Wat te onthouden van het weekeinde? Na Mignolet wint ook Club Brugge weer

PLOEG VAN DE WEEK: AZ en FC Utrecht, die 5-5 gelijk speelden

SPELER VAN DE WEEK: Enner Valencia scoorde vier keer voor Fenerbahce tegen Kasimpasa, Batshuayi maakte er finaal 5-1 van

Belgie

Simon Mignolet heeft bij de stemming voor de Gouden Schoen zowat alle records gebroken. Het zegt meer over het niveau van de Jupiler Pro League dan over Mignolet. De Truienaar is een uitstekende keeper en meer dan een betrouwbare nummer 2 bij de Rode Duivels. Zonder Thibaut Courtois zou hij een pak interlands achter zijn naam hebben staan en niemand zou beweren dat de nationale ploeg een keepersprobleem heeft. Toch is hij niet van het niveau van de doelmannen die hem op de erelijst voorafgingen. Preud’homme, Pfaff, Nicolay en Piot waren nog van een ander kaliber. Wellicht kan hij eerder vergeleken worden met die eerdere Brugse winnaar onder de lat, Fernand Boone. Ik heb deze laatste echter niet vaak genoeg zien spelen om hem juist te kunnen inschatten.

Mignolet is een van de weinige toppers in onze nationale competitie, die deze winter alweer aan kwaliteit inboet. Radja Nainggolan, Fabio Silva, Dante Vanzeir, Lyle Foster en zelfs de pas 16-jarige Julien Duranville zoeken andere oorden op. In de plaats krijgen we ongetwijfeld weer een lading buitenlanders die eerder kaf dan koren zijn. Spelers lijken steeds jonger te verdwijnen. Of beter gezegd, steeds jonger verkocht te worden. Desondanks lijden onze clubs recordverliezen. Dit is een businessmodel dat niet houdbaar is.

Totaal onaanvaardbaar is dat in deze situatie mensen miljoenen verdienen aan het voetbal. Roger Vanden Stock en zijn entourage verdween met zakken vol geld uit het Astridpark. Marc Coucke liet zich immers bedotten door zijn voorgangers. Gelukkig is het gerecht van plan werk te maken van de verkoop van wat nog niet zo lang geleden de voetbaltrots van het land was.

Het voetbal zelf wordt bij ons steeds meer bijzaak. Al verdient Racing Genk alle lof. De Limburgers stomen vrolijk door en gaven Seraing een pak slaag (4-0). Na een kwartier was het al 2-0 en de wedstrijd voorbij. Union won moeizaam in Charleroi (0-1). Antwerp daarentegen verloor weer wat terrein. In het Lotto Park eindigde het duel tegen Anderlecht met tien tegen tien. Paars-wit speelde een kwartier met een man meer, maar kon daar niet van profiteren. Hoe dan ook, een topper die niet verloren werd. Het is weer wat nieuws voor Sporting.

Club Brugge is er eindelijk ook nog eens in geslaagd om te winnen. Noa Lang en Hans Vanaken zorgden voor de zege bij Zulte Waregem (1-2). Club laat zo AA Gent weer achter zich. De Buffalo’s gingen voor de bijl bij Cercle Brugge: Daland zorgde in de 95ste minuut voor 3-2.

Europa

*In Engeland werd de vierde ronde van de FA Cup afgewerkt. In de topaffiche werd Arsenal (met Trossard aan de aftrap) uitgeschakeld door Manchester City (0-1). Ook Liverpool is ‘uitgebekerd’. Het verloor immers bij Brighton & Hove Albion (2-1). Mitoma (ex-Union) legde de eindscore vast.

*Stade Reims, met Thibault De Smet en Thomas Foket, pakte PSG twee punten af in het Prinsenpark (1-1). In de stand verandert er niets, want Troyes hield Lens in bedwang. In de strijd om Champions League-voetbal bleef de derby van de Middellandse zee tussen Marseille en Nice onbeslist (1-1).

*Barcelona won zuinigjes in Girona (0-1) en loopt vijf punten uit op Real Madrid. De Koninklijke speelde in Bernabau immers gelijk tegen Real Sociedad (0-0), dat derde blijft.

*In Duitsland geraakte koploper Bayern München niet voorbij Eintracht Frankfurt (1-1). Union Berlin, dat de derby tegen Hertha won (0-2), nadert tot op één punt. RB Leipzig volgt op twee punten, Freiburg op drie. Lang geleden dat het na nieuwjaar nog zo spannend was in de Bundesliga.

*Napoli haalde het ook van AS Roma (2-1). Victor Osimhen (ex-Charleroi) opende de score. Inter won met invaller Lukaku bij Cremonese (1-2) en is nu tweede op dertien punten. Milan liet zich in eigen huis vernederen door het bescheiden Sassuolo (2-5). Juventus zakt in een steeds diepere put na de nederlaag tegen Monza (0-2);

*Dries Mertens opende de score voor Galatasaray bij Giresunspor (0-4).