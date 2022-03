Wat te onthouden van het voetbalweekend? ‘Sportswashing’ werkt

Ploeg van de week OGC Nice, dat Paris Saint-Germain een nederlaag aansmeerde. Speler van de week Andreas Skov Olsen, Michael Frey en Kevin De Bruyne scoorden twee keer, maar de keuze viel op Deniz Undav. De Turk bezorgde Union de late zege met een onwaarschijnlijk mooie goal en moet in laatste instantie de eer delen met Roman Bezus, de Oekraïense invaller die de zegereeks van AA Gent op de valreep verlengde. België Status-quo in de spits van de ranglijst: de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ploeg van de week

OGC Nice, dat Paris Saint-Germain een nederlaag aansmeerde.

Speler van de week

Andreas Skov Olsen, Michael Frey en Kevin De Bruyne scoorden twee keer, maar de keuze viel op Deniz Undav. De Turk bezorgde Union de late zege met een onwaarschijnlijk mooie goal en moet in laatste instantie de eer delen met Roman Bezus, de Oekraïense invaller die de zegereeks van AA Gent op de valreep verlengde.

België

Status-quo in de spits van de ranglijst: de top-vijf maakte immers geen fout. Union knoopte weer met de overwinning aan. De Brusselaars hadden het in Kortrijk niet onder de markt, maar topschutter Undav was terug en hij besliste in de slotfase de wedstrijd (2-3). Een belangrijke zege voor de ploeg van Felice Mazzu die bewees dat het ook zonder Vanzeir kan winnen.

Club Brugge herpakte zich na de bekeruitschakeling woensdag tegen AA Gent en haalde een zwak Seraing door de mangel (0-5). Antwerp won de derby van ’t stad (2-1), maar dat kostte bloed zweet en tranen … en was het resultaat van enkele dubieuze beslissingen van de VAR. De knappe 1-2 van de rode lantaarn werd terecht afgekeurd vanwege een overtreding aan de andere kant van het veld, maar de ploeg van ’t Kiel had in de eerste helft een strafschop moeten krijgen.

Hoe dan ook, Antwerp moet zich ondanks de winst zorgen maken. Dit was een prestatie in het verlengde van de partij van vorige week bij Club Brugge. Dat Brian Priske achteraf niet voor de camera verscheen, onderstreepte nog eens dat het niet echt goed zit op de Bosuil.

Priske meldde zich later wel op de persconferentie, maar weigerde in te gaan op vragen over de voorzitter. Paul Gheysens was tijdens de rust de kleedkamer binnengestormd om zijn ongenoegen te uiten. Kort voordien was hij op televisie te zien geweest in een loge met een glaasje bubbels in de hand. Maar zelfs dan kon hij de wedstrijd perfect analyseren. Brian Priske kan alleen hopen dat hij snel aan de kant wordt geschoven. Veel eer valt er voor hem niet meer te behalen bij de Great Old. Gheysens en co zullen immers weigeren in te zien dat deze groep minder kwaliteit heeft dan deze die enkele jaren terug werd samengesteld door Luciano d’Onofrio.

Anderlecht versloeg KV Oostende, maar het liep minder gesmeerd dan het resultaat doet vermoeden (3-0). Paars-wit staat nu voor twee cruciale partijen. Zondag komt Antwerp op bezoek in het Astridpark en een week later trekt het naar Gent. AA Gent dreigde gisteravond voor de eerste keer in vijf competitiewedstrijden puntenverlies te lijden, maar in de laatste seconden van de partij zorgde invaller en Oekraïner Bezus voor de zege (2-1). KV Mechelen en Charleroi deden daarentegen een slechte zaak in de strijd om Play-off 1: KV 1-1 bij STVV, de Karolingers 0-0 tegen Standard.

Europa

*In de Premier League stonden de wedstrijden allemaal in het teken van de steun aan Oekraïne. Reden voor China om geen Engelse wedstrijden uit te zenden. Opmerkelijk was dat Thomas Tuchel zijn eigen fans afviel na de zege bij Burnley (0-4). Tijdens de minuut applaus voor het land van president Zelensky scandeerde de Chelsea-aanhang de naam van Roman Abramovich, de eigenaar van The Blues. Tuchel vond de reactie van de fans ongepast.

