. De winst van de Limburgers betekent echter dat we drie titelkandidaten overhouden.

Nog dit: zonder de halvering van de punten zou de stand er nu als volgt uitzien:

Union 83 Antwerp en Genk 82

EUROPA

*Voor wie de spankracht als hét argument pro play-offs ziet: spanning heeft niets te maken met het format, zelfs niet met de halvering van de punten. In de Bundesliga viel de beslissing over de titel in de 89ste minuut van de laatste wedstrijd, toen Musiala Bayern München op de valreep een 1-2 zege schonk in Keulen. Borussia Dortmund had nochtans voldoende aan een overwinning thuis tegen Mainz om de club uit Beieren van een elfde titel op rij te houden. De Borussen bleken verlamd door de titelstress en stonden aan de rust 0-2 achter. In de slotfase maakten ze nog gelijk (2-2), maar Bayern pakte de titel met een beter doelsaldo.

Dat de tribunes een ploeg naar de overwinning kunnen schreeuwen, bleek ook in Dortmund een fabel. Zelfs de befaamde ‘Gelbe Wand’, toch de meest indrukwekkende tribune in Europa, slaagde daar niet in.

*Kampioen Manchester City eindigde de competitie met een nederlaag van een B-team in Brentford (1-0). Arsenal bleef tweede na ruime winst tegen de Wolves (5-0). Man United versloeg Fulham (2-1) en is derde. Newcastle speelde gelijk bij Chelsea (1-1) en is de vierde ploeg die naar de Champions League mag.

Met Leicester City, zes jaar geleden nog landskampioen, degraderen vier Belgen (Tielemans, Castagne, Faes en Praet) tenzij ze vertrekken. Amadou Onana redde zich op de valreep met Everton.

De Premier League krijgt er een debutant bij: Luton Town. De club degradeerde uit de vroegere First Division enkele maanden voor de opstart van de Premier League in 1992. Het is de eerste club die uit de topreeks de tot in de non-league (vijfde klasse) tuimelt en terugkeert. Zelfs in deze tijden bestaan er dus nog voetbalsprookjes. Het worden hectische maanden voor de club. Kenilworth Road is een charmant maar aftands stadion dat niet voldoet aan de eisen van de EPL. De promotie levert de club echter zo’n 200 miljoen euro op, zodat er ook naast het veld kan gebouwd worden.

*Paris Saint-Germain behaalde een nieuwe titel. Een doelpunt van Lionel Messi leverde een gelijkspel op in Straatsburg en dat volstond (1-1). Loïs Openda maakte zijn twintigste doelpunt van het seizoen en loodste Lens naar winst tegen Ajaccio (3-0). De Noord-Franse club eindigt op de tweede plaats voor Marseille. Monaco verloor met 2-0 tegen het Stade Rennais van Doku en Theate, die als vijfde naar de slotspeeldag toeleven. De Monegasken dreigen naast de Europese prijzen te grijpen en dat zou Philippe Clement zwaar kunnen worden aangerekend.

*Kampioen Napoli kwam in Bologna niet verder dan 2-2. Lazio blijft tweede na moeizame winst tegen het gedegradeerde Cremonese (3-2). Romelu Lukaku opende in de eerste minuut tegen Atalanta de score voor Inter (3-2), dat als derde zeker is van Champions League-voetbal. Milan wordt definitief vierde – en speelt dus ook mee op het kampioenenbal – na winst bij Juventus (0-1).

*Bij Real Madrid ontbraken drie spitsen, maar nog kwam Eden Hazard niet in actie. Los Blancos wonnen de eindeseizoenwedstrijd bij FC Sevilla (1-2). Kampioen Barcelona kende weinig problemen met Mallorca (3-0). Atletico Madrid en Real Sociedad mogen ook naar de Champions League.