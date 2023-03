Wat te onthouden van het weekeinde? Verfrissende Duivels

PLOEG VAN DE WEEK: de Rode Duivels toch maar

SPELER VAN DE WEEK: Dodi Lukebakio, dé uitblinker van de interland tegen Zweden

België

Verfrissend. Zowel het voetbal als de communicatie bij het debuut van Domenico Tedesco als bondscoach. De Rode Duivels namen in Stockholm een uitstekende start in de voorronde van Euro 2024 en zijn zonder dwaasheden al zo goed als verzekerd van kwalificatie voor het eindtoernooi in Duitsland. Op papier was dit de moeilijkste match van de kwalificatieronde.

Het is nu uitkijken naar het vriendschappelijke duel van dinsdag in Keulen om een betere kijk te krijgen op de sterkte van het fel verjongde team. Duitsland is geen grootmacht meer in het internationale voetbal, maar mag nog altijd een stuk hoger ingeschat worden dan het armoedige Zweden.

Het bewijs werd alvast geleverd dat Roberto Martinez de verjonging veel eerder had moeten inzetten. De resultaten op het WK in Qatar hadden alleen beter gekund. Tedesco koos voor een ouderwetse 4-4-2, een veldbezetting die Martinez volgens mij niet één keer uitgeprobeerd heeft. Het is nochtans een spelsysteem dat zowat elke voetballer in de vingers heeft en bijzonder geschikt is als je weinig voorbereidingstijd hebt. Dat had Tedesco dus goed gezien.

De defensie kwam zelden in de problemen, maar dat is niet onlogisch tegen een team dat alle hoop moest vestigen op de invalbeurt van de 41-jarige Zlatan Ibrahimovic. Op het middenveld maakte Amadou Onana duidelijk dat hij defensief zo sterk is als Axel Witsel, maar ook snel vooruit kan voetballen. Positief was ook dat Tedesco het aandurfde om uit bij een ploeg die toch nog 23ste staat op de Fifa Ranking met één in plaats van twee verdedigende middenvelders uit te pakken. Kevin De Bruyne speelde naast Onana waardoor hij centraler opereerde en het spel meer kon bepalen. De Duivels hadden evenwel geen super-KDB nodig.

Voorin viel Leandro Trossard wat tegen, maar hij bewees de voorbije weken op een veel hoger niveau (de Premier League) dat hij veel beter kan. Op de flanken blijft ook na het afscheid van Eden Hazard de rijkdom groot. Dodi Lukebakio was de beste Duivel en Johan Bakayoko bleek een waardige invaller. Bovendien is er ook nog Jeremy Doku, de meest talentvolle van allemaal, maar helaas vaak geblesseerd.

Duitsland wordt een goede test. Een test die Martinez nooit aandurfde, omdat hij wilde pronken met de eerste plaats op de Fifa Ranking. Een zo goed als waardeloze onderscheiding. De Duitsers oefenden zaterdag in Mainz tegen Peru en speelden de Zuid-Amerikanen voor de rust weg. Füllkrügg scoorde twee keer en een monsterscore leek in de maak. De ploeg van Herr Flick morste echter op pijnlijke wijze met de kansen. Havertz trapte een strafschop tegen de paal en was zo dom om de rebound voor zijn rekening te nemen, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. De thuisploeg trof ook nog het doelhout.

De kans lijkt reëel dat de nieuwe bondscoach in Keulen toch wat meer defensieve voorzichtigheid inbouwt. Mogelijk komt er een verdediger bij, dat zou Sebastiaan Bornauw kunnen zijn. Hij speelde bij FC Keulen en was zondag beschikbaar voor de pers. Meestal een signaal dat hij gaat spelen, maar mogelijk als vervanger voor Wout Faes. De kans lijkt het grootst dat er een tweede defensieve middenvelder naast Onana komt: Romeo Lavia dus.

