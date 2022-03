Wat te onthouden van het weekeinde? Het orkest van de Titanic heft een nieuw, vrolijk deuntje aan

Ploeg van de week: Anderlecht, dat de topper tegen Antwerp won en naar de derde plaats klimt. Speler van de week: Vrijdagavond al gevonden, zo leek het: Deniz Undav, met zijn drie goals voor Union tegen OH Leuven. Maar een dag later was er Cristiano Ronaldo, een maand geleden 37 geworden en tegen Tottenham aan de 59ste hattrick uit zijn carrière toe. Zijn eerste hattrick in de Premier League was ruim achttien jaar geleden. CR7 heeft volgens de officiële statistieken…

Ploeg van de week:

Anderlecht, dat de topper tegen Antwerp won en naar de derde plaats klimt.

Speler van de week:

Vrijdagavond al gevonden, zo leek het: Deniz Undav, met zijn drie goals voor Union tegen OH Leuven. Maar een dag later was er Cristiano Ronaldo, een maand geleden 37 geworden en tegen Tottenham aan de 59ste hattrick uit zijn carrière toe. Zijn eerste hattrick in de Premier League was ruim achttien jaar geleden. CR7 heeft volgens de officiële statistieken van Fifa nu 807 keer gescoord en is daarmee topschutter aller tijden. Hij onttroont de Oostenrijks-Tsjechische spits Josef Bican, die 805 keer raak trof tussen 1931 en 1955. CR807, zoals hij in Engeland herdoopt werd, voerde zijn masterclass op in aanwezigheid van Tom Brady, de grootste American football-speler aller tijden die vorig jaar op zijn 44stestopte.

België

Union leek het zichzelf moeilijk te maken toen het op achterstand kwam bij OH Leuven. De gelijkmaker van Undav was nog bijna mooier dan zijn treffer van een week geleden en na de rust geraakten de Brusselaars pas echt op dreef. Het middenveld met Teuma, Lapousin, Nielsen en Lasare was ronduit indrukwekkend en Undav schoot weer sneller dan zijn schaduw (1-4). Als de ploeg van Felice Mazzu vrijdag in het Dudenpark van KV Oostende wint, sluit het de reguliere competitie als winnaar af. Een unieke prestatie voor een club die pas gepromoveerd is.

De demonstratie van Union na de rust kon een dag later eerste achtervolger Club Brugge niet inspireren tot grootse daden. Blauw-zwart pakte in Oostende enkel de cadeaus uit (1-3). De ‘verdienste’ van de zege lag vooral bij de Nederlandse doelman van KVO. Kjell Scherpen blunderde er fanatiek op los.

Hoe dan ook, meer dan ooit lijkt Club nog de enige concurrent voor Union te zijn. De kloof met nummer drie bedraagt nu al twaalf punten. Na de halvering van de punten zijn dat er nog steeds zes. Een serieus gat met play-offs waarin slechts achttien punten te verdienen zijn.

De nummer drie is overigens nieuw: Anderlecht, dat op eigen veld letterlijk en figuurlijk over Antwerp sprong (2-1). De bezoekers liepen zich de ziel uit het lijf in het Astridpark, maar missen de techniek, de finesse en de ideeën om mee te doen voor de prijzen. Het verschil tussen beide ploegen was niet groot, maar wel wat doelkansen betreft. Als de Brusselse spitsen echt bij de les waren geweest, had het zelfs een zware score kunnen worden.

De Great Old zakt na een reeks van vier nederlagen in zes wedstrijden van de tweede naar de vierde plaats en dat zal voorzitter Gheysens niet plezieren. Hopelijk blijven we de volgende dagen bespaard van het afgezaagde riedeltje dat het hoofd van trainer Brian Priske op het kapblok ligt. De Deen kan het ook niet helpen dat er niet meer talent in zijn spelersgroep zit.

Priske vroeg in de aanloop naar de topper overigens niet ten onrechte wat meer ernst van de media. Hij stoorde zich vooral aan verklaringen van collega Steven Defour (T2 van KV Mechelen) over zijn team. Volkomen terecht. Ethiek in de sport vereist ook ethiek in de sportpers. De tv-zenders moeten eens een lijn trekken tussen trainers en analisten. Je bent het een of het ander, maar niet allebei. En bij voorkeur zou dit voor een heel seizoen moeten gelden. Je kan niet van de ene dag op de andere van kamp veranderen. Dat is volstrekt ongeloofwaardig en onethisch.

AA Gent nadert tot op één punt van Antwerp na de winst bij Beerschot (0-2). De Buffalo’s ruiken Play-off 1 al. Zeker als ze komende zondag kunnen winnen van Anderlecht.