Abramovich heeft dus zijn club te koop aangeboden. Voor drie miljard pond ben je de nieuwe eigenaar. De Rus liet weten dat hij zijn lening aan de club, anderhalf miljard pond, laat vallen. Zelfs in deze situatie probeert hij de kluit te belazeren en de supporters een rad voor de ogen te draaien. Chelsea is maximaal anderhalf miljard euro waard en werd in 2003 door Abramovich voor 170 miljoen pond aangekocht.

De petroroebels van Abramovich hebben het voetbal totaal veranderd. Zijn komst inspireerde de Uefa om de regels van financiële fair-play in te voeren. Er zijn tal van aanwijzingen dat hij Chelsea overnam op vraag of bevel van het Kremlin. Het zou de ideale manier zijn om aan ‘sportswashing’ (de sport gebruiken om je reputatie op te vijzelen) te doen. In het spoor van de Russen volgden de ‘staatsclubs’ Manchester City (Verenigde Arabische Emiraten), Paris Saint-Germain (Qatar) en onlangs Newcastle United (Saudi-Arabië).

Die clubs hebben aangetoond dat ‘sportswashing’ werkt. Het volstaat een club te kopen en voor succes te zorgen en je hebt meteen een legertje supporters, dat bereid is je door dik en dun te steunen. Bezorg hen af en toe een trofeetje en ze keuren alles goed wat je doet. Newcastle is het toppunt van supportersverdwazing. De fans juichten toen de club in handen viel van de Saudische kroonprins, die enkele maanden voordien een journalist in mootjes had laten hakken.

Het is nu de vraag of het voetbal iets gaat leren van de gebeurtenissen rond Chelsea. Is het wachten op de volgende miljardair? Onder het motto: eerst geld, later de zorgen. Of gaan supporters zich eindelijk vragen stellen bij de eigenaars van hun club en gaat de politiek alles blijven toelaten? De gevolgen voor Chelsea van het onverhoedse vertrek van de Rus, die vreest dat hij al zijn eigendommen in Engeland kwijt speelt, kunnen ogen doen opengaan.

Hopelijk ook in ons land, waar meer dan de helft van de profclubs in handen zijn van buitenlandse eigenaars. Heren, uiteraard, die nul affiniteit hebben met de club die ze kochten en die alleen willen gebruiken om er beter van te worden. België is het ideale land om als buitenlander in een club te investeren. Het voetbal heeft een behoorlijk niveau, de overheid biedt allerlei fiscale voordelen en de regelgeving van de Pro League is de meest lakse van West-Europa en omstreken.

Chelsea won dit weekeinde overigens ruim bij Burnley (0-4). Lukaku bleef op de bank, terwijl zijn vervanger Kai Havertz twee keer scoorde. Liverpool had weinig overschot tegen West Ham (1-0). Manchester City liet buur United geen schijn van kans in de derby (4-1).

*OGC Nice versloeg Paris Saint-Germain met een doelpunt van invaller Andy Delort (1-0) en volgt nu als tweede op dertien punten van de Parijzenaars. Olympique Marseille verloor immers in het eigen Stade du Vélodrôme van het Monaco van Philippe Clement (0-1). Een belangrijke zege na de uitschakeling in de halve finale van de beker.

*Bayern München kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Bayer Leverkusen (1-1). Borussia Dortmund kan tot op zes punten naderen als het zijn inhaalmatch wint.

*Inter legde Salernitana over de knie (5-0). Juventus won van Spezia (1-0). De topper tussen Milan en Napoli werd beslist door Olivier Giroud (0-1). De twee clubs van Milaan duwen de Napolitanen op die manier wat terug. Saelemakers en Mertens vielen in het slotkwartier in.

*Real Madrid kende geen genade met Real Sociedad (4-1). Eden Hazard was nog maar eens toeschouwer. De Koninklijke loopt verder uit, want FC Sevilla speelde gelijk bij Alaves (0-0). Barcelona had weinig overschot bij Elche (1-2). Atletico Madrid boekte een fraaie zege bij Real Betis (1-3).