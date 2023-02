Wat te onthouden van het weekeinde? Tijd voor een feestje

PLOEG VAN DE WEEK: Westerlo, dat Union vloerde en met grootmachten als AA Gent en Standard de vijfde plaats deelt

SPELER VAN DE WEEK: Bart Verbruggen, de eerste keeper in 35 jaar Europees voetbal die niet één keer geklopt werd bij een strafschoppenreeks

België

Tijd voor een feestje. Ons voetbal telt nog vier clubs in het Europese bekervoetbal. Voor Club Brugge slechts tot dinsdag over een week, maar Union, Anderlecht en AA Gent mogen verder dromen.

Een feestje dus, maar een bescheiden feestje. Anderlecht en AA Gent hadden verlengingen en strafschoppen nodig om zich te ontdoen van tegenstanders uit voetballandjes als Bulgarije en Azerbeidzjan. Clubs die je na nieuwjaar nog alleen in de Conference League kan ontmoeten. Maar goed, het maakte heel wat goed in het Astridpark en de Ghelamco Arena.

Hoewel, het zondag toch ook alweer droefenis troef was voor ons voetbal. Een trosje zwakbegaafde Gentenaars hadden hun handtekening achtergelaten in het Jan Breydelstadion.

Het kon het eigen team niet vooruitbranden. Club Brugge toonde eindelijk nog eens een beetje frisheid en was de betere ploeg in wat helaas ‘de Slag van Vlaanderen’ wordt genoemd. Veldslagen zijn dezer dagen iets voor Tom Waes, niets voor een voetbalstadion. Het duel had heel anders kunnen uitdraaien als de VAR bij de les was geweest. Buchanan had altijd rood moeten krijgen voor een elleboogstoot. Wat is dat toch met die videorefs? Ook in Engeland was het alweer hommeles vanwege schermblindheid.

Maar goed, eindelijk dus winst voor Club Brugge en Scott Parker (2-0). Een zege die een plaats in Play-off 1 zou kunnen verzekeren. Blauw-zwart telt weer vier punten voorsprong op AA Gent, Standard en het verbluffende Westerlo. Drie teams die dicht bij Play-off 2 staan.

Anderlecht bleef op de negende plaats hangen. Het verdiende winst in de 200ste editie van ‘de Klassieker’, maar kwam door pech niet verder dan een gelijkspel (2-2). Hopelijk toch voldoende om de rust te doen weerkeren in de hoofden van een aantal bobo’s.

Ik schreef hier eerder dat het stuk in Humo over de Brusselse club niet echt uitblonk door nuance. Het bevatte weinig harde feiten en deed vooral aan sfeerschepping. Dat Vandenhaute en Verbeke de bijnamen ‘neonazi’s’ torsen zegt niet veel. De meeste bazen krijgen van hun werknemers geen sympathieke bijnamen. En zeker niet in het voetbal als de resultaten uitblijven en er financiële problemen zijn.

Dat Anderlecht, en Wouter Vandenhaute op kop, niet vrolijk werden van het verhaal van Jan Hauspie valt te begrijpen. Het brengt hun club in een kwalijk daglicht, maar dat is nog geen reden om een rechtszaak te beginnen en zeker niet door een club met een voorzitter die jarenlang een perskaart had. De kans op gevolgen is bijzonder klein en op deze manier wordt – op een ogenblik dat paars-wit betere tijden beleeft – alles nog eens opgerakeld. Waarom geen recht van antwoord eisen of een klacht indienen bij de Raad voor Journalistiek? Walter Van Steenberge heeft voldoende serieus werk.

De pers moet haar werk kunnen doen, zonder intimidatiepogingen. Wat is er bijvoorbeeld waar van de berichten over de verloning van Jean Kindermans, die een percentage zou krijgen van de verkoop van jongens uit de opleiding in Neerpede. Wie goed werk levert, zoals Kindermans, mag elk jaar een bonus krijgen. Het is echter onaanvaardbaar dat hij rechtstreeks verdient aan de verkoop van zijn poulains. Zelfs als de verloning niet exorbitant zou zijn.