Voor Racing Genk blijft het een kwakkelseizoen. In de derby der Japanners trok STVV aan het langste eind (0-1). Genk is zelfs nog niet zeker van een plaats in Play-off 2. Hoe laag kan je als topclub vallen? STVV en vooral Cercle Brugge worden nog een ernstige bedreiging.

Hoewel, er is nog altijd Standard. De Rouches verloren gisteravond op Sclessin de derby van de Maas tegen Seraing (0-1) en zijn nog niet zeker van het behoud. Standard werd de voorbije dagen overigens overgekocht door het Amerikaanse 777 Partners. Het wordt zo de eerste Belgische topclub in buitenlandse handen. Een kwalijke trend, maar niemand – noch in de politiek, noch in de voetbalbond – die er bij stilstaat. Het orkest van de Titanic heft een nieuw, vrolijk deuntje aan.

Europa

*De ontwikkelingen in het Engelse voetbal blijven verbazen. De Premier League besliste dit weekeinde dat Roman Abramovich niet langer geschikt is om Chelsea te leiden. Volgens de regels moet de club nu binnen de 28 dagen verkocht worden. Hoe het in de praktijk verder moet, is onduidelijk. De club mag geen (nieuwe) tickets of merchandise meer verkopen. Hoofdsponsor Three wil niet meer op de shirts staan. Transfers, contractverlengingen: niemand die weet wat kan en niet. Bij een Europese wedstrijd mag nog maximaal 20.000 pond uitgegeven worden. Gelukkig is de eerste uitstap van The Blues niet verder dan Lille en werd een deel van de reis al betaald. Chelsea won gisteren, met Lukaku alweer als invaller, wel van Newcastle (1-0).

In de Engelse pers wordt nu overigens massaal gepleit voor een nieuwe aanpak. Wat is het verschil tussen het Chelsea van Abramovic, de vriend van Poetin, en Newcastle, de club van de Saudi’s, die een kritische journalist letterlijk in mootjes hakten, in Yemen al duizenden mensen bombardeerden en zaterdag 81 gevangenen executeerden, zo valt er te lezen. Of Manchester City, eigendom van de emir van Abu Dhabi, dat ook bommen dropt in Yemen en in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Rusland nog steeds niet veroordeeld heeft? Hier en daar worden ook vragen gesteld bij Amerikaanse eigenaars.

In Nederland wil de Rus Valeri Oyf van Vitesse af. Overigens blijft het oorverdovend stil in wielerland. Ook daar rijden teams rond met de Verenigde Arabische Emiraten of Bahrein als hoofdsponsor.

Liverpool won in Brighton (0-2) en blijft in het spoor van Man City. Arsenal verstevigde zijn vierde plaats tegen Leicester City (2-0).

*Geen groter vermaak dan leedvermaak. Dat was deze week het lot van Paris Saint-Germain, dat in de slotfase zijn plaats in de kwartfinales van de Champions League te grabbel gooide tegen Real Madrid. Weer eens bleken de Parijzenaars een artificiële club, die een echte, hechte basis mist. Het is een samenraapsel van supervedetten, maar geen team.

PSG won dit weekeinde wel weer: 3-0 tegen hekkensluiter Bordeaux. Neymar en Messi werden door het eigen publiek uitgejouwd. Het team loopt desondanks verder uit, want Nice bleef een dag eerder op een gelijkspel in Montpellier steken (0-0). Monaco blijft ook onder Philippe Clement wisselvallig presteren: 1-0 verlies in Straatsburg, het team van doelman Matz Sels. Stade Rennais boekte een opmerkelijke zege in Lyon (2-4). Jérémy Doku viel in de 65ste minuut in.

*Bayern München liep alweer averij op: 1-1 in Hoffenheim. Borussia Dortmund klopte Arminia Bielefeld (1-0). Wolf scoorde na een assist van Thorgan Hazard. Het verschil tussen beide clubs is nog zeven punten.

*In Italië versloeg Milan, met invaller Saelemaekers, Empoli (1-0). Napoli haalde het bij Hellas Verona met twee goals van Victor Osimhen (ex-Charleroi): 1-2. Inter kon bij Torino een nederlaag afwenden (1-1) en verliest terrein.

*Real Madrid trekt vanavond naar Mallorca en zag FC Sevilla duur puntenverlies lijden bij Rayo Vallecano (1-1). Atletico Madrid liet Cadiz geen kans (2-1). Barcelona kende geen problemen met Osasuna (4-0).