Als Tedesco voortborduurt op de 4-4-2 van Stockholm zou dat kunnen betekenen dat De Bruyne achter Romelu Lukaku komt postvatten. Big Rom was een van de helden van de avond vrijdag met zijn drie (gemakkelijke) doelpunten. Hij liet eerder al eens vallen dat hij vroegtijdig wil stoppen als Rode Duivel. Iets wat we hem nadrukkelijk ontraden. Niet alleen voor het elftal, maar vooral voor hemzelf. Hij scoort veel gemakkelijker in het nationale tricot dan in de clubkleuren. Ook omdat dit meestal gemakkelijker is.

Hoe dan ook, na de turbulentie rond het plotse vertrek van CEO Peter Bossaert is de eerste interland onder de nieuwe bondscoach een flinke opsteker voor bondsvoorzitter Van den Bulck. De volgende EK-interlands zijn pas in juni geprogrammeerd en tegen dan moet in Tubeke alles weer in de plooi gelegd zijn.

Europa

Roberto Martinez begon met twee overwinningen bij Portugal. Dat kan niet verbazen met al het talent dat daar aanwezig is en vooral niet als er tegen Liechtenstein (4-0) en Luxemburg werd gespeeld. De Catalaan maakte het zichzelf moeilijk door toch weer beroep te doen op de 38-jarige Cristiano Ronaldo, maar met twee doelpunten (strafschop en vrije trap) had deze een behoorlijk aandeel in de winst tegen Liechtenstein, zodat alle kritiek verstomde. CR7 was de held van de avond in zijn 197ste interland, waarmee hij absoluut wereldrecordhouder werd. Hij stevent dus af op 200 interlands, een waanzinnig getal. In Luxemburg scoorde Ronaldo weer twee keer (0-6), zodat hij nu op 122 goals staat in 198 interlands.

Frankrijk peuzelde een door ziekte gehavend Nederland op (4-0), met twee goals van Kylian Mbappé, de nieuwe aanvoerder, en een van Antoine Griezmann, die naast de armband greep en dan maar zijn haar rood verfde.

Spanje had de handen vol met Noorwegen zonder Haaland. Olmo scoorde al vroeg in de partij, maar de Noren hadden goede kansen en de beslissing viel pas in de slotfase. Acht minuten voor tijd werd Joselu (Espanyol) de oudste debutant van La Roja (32) en scoorde nog twee keer. Een opsteker voor Luis de la Fuente, de nieuwe bondscoach, die maar liefst zestien spelers van Qatar uit zijn selectie hield en de wedstrijd aanvatte met slechts vier jongens die aan de aftrap stonden in het laatste WK-duel tegen Marokko.

De verrassingen waren de winst van Kazachstan tegen Denemarken (in de laatste vijf minuten van 1-2 naar 3-2) en het gelijkspel van Wales (zonder Gareth Bale) in de toegevoegde tijd bij bronzen WK-medaillewinnaar Kroatië.

Engeland heeft de kwalificatie al zo goed als op zak. Het won eerst in Napels tegen Italië de herhaling van de EK-finale op Wembley (1-2) en zondag klopte het in eigen huis Oekraïne (2-0).

Er waren ook opvallende vriendschappelijke duels. Marokko vloerde Brazilië: 2-1, met een assist voor basisspeler El Khannouss (Racing Genk) bij het openingsdoelpunt. Wereldkampioen Argentinië haalde het tegen Panama (2-0, met een goal van Messi). Rusland, de paria van het Europese voetbal, speelde gelijk in Iran (1-1). Dinsdag ontvangt het in St.-Petersburg Irak). Rusland lijkt steeds meer op te schuiven in de richting van de Aziatische voetbalbond. Deze zomer neemt het deel aan het Centraal Aziatisch kampioenschap. De clubs willen echter niet weg uit Europa. De Europese bekers zijn immers veel lucratiever en een verhuis naar Azië zal topspelers nog meer afschrikken.

Bayern München heeft trainer Nagelsmann ontslagen en vervangen door Thomas Tuchel. Hij debuteert zaterdag in de topper bij leider Borussia Dortmund.