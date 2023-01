Wat te onthouden van het weekeinde? Het gejammer van de ex-bondscoach

PLOEG VAN DE WEEK: Arsenal, dat de voorbije maanden de Premier League domineerde en na de zege bij Brighton & Hove Albion zeven punten voorsprong telt

SPELER VAN DE WEEK: Loïs Openda, met een doelpunt en een assist (hakje) een van de uitblinkers van Racing Lens tegen PSG

Belgie

In ons land hervat de competitie pas volgend weekeinde, maar het is al langer bekend dat het interessantste nieuws meestal buiten het veld te rapen valt. En het is dit keer groot nieuws. Club Brugge heeft nog maar eens een nieuwe trainer: Scott Parker. Het moet de eerste Britse coach in onze contreien zijn sinds de Welshman Barry Hughes in de eerste helft van de jaren ’80 bij Beerschot.

Een echt grote naam is het niet, maar hij promoveerde twee keer uit de Championship (tweede klasse) en dat kan vergeleken worden met onze Jupiler Pro League. Na het experiment met een onervaren coach, Carl Hoefkens, waagt blauw-zwart zich dus opnieuw aan een probeersel. De eerste opdracht van Parker, als voetballer eerder een sergeant dan een kolonel, wordt volgende zondag de topper bij Racing Genk. Bij verlies lopen de Limburgers maar liefst vijftien punten uit op de landskampioen. Zelfs met de halvering van de punten wordt het dan een bijzonder heikele opgave voor Club om de titel te verlengen.

En er was nog meer de voorbije dagen. Roberto Martinez gaf zijn afscheidsinterview. We willen hem geloven als hij zegt alles gegeven te hebben voor de Rode Duivels, maar met een uitspraak als ‘al mijn beslissingen waren juist’ krijgt hij alleen de lachers op zijn hand.

Nog maar eens had hij het over ‘het lek’, dat de zogenaamde ruzie tussen Hazard en Vertonghen naar buiten bracht. Niets van waar, aldus de ex-bondscoach. Dan is het een leugen en heeft het niets met een lek te maken. Liegen is iets anders dan lekken. Leugens negeer je en je gaat niet op zoek naar ‘de mol’, dat is een ander programma dan voetbal.

Het is trouwens niet moeilijk. Het verhaal in L’Equipe was van de hand van de man die jarenlang clubwatcher is van Lille, de ex-club van Eden. Het verhaal komt bijna zeker uit de entourage van de aanvoerder en kreeg minimale aandacht, zowel in L’Equipe als in onze media. De braafste sportpers van West-Europa.

Volgens Martinez was de sfeer al voor het WK negatief. ‘De ploeg was te oud’. Ja, de woorden dus van Kevin De Bruyne, zijn belangrijkste speler. En altijd dat gezeur over de media. Alsof die bepalen of een groot toernooi positief of negatief afloopt. Nee, zodra een bondscoach denkt dat de pers zijn belangrijkste tegenstander is, gaat het mis. Net als bij zijn voorgangers Leekens, Waseige en Wilmots.

Al tegen Egypte had Martinez door dat het niet goed ging aflopen. Tja, wat wil je als je in je drie laatste oefenmatchen met Debast speelt en hem op het WK plots weer aan de kant schuift. De Spanjaard wist dat Amadou Onana moest spelen, zegt hij, maar de middenvelder van Everton begon tegen Canada op de bank.

Maar de schrik sloeg me pas echt om het hart toen ik een interview met Romelu Lukaku las. Hij schoof Thierry Henry naar voor als nieuwe bondscoach, zodat de lijn kan doorgetrokken worden. Ja, nog meer Club Med, dat hebben we nodig bij de Duivels.

Ten eerste hebben we juist een nieuwe, andere aanpak nodig en ten tweede is de valsspeler Henry (remember Ierland-Frankrijk) al twee keer door de mand gevallen als trainer. Eerst bij ‘zijn club’ Monaco en nadien bij Montreal, in niet echt de moeilijkste competitie ter wereld. De Rode Duivels verdienen een coach die al iets gepresteerd heeft.

Europa

*De Duitsers zijn weer de slimsten. De Bundesliga herneemt op 20 januari, zodat de spelers een normale winterbreak krijgen die meer dan ooit nodig is na een WK in december.

*In Engeland is kerstvoetbal echter heilig en dus wordt er dezer dagen gevoetbald alsof het WK in Qatar nooit heeft plaatsgevonden. Arsenal won in Brighton (2-4) en loopt zeven punten uit. Manchester City verkwanselde immers twee punten tegen Everton (1-1). De frustraties werden duidelijk zichtbaar bij de Citizens. Zowel Haaland als De Bruyne ontsnapten aan een rode kaart.

De titelstrijd blijft beperkt tot deze twee ploegen. Newcastle blijft derde, maar geraakte in Saint James Park niet voorbij het stugge Leeds (0-0). Nog meer achtervolgers verloren pluimen. Chelsea was Nottingham Forest niet de baas (1-1) en Tottenham verloor zelfs in eigen huis (0-2) van Aston Villa. Alleen Liverpool en Manchester United wonnen hun partij. Liverpool werd de eerste ploeg in de Premier League die een achterstand in winst omzette zonder zelf te scoren. Wout Faes zorgde immers met twee own goals voor de winst van de Reds (2-1). Man U haalde het bij Wolverhampton (0-1) en komt de top-vier binnen. Marcus Rashford begon op de bank als sanctie omdat hij zich overslapen had. Na de rust viel hij in en zorgde voor het enige doelpunt. Een tweede treffer van de spits werd vanwege handspel door de VAR afgekeurd.

Het Engelse voetbal krijgt een onafhankelijke regulator. Het wordt nu al de belangrijkste revolutie in het Engelse voetbal genoemd sinds de oprichting van de Premier League in 1992. De regulator zal beslissingen moeten nemen die het algemeen belang van het voetbal dienen. Hij zal er vooral voor moeten zorgen dat er niet meer clubs (in de lagere reeksen) financieel over de kop gaan.

*In Spanje gaan Real Madrid en Barcelona samen op kop. De Koninklijke won, met dank vooral aan Thibaut Courtois, van Real Valladolid (0-2). Barcelona bleef in de derby tegen Espanyol op een gelijkspel steken (1-1). Scheidsrechter Lahoz eiste weer eens de hoofdrol op met veertien gele en twee rode kaarten. En het had nog erger gekund: de VAR gomde een derde rode kaart uit.

*Lens-Paris Saint-Germain was zondagavond de verrassende topper van de Ligue Un. Twee tegen één, zonder de geschorste Neymar en de uit vakantie terugkerende Messi. De Parijzenaars werden afgetroefd door de enthousiaste Noord-Fransen (3-1). De eerste seizoensnederlaag van PSG, dat vier punten voorsprong behoudt. Monaco won van Brest (1-0) en deelt de derde plaats met Marseille.

*Russische hooligans begraven de strijdbijl. Ze gaan samen vechten in Oekraïne. Is dit goed of slecht nieuws?

WERELD

*Cristiano Ronaldo wilde in augustus weg bij Manchester United omdat hij de Europa League te min vond. Hij wilde naar een club in de Champions League. Nu trekt hij naar een team dat zelfs niet meedoet in de Aziatische Champions League. Maar het Saoedi-Arabische Al Nassr betaalt hem wel 500 miljoen euro voor 2,5 jaar voetballen in de zandbak. Toch een beetje triest dat zo’n grote naam zijn carrière op die manier wil afsluiten. Al denkt de bankrekening van de Portugees daar wellicht anders over.