En o ja, het was vooral een superweekend voor Racing Genk. De leidersploeg was snel klaar met KV Oostende (3-0) en zag de dichtste achtervolgers punten morsen. Union verloor voor de tweede week op rij – 4-2 bij Westerlo – en staat weer op tien punten. En Antwerp nam slechts een beperkte buit mee uit Leuven (1-1).

Europa

*Manchester United heeft zijn eerste trofee sinds 2017 te pakken. Na 2-0 winst op Wembley tegen Newcastle mocht met de League Cup gevierd worden. Het lichtste zilverwerk in het Engelse voetbal, maar uitermate welkom na het dramatisch verlopen vorige seizoen.

Arsenal won bij Leicester City (0-1). De ingevallen Tielemans viel al snel geblesseerd uit. Manchester City ondervond, zonder Kevin De Bruyne, nauwelijks weerstand in Bournemouth (1-4). Liverpool mocht zich in de handen knijpen dat het een punt kon meenemen bij Crystal Palace. Met Chelsea gaat het van kwaad naar erger. De derby tegen Tottenham ging nu ook verloren (2-0). Coach Potter werd al voordien met de dood bedreigd door een aantal figuren die zich fan noemen.

Het was overigens om heel andere redenen een bijzondere week voor het Engelse voetbal. De regering kwam tot de conclusie dat het voetbal zichzelf niet kan reguleren en kondigde de komst van een onafhankelijke ‘regulator’ (vanaf 2024) aan. Die moet de supporters meer invloed bezorgen. Er zullen ook financiële licenties (wat bij ons al bestaat) komen. Een ‘derde partij’ kan aangewezen worden om een club in problemen te leiden en investeerders zullen strenger gecheckt worden. Sancties zullen minimale impact hebben voor fans en spelers. Eerder zullen eigenaars en bestuursleden verbannen worden.

*Barcelona heeft een beroerde week achter de rug. Donderdag werd het in de Europa League uitgeschakeld door Manchester United en zondag verloren de Catalanen voor de allereerste keer van Almeria (1-0), een laagvlieger in La Liga. En er zou wel eens echt slecht nieuws op komst kunnen zijn voor Camp Nou. Barça heeft jarenlang een van de leden van de scheidsrechterscommissie geld gegeven. Zeer bedenkelijk. Niet in het minst omdat rond de man in kwestie al langer vraagtekens zouden kunnen geplaatst zijn. Hij was een van de grensrechter van ref Guruçeta Muro, die zich in de jaren ’70 liet omkopen door Anderlecht in het Europese duel tegen Nottingham Forest.

Real Madrid leek zaterdag in de Madrileense derby de laatste kans op de titel verspeeld te hebben. Atletico kwam met een man minder op voorsprong, maar Real kon nog gelijk maken via de 18-jarige invaller Alvaro Rodriguez (1-1).

*Napoli won voor de achtste keer op rij: 0-2 bij Empoli. Inter staat als tweede al op achttien punten. Romelu Lukaku die, na zijn Europese treffer van woensdag, nog eens mocht starten, werd na een uur vervangen. De Nerazzurri verloren in Bologna (1-0). Milan staat naast de buren na winst tegen Atalanta (2-0). De Ketelaere kreeg een kwartier speeltijd en Saelemaekers een minuutje.

*De Bundesliga telt maar twee leiders meer. Bayern München schudde Union Berlin, de oude en toekomstige tegenstander van ons Union, met verve van zich af (3-0). Alleen Borussia Dortmund staat nog samen met Bayern op kop. De Borussen wonnen bij Hoffenheim (0-1).

*Paris Saint-Germain besliste mogelijk de Franse titelstrijd. Het won fors in Marseille (0-3), dat nu acht punten achterstand telt. De voorsprong op Monaco is zelfs tien punten geworden. De ploeg van Philippe Clement leed een zware thuisnederlaag tegen buur Nice (0-3).